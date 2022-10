Pando, une forêt unique au monde, se meurt à cause de l'homme

C'est une forêt un peu particulière. En s'y baladant, on y croise un seul et même type d'arbre, au feuillage vert sombre et jaune : des aspens, ou peupliers faux-trembles, à perte de vue. Située en Utah, aux Etats-Unis, la forêt de Pando est en réalité le plus grand organisme vivant au monde : cette colonie clonale est constituée de 47.000 arbres, tous génétiquement identiques, et reliés entre eux par leur réseau racinaire.

En Amérique du Nord, les colonies de peupliers faux-trembles n'ont rien de rare mais traditionnellement, elles s'étendent sur une surface d'à peine un hectare. Rien à voir avec Pando, dont le nom latin signifie "je m'étends" : cette forêt s'est développée dans des dimensions inégalées, sur 43 hectares, au point de faire de cette colonie l'être vivant le plus lourd de la planète, avec une biomasse estimée à près de 6000 tonnes. Une taille imposante qui n'empêche pas Pando de dépérir lentement, en proie à l'influence de l'espèce humaine sur son environnement.

La forêt de Pando, surlignée en vert, s'étend sur 43 hectares. - Friends of Pando

En réalité, Pando n'est pas une forêt, mais un seul et même arbre dont les 47.000 tiges - ou troncs - sont reliées entre elles par un système racinaire. Une particularité qui fait de Pando non seulement le plus grand organisme vivant au monde, mais également un des plus vieux êtres vivants sur Terre. Car si, en moyenne, un peuplier faux-tremble vit près de 130 ans, l'âge du système racinaire de cette colonie clonale découverte dans les années 1970 a été estimée par les scientifiques à 14.000 ans, voire à 80.000 ans selon certaines études.

Une forêt vieillissante

Paradoxalement, si la forêt de Pando se meurt, c'est parce qu'elle est vieillissante. Ou plutôt, comme l'affirme Paul Rogers, bio-géographe et directeur de la Western Aspen Alliance à l'université d’État de l'Utah, la forêt de Pando est actuellement composée "de personnes très âgées". Dans les colonies clonales, les arbres, comme partout ailleurs, finissent par mourir. En temps normal, de nouvelles pousses émergent du système racinaire et viennent ainsi donner naissance à de nouveaux arbres. Mais dans cette forêt de peupliers faux-trembles, il n'y a plus de jeunes arbres : au cours des deux dernières décennies, cerfs et bovins ont rongé toutes les nouvelles tiges émergeant du sol. La forêt de Pando est désormais une forêt de vieillards, sans nouvelle génération pour prendre la relève.

Le problème n'est pas nouveau : dès 2018, une étude menée par Paul Rogers signalait que 80% de la forêt était en train de dépérir. En comparant des photographies aériennes datant des années 1939 à des clichés plus récents, le chercheur et son équipe avaient notamment réalisé que les cimes des arbres ne se touchaient plus, ce qui confirme que les arbres morts ne sont pas remplacés par de nouveaux arbres plus jeunes.

La raison de ces bouleversements ? Pour les chercheurs il n'y a guère de doute possible : il s'agit de l'influence de l'homme qui, en supprimant les prédateurs des herbivores, principalement les loups et les cougars, leur a permis de se multiplier. Or ce sont ces derniers, cerfs et wapitis en tête, qui mettent à mal le développement de Pando en consommant les jeunes pousses de peupliers faux-trembles.

Ceindre la forêt de clôtures

En 2013 déjà, des premières clôtures avaient été installées dans la forêt pour vérifier s'il était possible de protéger les nouvelles tiges de peupliers de leurs prédateurs. Une expérience renouvelée en 2014 puis en 2018 : 50 % de la forêt a ainsi été protégée de la sorte. L'opération a en partie été un succès : dans les zones les mieux protégées, les pousses se sont remises à croître.

Dans une étude parue en septembre 2022 dans le journal Conservation Science and Practice, Le pouls de Pando : les signes vitaux montrent la nécessité d'une correction de trajectoire pour cette forêt de trembles de renommée mondiale (en anglais), Paul Rogers et son équipe parviennent cependant à un bilan mitigé. La protection des différents segments de la forêt n'a pas eu tous les effets escomptés : en effet, malgré la protection des clôtures, les cerfs sont parvenus à accéder à de nombreuses parties de Pando. Si de jeunes pousses sont apparues, elles restent insuffisantes pour compenser le nombre d'arbres mourants. Finalement, seuls 16% de la forêt ont été adéquatement protégés de l'appétit des ruminants. Quant aux 50% de Pando restés sans protection, les scientifiques ont constaté un net déclin de la forêt : la mort de peupliers faux-trembles laisse passer la lumière, impactant l'écosystème propre à ces sous-bois.

En somme, l'installation de clôtures a permis de "soigner" Pando mais s'impose comme une solution court-termiste : non seulement elle a séparé la forêt en trois parties différentes, brisant par là son uniformité, mais elle ne permet pas non plus à la forêt une croissance variable dans le temps. Le problème rencontré par la forêt n'est, au mieux, que repoussé.

"Je pense que si nous essayons de sauver l'organisme uniquement avec des clôtures, nous nous retrouverons à essayer de créer quelque chose comme un zoo dans la nature", estime à ce sujet Paul Rogers. Pour lui, si la "stratégie de clôture est bien intentionnée", elle ne doit pas empêcher de tenter de "résoudre les problèmes sous-jacents d'un trop grand nombre de cerfs et de bétail qui broutent ce paysage." En somme, pour protéger Pando, il faudrait parvenir à réguler les populations d'herbivores qui se nourrissent de jeunes pousses de peupliers faux-trembles. Des mesures d'autant plus nécessaires que cet organisme unique au monde, s'il est déjà fragilisé, aura plus de mal encore à résister aux conséquences du réchauffement climatique.