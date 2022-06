Panthéonisation de Louis Braille : 70 ans après, "le braille reste la seule porte d'entrée à l'autonomie"

Louis Braille, l'inventeur de l'écriture éponyme, est entré au Panthéon il y a soixante-dix ans. Pour commémorer cette panthéonisation, l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) , les associations apiDV, Valentin Haüy, Voir Ensemble et la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France organisent une journée de commémoration ouverte à tous et toutes : le retour de Monsieur Braille . L'occasion, selon Stéphane Gaillard, le directeur de l'INJA, de rappeler l'importance du braille pour les non-voyants et déficients visuels, y compris avec la numérisation de leurs outils de communication. Entretien. Selon l'INJA, seuls 15% des déficients visuels pratiquent le braille.

Pourquoi célébrer les 70 ans de la panthéonisation de Louis Braille ?

Nous nous sommes rendu compte lors de la panthéonisation de Joséphine Baker que personne ne savait que Louis Braille était au Panthéon. C'est une figure importante en France, or il est célébré parfois davantage à l'étranger que chez nous. On s'est dit qu'il fallait absolument réactualiser son image et profiter de cet anniversaire pour montrer tout ce qui s'est fait grâce à lui et aux codes qu'il a inventé. Mais c'est aussi pour montrer tout le chemin qu'il reste à faire sur l'accessibilité numérique : il y a beaucoup de changements récemment qui sont des opportunités très importantes pour les aveugles et déficients visuels, mais il y a aussi de forts risques de passer par le tout audio et d'abandonner le braille, alors que le braille est essentiel pour les aveugles.

Le transfert des cendres de Louis Braille au Panthéon le 22 juin 1952, à l'occasion du centenaire de sa mort. Et son tombeau au Panthéon. © AFP - Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty // Daniele Schneider / Photononstop

Qu'entendez-vous par réactualiser l'image de Louis Braille ?

On a l'impression que Louis Braille est un vieux monsieur qui a inventé quelque chose il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, il serait l'équivalent d'un codeur, un geek. Il avait seize ans quand il a inventé le code braille. Il s'est rendu compte qu'un vieux code militaire pouvait être adapté, et il a fait quelque chose d'universel qui s'est répandu. Maintenant, toutes les langues du monde sont transposables en braille ! Ce code est essentiel pour pouvoir avoir accès aux savoirs, à la culture, à l'éducation.

Avec les outils numériques, on ne réalise pas forcément que le braille reste indispensable...

Effectivement. On pense que les outils numériques vont résoudre le problème. La vocalisation est très utile. Mais le seul moyen d'avoir accès à la grammaire, à l'orthographe, à l'autonomie en fait, est de pouvoir lire et écrire en braille. On peut maîtriser notre communication via les commandes vocales des téléphones, qui ne sont pas parfaites. Quand on fait une commande vocale, si on n'a pas les yeux pour vérifier, on peut écrire des âneries. Alors qu'avec le braille, on maîtrise exactement ce que l'on fait quand on lit ou qu'on écrit. De la même manière que vous, les voyants, vous maîtrisez en lisant ce que vous écrivez.

Comment a évolué le braille avec l'expansion du numérique ?

Depuis quelques dizaines d'années, le braille a perdu de la place. C'est plus simple, grâce à beaucoup d'outils, de pouvoir lire autrement pour les déficients visuels puisqu'on peut agrandir, on peut écrire en gros caractères, ce qui était moins facile auparavant. Pour les aveugles aussi c'est pratique d'avoir tout ce qui est audio. Mais plutôt que "à la place de", ce devrait être "en plus de". La place du braille est plutôt stagnante, voire en régression. Il y a assez peu de déficients visuels ou d'aveugles qui le pratiquent alors que dans le monde il y a quand même 140 langues qui maintenant sont transcrites en braille. Même le chinois ou l'arabe, qui ne sont pas des langues alphabétiques. On peut les transcrire en traduisant les phonèmes en code. Donc de ce côté là, le braille s'est bien étendu.

Alphabet braille et monument à Louis Braille à Buenos Aires. © Getty - Rakdee

Pourquoi faut-il poursuivre cette expansion du braille ?

Plutôt qu'une expansion, il s'agit surtout de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir être instruit et d'avoir accès au braille et donc à l'autonomie. Que l'on puisse choisir ! Quand on va dans un musée, que l'on puisse choisir soit d'avoir un audioguide, soit de lire les cartes en braille. Cela nous permettrait, comme les voyants, de pouvoir choisir et de pouvoir avoir un accès direct à la culture, sans dépendre de moyens technologiques parfois défaillants, dont on ne peut pas contrôler l'efficacité.

Et ce n'est pas le cas aujourd'hui ?

Non. Moi, quand je vous écris avec la commande vocale, je fais attention car je peux encore vérifier. Mais parfois, la commande vocale ne comprend pas exactement ce que l'on dit. Donc c'est plus compliqué. Il peut y avoir des erreurs, les commandes vocales ne font pas tout. Souvent, elles n'arrivent pas à comprendre par exemple les formules mathématiques. Donc pour un élève, pour les cours de maths ou un étudiant en fac, si la commande vocale ne peut pas lire une formule mathématique, il est totalement coincé. C'est pour cela que nous disposons du braille mathématique, ou encore du braille musical. Ce code se décline, il est universel. En musique par exemple, si on en reste au vocal, un malvoyant devra toujours reproduire ce qu'il écoute, alors que grâce au braille musical, il peut interpréter ; c'est le sens même de la musique ! Réinterpréter, et non reproduire à l'identique ce qu'un autre pianiste ou artiste a pu faire. Sans le braille musical, on ne peut pas interpréter, on est cantonné à la reproduction.

Que faut-il faire ? Quels sont les secteurs prioritaires ?

L'éducation est prioritaire. Il faut au minimum un professeur de braille dans chaque département, pour pouvoir aider les jeunes à apprendre le code. Le monde culturel est aussi prioritaire, pour que toutes les institutions aient une possibilité d'avoir une carte en braille ou des fascicules, des textes de salle en braille. Il faut au moins que des choses majeures soient transcrites et accessibles, comme les descriptions des plus grandes œuvres dans un musée. Evidemment, l'exhaustivité serait très compliquée, mais il faudrait avoir au moins sur ces cartes en braille les informations principales, et quelques textes de salle. Après, dans le monde commercial, les médicaments ont déjà embrayé. Tous les médicaments sont traduits en braille, c'est extrêmement pratique pour nous parce que l'on peut prendre son temps sans avoir besoin d'une aide extérieure ou d'un smartphone qui va prendre en photo pour lire après en commande vocale. Mais il le faudrait sur tous les produits de consommation usuels dans les supermarchés ! Parce que si un aveugle n'a pas d'aide externe, il ne peut pas acheter une boite de conserve, du dentifrice ou du jus d'orange.

Si le braille a marqué le pas avec l'arrivée du numérique, l'accès au numérique lui-même est-il satisfaisant pour les non voyants et déficients visuels ?

L'accès au numérique recouvre en effet quelque chose de bien plus vaste que le braille : ce sont les sites internet qui doivent être accessibles pour pouvoir s'organiser, ce sont les lignes de métro qui doivent être vocalisées, c'est pouvoir acheter des billets de train en ligne.... Avec le braille numérique, on peut lire et avoir accès à des bibliothèques beaucoup plus vastes et pouvoir, en branchant une plage tactile par Bluetooth, lire directement. Ce sont des grandes avancées. On n'est pas obligé d'avoir un livre en papier qui coûte extrêmement cher à produire et donc à l'achat.

Vous sentez-vous soutenus par les pouvoirs publics ?

L'Etat est par exemple à l'initiative d'un projet de portail d'édition adapté aux déficients visuels. On peut louer ce projet qui va normalement permettre à l'ensemble des déficients visuels de travailler ensemble, avec également la Bibliothèque nationale de France. Si tout ça voit le jour, ce sera vraiment des progrès. Effectivement, on peut toujours espérer plus en terme de formation des professeurs et de soutien au monde associatif. Mais des progrès sont faits.

NDLR : une récente question au Sénat au ministère de la Culture nous apprend que "Aujourd'hui, en France, moins de 8% des ouvrages publiés chaque année, soit 5 000 par an sur un total de 30 000 disponibles en France, sont transcrits en braille".