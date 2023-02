Oseille, séismes, Samis et gribouillages : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : des questions d'argent, forcément clivantes, une histoire du dessin envisagée sous l'angle du gribouillage – des maîtres de la Renaissance aux MC du graffiti –, le combat des peuples autochtones pour faire reconnaître leurs droits, un peu de hip-hop et des problèmes de canons à neige. Bonnes écoutes 🎧 ! Céline Leclère

Le zoom de la semaine : l'argent, ce douloureux problème

L'argent, ce douloureux problème © Getty - Fabio Formaggio / 500px

Parmi les clichés véhiculés sur les Français, l'un prétend que l'argent serait un sujet à éviter. Faisant fi du tabou, France Culture aborde le sujet cash. Aujourd'hui comme hier en effet, l'argent est bien le nerf de la guerre. Au sens propre : de celles menées par Napoléon aux sanctions économiques contre la Russie. Mais dans l'opinion aussi, l'oseille déclenche la polémique comme en atteste l'annonce des profits record réalisés par TotalEnergies en 2022. Quatre émissions pour alimenter des débats sonnants et trébuchants.

🤑 TotalEnergies, profits record, problème politique ? (Le Billet politique, 4 min)

💶 Ça te dérange si je te demande combien tu gagnes ? (Sans oser le demander, 59 min)

💰 L'argent comme champ de bataille. Ruiner l'Allemagne pour gagner la Grande Guerre (Le Cours de l'histoire, 58 min)

👛 Pourquoi a-t-on inventé la monnaie ? (Le Pourquoi du comment Histoire, 3 min)

C'est dans l'actu

Opérations de recherche et de sauvetage à Osmaniye en Turquie © AFP - AHMET IZGI / Anadolu Agency

🚑 Séisme. Face à l'urgence humanitaire, l'aide financière, matérielle et humaine afflue en Turquie tandis que la Syrie, qui fait l'objet de sanctions internationales, souffre de son isolement sur la scène internationale. ( L'Invité des Matins, 41 min )

🐑 Esprit de corps. Sur les bancs de l'hémicycle, les désaccords sur la réforme des retraites, y compris au sein d'une même formation politique, ont fait de nouveau émerger la question de la discipline parlementaire. Le risque de fronde est-il réel ? ( Le Temps du débat, 39 min )

❄️ Le schuss est fini. Subissant de plein fouet les effets du réchauffement climatique, les territoires de montagne sont contraints de repenser un modèle de développement économique basé sur le tourisme et les stations de sports d'hiver. Quels scénarios alternatifs s'offrent à eux ? ( De cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min )

💻 ChatGPT, peux-tu écrire cette newsletter ? Lancé le 30 novembre 2022 par Open A.I., le robot conversationnel répond à toutes nos questions et se montre capable de produire des textes. Mais s’agit-il réellement d’une rupture technologique ? ( La Science CQFD, 58 min )

Griffonner, l'enfance de l'art

Cy Twombly, Delian Ode n°19, août 1961 Craie grasse, crayon, crayon de couleur et stylo à bille sur papier, 33,3 x 35,3 cm. Collection privée / Dépôt à la Collection Lambert, Avignon - © Cy Twombly Foundation

Longtemps, l’histoire de l’art ne jurait que par la perfection du disegno. Peu importait si les coins et les marges des esquisses, et même le verso des tableaux étaient noircis de petits monstres ou de bouffons tirant la langue. Ces griffonnages ne pouvaient être de la main d'un maître : un élève gauche avait dû venir s'exercer dans l'atelier, ou un enfant était passé par là. Pour explorer la relation des artistes et des historiens d'art avec le dessin ludique, ordinaire, le graffiti... et la sensualité du gribouillis, cette série documentaire en quatre volets.

✏️ Trait pour trait ( LSD, La Série documentaire, 4x58 min )

Il est temps

Vous avez 2️⃣9️⃣ minutes

Le hip hop a 50 ans. © Getty - Dave Rushen/SOPA Images

🧢 Hip-hop. 40 ans après son importation en France, le hip-hop n'a jamais été aussi présent dans les expositions, les galeries, sur les écrans et dans les playlists… Au risque, pour cette culture née dans la rue, de s'assagir ? ( Sous les radars )

Vous avez 3️⃣8️⃣ minutes

Pour un peu de poésie. Véritable ode à l'espoir pour la France en résistance, Paul Eluard a écrit Liberté en 1942. Pour expliquer l'impact extraordinaire de ce poème, sans doute l'un des plus célèbres de la langue française, retour sur le contexte de son écriture, en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. ( Le Book Club )

Vous avez 4️⃣4️⃣ minutes

🎭 Hallucinée. À partir des lettres d’une femme internée en 1882 à l'hôpital Saint-Anne, Isabelle Lafon et Johanna Korthals Altes ont écrit un spectacle délicat tissé de confidences subversives et furieuses sur le désarroi mental, qui embarque son spectateur dans un voyage où folie et normalité se mêlent. Entretien. ( Par les temps qui courent )

Vous avez 3️⃣ heures

✊🏼 Luttes autochtones. Des siècles de discriminations et de spoliations ont poussé les communautés indigènes à travers le monde à s'engager dans une lutte pour faire respecter leurs droits. En Scandinavie, en Australie, au Canada, certaines d'entre elles commencent à porter leurs fruits. Un tour du monde en trois volets. ( Cultures monde )

Cette session s'achève. Elle a fait l'objet d'une attention soutenue et de plusieurs relectures, mais peut-être y avez-vous néanmoins décelé une coquille. Voire, pire, une faute de français ? À moins que, contrairement à Serge Gainsbourg , vous n'apparteniez à ceux qui ne croient pas aux fautes de grammaire. Quelle que soit votre religion sur cet épineux sujet, nous avons une émission de la semaine à vous proposer , à la syntaxe très aléatoire. À la semaine prochaine !