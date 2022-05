Palmarès du festival de Cannes 2022 : tempête sur le Titanic

C’était l'un des rares films, cette année, à avoir très franchement partagé les festivaliers. Non pas, comme il y a tout juste 50 ans, quand La Grande Bouffe de Marco Ferreri avait été hué par le public et horrifié la présidente du jury, Ingrid Bergman, qui y voyait, avec La Maman et la Putain de Jean Eustache présenté la même année (et revu cette année à Cannes), "les films les plus sordides et vulgaires du palmarès". Les temps ont changé, et cette année, les torrents de vomis et les éruptions diarrhéiques dans un yacht de luxe en pleine tempête sont passés comme crème même chez les contempteurs du film, hilares devant tant d’énormité dans cette farce vengeresse et carnavalesque qui entend renverser cul par-dessus tête les hiérarchies sociales et sexuelles. Le tout avec un talent certain de mise en scène, mais des intentions profondes qu’on est en droit de questionner. Provoquer le public pour le faire réfléchir, comme l’a revendiqué sur scène le cinéaste, très bien, mais alors réfléchissons un peu, en effet. Après le monde de l’art contemporain, étrillé dans The Square, c’est donc à celui des ultra-riches et des parasites sociaux des réseaux des mêmes noms que s’attaque le Savonarole suédois , qui n’aime rien tant que construire des monstres satisfaits pour mieux les punir ensuite de leur suffisance. Pourquoi pas, le rire vengeur a du bon. Mais à force de tout renverser, de montrer qu’un dominé, qu’il soit pauvre ou femme, n’est qu’un dictateur en puissance dès que les événements lui en donnent l’occasion, le film, dans une sorte de nihilisme finalement très conservateur sous ses apparences subversives, finit par légitimer l’ordre établi, au nom d’un "tout se vaut" assez cynique. Comme l’avait annoncé en préambule sur le ton de la blague le président du jury, Vincent Lindon, pas prêt à céder sa place : "la démocratie, c’est un problème."

Contradictoire et politique, la pente habituelle des palmarès cannois

Mais rien de nouveau à Cannes dans cette édition dont il faut saluer la bonne qualité générale, mais qui semblait l’éternel remake des 20 ans passés tant presque chacun des films semblait le nouvel avatar d’une forme vieillissante, et le palmarès n’échappe pas à la règle habituelle. Il récompense tout et son contraire : comment attribuer un prix du jury ex-aequo au génialement inventif EO du vétéran Jerzy Skolimowski , qui a tenu sur scène à nommer chacun des six ânes qui ont incarné le héros de son film, et la collection de poncifs du cinéma indépendant à la sauce Sundance qu’est l’embarrassante bromance Les Huit Montagnes, du couple, très effusionnel sur scène, des Belges Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen ? Et n’oublie pas de donner un sens politique à certains prix, comme celui tout à fait mérité du scénario à un autre Suédois, d’origine égyptienne, Tarik Saleh, et sa mise en scène des luttes de pouvoir entre politiques et religieux en Egypte dans Boy from Heaven (le film a été tourné en Turquie) ; ou encore l’interprétation féminine à l’ancienne star du cinéma iranien Zar Amir Ebrahimi, qui a dû fuir son pays pour une histoire de mœurs, et y revient par le biais de la fiction en opiniâtre journaliste acharnée à débusquer un tueur en série de prostituées, qui agit avec sinon la complicité, du moins le manque d’empressement des autorités locales à élucider l’affaire, dans Les Nuits de Mashhad d’Ali Abassi, Iranien installé lui au Danemark (et le film a été tourné en Jordanie).

Triomphe belgo-coréen

Pour le reste, après ce fort tropisme scandinave, on remarque la prééminence cette année de deux petits pays, mais grands territoires de cinéma : la Belgique d’abord, avec trois sélectionnés en compétition et trois primés, le couple effusionnel précité, les frères Dardenne avec un Prix du 75e anniversaire (le seul qu’ils n’aient pas encore eu, et pour cause, dans leur longue et fructueuse carrière cannoise) pour leur émouvant Tori et Lokita , et le jeune Lukas Dhont (qui partage ex-aequo le Grand Prix avec son aînée de 45 ans, Claire Denis), pour son tout aussi émouvant Close . Et la Corée du Sud, qui 3 ans après le triomphe cannois puis mondial de Parasite, obtient un prix de la mise en scène pour la réalisation un rien tape-à-l’œil de Park Chan-wook dans Decision to Leave, énième variation sur l’indépassable film-matrice qu’est le Vertigo d’Alfred Hitchcock, et un très mérité prix d’interprétation masculine à la star des films de Bong Joon-ho, de Memories of Murder à précisément Parasite, le toujours excellent Song Kang-ho pour son rôle de trafiquant de bébés si bras cassé qu’il en est adorable dans Les Bonnes Étoiles de Hirokazu Kore-eda.

Vœux pieux

Ce qui était nouveau cependant dans cette cérémonie de palmarès cannois, outre qu’elle fut rondement menée, pour ne pas dire expédiée, par sa maîtresse de cérémonie, l’actrice redevenue animatrice Virginie Efira, c’est cette tonalité inquiète et volontariste à la fois. Après une ouverture et des premiers jours de festival marqués par la guerre en Ukraine , c’est bien la propre survie du cinéma, et de son expérience collective sur grand écran, qui a travaillé la Croisette. Les vœux pieux où on se persuade que les spectateurs finiront bien par se rendre compte que rien ne vaut cette façon de voir des images mouvantes suffiront-ils à les ramener dans les salles obscures, ou sommes-nous définitivement entrés dans une nouvelle ère ? Le succès, ou non, de la Palme d’or cru 2022 sera sans doute un bon indicateur. Faut-il s’en réjouir ?