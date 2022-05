Participez à la grande enquête "Et maintenant ?"

Et maintenant ? c'est un questionnaire et un festival tournés vers l’avenir. Après deux années marquées par le covid, la guerre en Ukraine, et les incertitudes politiques, de quel monde voulons-nous ? ARTE et France Culture vous donnent la parole pour identifier ensemble les enjeux essentiels d’aujourd’hui.

Tout commence par ces 77 questions . Vos réponses inspireront la programmation du festival qui aura lieu à la Maison de la Radio et de la Musique les 21 et 22 octobre prochain . Les résultats du questionnaire seront étudiés par la sociologue Monique Dagnaud, directrice de recherche au CNRS.

>>> Pour répondre au questionnaire "Et maintenant ?"