Peut-on prédire le cours de la bourse grâce à la musique qu'on écoute ?

Et si on pouvait prédire le cours de la bourse grâce à la musique ? Par exemple, selon cette théorie, si vous écoutez la chanson " Happy " de Pharrell Williams , vous ferez bondir le CAC 40. Si par contre vous avez " Sunrise " de Coldplay dans les oreilles, c’est la crise assurée. Cela peut paraître fou mais c’est ce qu’a conclu une étude très sérieuse publiée dans le Journal of Financial Economics .

Pour l'économiste Alex Edmans, l'un des auteurs de l'étude, "les marchés sont commandés par les sentiments et les émotions, pas seulement par les fondamentaux économiques comme dividendes et la trésorerie." Dans ses travaux précédents, l'économiste montrait déjà "que les résultats du football affectaient la bourse. Quand une équipe nationale est écartée de la Coupe du monde, les marchés déclinent dans le pays."

Les résultats sportifs, la météo, mais aussi les catastrophes naturelles peuvent avoir une incidence sur le moral d’un pays et donc sur la bourse. Mais comment mesurer l’humeur d’un pays au jour le jour ? Réponse : grâce à ce qu’il y a dans votre playlist. Pour l'économiste, la musique est "quelque chose que les gens écoutent au quotidien et il est possible d'obtenir les données de Spotify de la tonalité des chansons qu’un pays a écouté tel jour. C’est la mesure de fréquence quotidienne."

Une histoire de congruence émotionnelle

En réalité, vous choisissez souvent inconsciemment la musique que vous écoutez en fonction de votre humeur. C’est ce qu’on appelle la “congruence émotionnelle”.

Hervé Platel, professeur de neuropsychologie explique que "la musique influence nos comportements. C’est-à-dire que si on a envie de se redonner un petit coup de boost, on va mettre une musique un petit peu rythmée. Quand on est dans un sentiment un peu bluesy, on ne va pas, d’emblée, aller écouter de la musique plutôt joyeuse ou stimulante. La musique module cette humeur. Il y a des expériences qui montrent que si j’ai induit chez vous, par l’écoute de la musique joyeuse, un état plutôt euphorique, vous allez parier des sommes d’argent beaucoup plus importantes que si j’induis chez vous un état plutôt dépressif avec de la musique un peu triste. En vous rendant plus euphorique grâce à la musique, on vous amène potentiellement à être capable de prendre plus de risques."

Pour cette étude réalisée entre 2017 et 2020 dans 40 pays, l’équipe a analysé 58 000 chansons, et 500 milliards de téléchargements. En agrégeant toutes ces données, ils sont parvenus à esquisser l’humeur d’un pays à un moment donné, grâce aux musiques les plus écoutées par la population.

L'indice de valence

Mais comment ont-ils mesuré l’humeur d’une chanson ? L’équipe de chercheurs a utilisé un mystérieux algorithme de Spotify : l’indice de valence. Il se situe entre 0, quand la musique est perçue comme triste, et 1 quand la musique est perçue comme joyeuse. Parmi les chansons avec le plus haut indice de valence des années 2010, "Happy" de Pharrell Williams se situe à 0,962 et en bas du classement, la chanson " Rockstar " de Post Malone atteint 0,129. Mais attention, la valence n’a rien à voir avec les paroles, c’est uniquement l’humeur induite par la mélodie qui est évaluée.

Hervé Platel explique que "si une musique est plutôt en mode majeur, avec des accords de type majeur, une harmonie de type majeur, un rythme plutôt sautillant avec une pulsation assez rapide autour de 100, 120 battements par minute, ce qui est globalement le rythme du disco, vous allez dire que cette musique est plutôt joyeuse. Si vous avez une musique qui est plutôt constituée d’accords en mode mineur avec aussi éventuellement des dissonances timbrales, etc., si vous avez un tempo plutôt lent, à ce moment-là, vous allez avoir une sensation plutôt de mélancolie ou de tristesse. On va aller plutôt vers la valence négative."

Corrélation ou causalité ?

En agrégeant toutes ces données et grâce à des formules complexes, les chercheurs ont établi une correspondance systématique entre l’humeur des chansons les plus écoutées par pays et les résultats de la bourse.

Alex Edmans explique avoir regardé "les changements du sentiment musical à un moment précis. Ensuite l'équipe a regardé les changements au niveau de la bourse le jour suivant. C’est important de regarder le jour suivant parce que si on regarde la bourse du jour même ça peut être une causalité inverse : c’est-à-dire la bourse s’effondre, donc je me sens triste, donc j'écoute de la musique triste. Nous, on voulait faire l’inverse : si j’écoute des chansons tristes, alors demain la bourse sera en baisse."

Bien sûr, lien de corrélation ne veut pas forcément dire lien de causalité, comme l’histoire de l'œuf et la poule. Et on pourrait ajouter que cette étude se base uniquement sur les utilisateurs de Spotify, seulement 500 millions d'usagers dans le monde, sur 8 milliards d’habitants. Mais imaginez toutes les informations que contiennent votre smartphone sur vos goûts musicaux, vos préférences et comment toutes ces données pourraient être analysées dans un futur très proche pour prédire des grandes tendances économiques et financières.