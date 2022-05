Partis politiques, variole du singe, phénoménologie et Lech Kowalski : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Publicité

Au menu de cette Session de rattrapage : un zoom sur l'origine et le fonctionnement des partis politiques à deux semaines des élections législatives, la variole du singe, cet étrange virus détecté dans près de 20 pays, une série dédiée à la phénoménologie ou comment philosopher avec notre corps, un entretien avec le cinéaste Lech Kowvalski et en fin de session, des paillettes et encore des paillettes avec les temps forts de cette seconde semaine du Festival de Cannes avant l'annonce du palmarès ce samedi soir. Belles écoutes ! 🎧 Zohra Vignais

Le zoom de la semaine : comment fonctionnent les partis politiques ?

"Une séance scandaleuse à la chambre des députés. Les Socialistes chantent l'Internationale", illustration du "Petit Journal", 30 mai 1909. © Getty - Apic

Dans quinze jours - le 12 juin - aura lieu le premier tour d'élections législatives qui rebattront peut-être les cartes : recomposition politique, identité du gouvernement, cohabitation... à plusieurs égards, ces élections semblent déterminantes. Alors que de nouvelles forces politiques émergent, à l'image de la NUPES qui rassemble une coalition des partis de gauche, comment comprendre l'origine, le fonctionnement et l'histoire des partis politiques ?

🔎 Histoire des partis politiques (Le Cours de l'histoire, 3x52 min)

🗳️ Émission spéciale législatives : en Hauts-de-France (L'Invité(e) des matins, 41 min)

🇪🇺 Partis politiques européens : chantier en cours (Cultures monde, 4x58 min)

C'est dans l'actu

Illustration d'un Pox virus © Getty - ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

😷 Mystérieux virus. Des virus et encore des virus... S'il ne s'agit pas là de vous annoncer une nouvelle pandémie qui prendrait la suite de son cousin le Covid-19, une mystérieuse "variole du singe" a cependant traversé les frontières et continue de s'étendre... Transmise par les rongeurs et les singes, elle n'est cependant pas totalement inconnue puisque sa découverte remonte aux années 1960. (Le Journal des sciences, 6 min)

🇺🇦 Ukraine toujours. Voilà 3 mois que la guerre en Ukraine fait rage, si les habitants de Kiev retrouvent un semblant de normalité, les combats continuent et se concentrent à l'est du pays dans la région du Donbass. Depuis le 24 février dernier, ce sont plus de 8 millions d’Ukrainiens qui ont été déplacés à l’intérieur de leur propre pays et 6,5 millions qui sont partis à l’étranger. (Guerre en Ukraine, le podcast quotidien, 13 min)

💥 Une de plus. Mardi 24 mai, une nouvelle fusillade a frappé les États-Unis dans l'état du Texas, "Trop c'est trop" s'est empressé de réagir la vice-présidente Kamala Harris. Cette énième tuerie relance le débat sur le contrôle des armes à feu et interroge l'histoire du pays : pourquoi ce phénomène est-il propre aux États-Unis ? (La Question du jour, 8 min)

🌿 Préserver pour durer. "Il n’y a pas de parc sans Pygmées, il n’y a pas de Pygmées sans parc." À l'est de la République démocratique du Congo, le parc du Kahuzi Biega tente de préserver ses 600 000 hectares de forêt et les gorilles qui y vivent, tout en maintenant une entente cordiale avec le peuple Pygmées. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

À découvrir : le monde intriguant de la phénoménologie...

Philosopher avec son corps : bienvenu en phénoménologie, LSD la série documentaire © Getty - Martin Barraud

La philosophie incarnée nous aide-t-elle a mieux comprendre le monde ? De la création artistique au soin psychique en passant par l'université, que nous apprennent nos expériences de philosophie quotidienne et comment "philosopher avec son corps" ? Plongez au cœur d'un courant né au XXe siècle : la phénoménologie. Rencontre avec des danseurs, musiciens, militants, psychothérapeutes ou encore lycéens.

👤 Philosopher avec son corps : bienvenu en phénoménologie, une série en 4 épisodes (LSD, la série documentaire, 4x57 min)

Honneur au 7e art avec Lech Kowvalski

Lech Kowalski, réalisateur © Maxppp - MARTIAL TREZZINI/EPA/MaxPPP

Alors que les créations du 7e art sont à l'honneur ces derniers jours, Marie Richeux s'entretient avec le cinéaste britannique d'origine polonaise Lech Kowalski. Depuis le 24 mai dernier, son documentaire Ukraine-Pologne la frontière de la solidarité est disponible sur arte.tv. Le réalisateur part à la rencontre des populations vivant dans la région sensible de Lublin à la frontière ukrainienne et qui se font les foyers d'accueil des familles fuyant le conflit. Le cinéaste revient sur les bouleversements causés par les répercussions du conflit russo-ukrainien.

🎬 Lach Kowalski, cinéaste. (Par les temps qui courent, 44 min)

Il est temps...

Irene Montero, ministre de l'Égalité. Le 17 mai, le gouvernement espagnol a approuvé un projet de loi instaurant un congé menstruel. © AFP - Borja Puig de la Bellacasa/AFP

Vous avez 5️⃣ min...

💪 Une première. Pendant leurs menstruations, certaines femmes connaissent des symptômes parfois difficilement supportables : vomissements, vertiges, fortes douleurs... En Espagne, un projet d'"arrêt maladie" destiné à ces femmes lourdement touchées par les règles douloureuses a émergé. Le 17 mai, le gouvernement a approuvé ce projet de loi, faisant de l'Espagne le premier pays européen à mettre en place une telle mesure. (Et maintenant ?)

En fait non, 1️⃣3️⃣ min !

🐟 D'embryon à poisson. Notre descendance avec le singe n'aura échappé à personne, mais à un stade plus lointain qu'en est-il ? Des questions existentielles qui nous amènent à nous demander si, à notre état embryonnaire, nous n'étions pas proches... du poisson. (Le Pourquoi du comment science)

Vous avez 1️⃣ h...

🎶 Bob Dylan, chansons et poésie. Découvrez les débuts de Bob Dylan, au gré de déambulations new-yorkaises pour comprendre comment, à vingt ans à peine, l'artiste s'est lancé, guitare en poche, pour devenir l'icône du folk et du rock que l'on connaît. (Sans oser le demander)

...ou même 3️⃣ h !

🔎 Sur les traces de Cicéron. "Qui n'empêche pas le mal le favorise." Cicéron n'est pas forcément un penseur pour les temps de crise, c'est un penseur pour les temps de grands changements. Qui est donc ce maître romain de l'art oratoire ? Que doit-on à sa philosophie ? Réponse en 3 épisodes. (Les Chemins de la philosophie)

Cette session est terminée, on se quitte avec les temps forts de cette seconde semaine du Festival de Cannes, où La Grande Table s'est invitée auprès des cinéastes et acteurs pour quelques grands entretiens autour du 7e art . Samedi soir, le jury rendra le palmarès de cette 75e édition. Très bon week-end et à la semaine prochaine ! 👋