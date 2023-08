"On ne lit plus comme avant..." En 1985, le doyen des bouquinistes de Paris raconte son métier

Louis Lanoiselée a 89 ans en 1985. Il est alors le doyen des bouquinistes installés sur les bords de Seine à Paris et s'apprête à prendre une retraite bien méritée. Vétéran de la Première Guerre mondiale et installé dans le métier depuis 1936, il répond aux questions de Philippe Esnault pour l'émission "Mémoires du siècle", sur France Culture. Il se confie alors sur son métier, sur l'évolution de sa clientèle et sur ses craintes, notamment avec la concurrence de la télévision.