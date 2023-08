Philosophie et tatouage font-ils bon ménage ? Pour une critique de la faculté de tatouer

Célébré autant que décrié, le tatouage est une pratique qui connaît un regain de popularité depuis quelques années, au-delà des sous-cultures auxquelles elle était initialement associée en Occident. Pour autant, se tatouer n'est pas nouveau, et déjà au 18e siècle, Kant (1724-1804) faisait allusion à la pratique dans ses thèses sur la notion de beauté. Si le traitement qu'il en fait se présente surtout en termes esthétiques - une discipline résolument peu kantienne, d'ailleurs ! -, Johann Gottlieb Fichte ne manquera pas d'en développer les enjeux moraux, que nous tâcherons de mettre en résonance avec les travaux ethnologiques et sociologiques de Claude Lévi-Strauss et de David Le Breton.

Le tatouage est-il beau ? Kant et la beauté adhérente

La question mérite-t-elle d'ailleurs d'être posée aux yeux du philosophe ? Rien n'est moins sûr a priori, car, selon ses propos dans la Critique de la Faculté de juger (1790), le beau n’est pas une qualité objective de l’objet : il ne peut faire l’objet d’une science et le jugement de goût n’est donc pas un jugement de connaissance. Toutefois, le beau n’est pas non plus uniquement “dans l’œil du spectateur” ! Kant aurait en horreur qu’on lui fasse dire que ce que l'on trouve beau est strictement subjectif car, en réalité, on suppose toujours qu'il y a des raisons à affirmer la beauté d'un objet ou d'une chose. Qui ne s'insurgerait pas d'entendre quelqu'un qualifier son tableau préféré de vulgaire croquis aux couleurs trop criardes ? La question de la beauté du tatouage paraît donc digne d'être posée. Et pour cause, la réponse kantienne est on ne peut plus claire : le tatouage est beau en tant que dessin, mais certainement pas en tant qu'il se trouve sur un corps humain !

Qu'est-ce à dire ? Ouvrons notre poussiéreuse Critique, et rendons-nous au paragraphe 16 de la partie sur l'Analytique du Beau. À en croire le philosophe, qui prend pour exemple le cas des tatouages maori, il est tout à fait possible de considérer les tatouages comme de belles choses. Toutefois, gare aux abus de langage et à l’ignorance de la terminologie kantienne, car lorsque vous énoncez un tel jugement de goût, vous parlez en termes de "beauté libre" et non de manière absolue ! En effet, le dessin du tatouage, comme les fleurs qui égayent nos champs, sont reconnues comme beaux par nos sens dans leur pure représentation, sans égard pour une signification ou une finalité interne dont nous n'avons pas connaissance. Cette beauté concerne donc l'objet pour lui-même, sans qu'elle dépende d'un concept qui nous donnerait une idée de la perfection de ce même objet.

Quel soulagement, vous direz-vous ! Mais les kantiens confirmés savent déjà qu'il y a aiguille sous roche. Alors annulez ce rendez-vous pris un peu trop rapidement chez votre tatoueur - et ce projet d'inscrire “Kant stop me” sur votre bras gauche - car le corps humain, sur lequel se trouvent par définition les tatouages, ne peut être considéré esthétiquement hors de son concept. Et c'est justement la question du corps tatoué, plus que du tatouage en lui-même, qui nous intéresse.

À en croire Kant, le corps échappe à la catégorie des fleurs, qui relèvent de la beauté libre, en esthétique : de fait, comme pour l'édifice, nous voyons dans le corps une signification précise, une finalité interne, qui explique que l'on puisse énoncer ce qu'il est, mais surtout ce qu'il doit être pour être considéré comme tel. Tout jugement de goût appliqué au corps humain dépendra donc de son concept et sera de l'ordre de la "beauté adhérente". Autrement dit, Kant nous explique que le jugement de goût ne peut seulement considérer la représentation de l’objet, et donc les sens de l'observateur, mais aussi et surtout le concept de l'objet, qui mobilise en priorité la pensée. Vous l'avez compris, le beau corps a à voir avec la notion de perfection et concerne finalement l'organisme qui adhère à sa finalité. Dire le contraire, c'est confondre beauté libre et beauté adhérente, délaisser la raison pour la sensibilité, et donc faire preuve de "mauvais goût". Puisque le tatouage est de l'ordre de la beauté libre et qu'il ne correspond pas au concept du corps humain, Kant admet donc que le tatouage serait beau s’il ne se trouvait pas sur un corps !

Mais qu'est-ce que ce concept de corps humain auquel se réfère Kant, au juste ? Si l'on comprend qu'il finit par valoriser le corps "au naturel", comment et pourquoi associe-t-il concept - ce que le corps doit être - au corps intouché ? La réponse est simple (non) : le corps humain, selon Kant, est l'expression même de la moralité, "l'expression visible d'une idée éthique". Une affirmation qui nous mène ultimement sur le terrain de la morale, sans pour autant nous expliquer ce qui distingue proprement le corps humain des autres organismes...

Le tatouage serait-il donc immoral ? Fichte et la plasticité infinie du corps

Partons avec Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), néo-kantien aguerri, vers les contrées charnues de notre anatomie. Dans son Fondement du droit naturel, le philosophe développe la thèse kantienne en s'efforçant de distinguer les différents types de corps, vivants et non-vivants, végétaux, animaux et humains : c'est à cette occasion qu'il caractérise ces derniers comme ne relevant pas du même ordre que les autres, en tant qu'ils sont l'expression d'une liberté fondamentale et non d'un déterminisme. Il est manifeste que nous ne réagissons pas seulement mécaniquement à des stimuli extérieurs, mais aussi et surtout de manière indéterminée, parmi un panel de possibles. Imprévisible, le corps humain est comme une page blanche dont le sens se trouve précisément dans l'infinité de possibles qu'elle peut réaliser : se tatouer, ce serait alors réduire cette richesse sémantique en déterminant le sens du corps par l'écriture indélébile qu'on y trace. Mais quelle différence avec la cicatrice ou la ride, qui viennent toutes deux marquer le corps sans appartenir au corps dans son état originel ?

Contrairement à la ride et la cicatrice qui adviennent après le mouvement libre du corps, le tatouage est une marque qui précède le geste libre et qui oriente de ce fait le corps dans sa destinée. En ce sens, la ride serait un signe de la liberté exercée, là où le tatouage en serait l'obstruction, voire la réduction. Et, de fait, la pratique collective du tatouage dans les sociétés traditionnelles a pour enjeu explicite de sortir le sujet de son individualité pour l'inscrire définitivement dans une existence sociale... Une tradition dont les Lumières, ardents défenseurs des droits de l'individu, ont tendance à se méfier !

Ainsi, suivant la lecture fichtienne, le problème du tatouage n'est pas tant l'artificialité du tatouage face à la naturalité du corps humain, que l'obstacle qu'il représente à l'entrée dans la culture, qu'il définit comme l'usage total de notre infinie liberté, c'est-à-dire comme la capacité à se donner soi-même ses propres fins. Se tatouer serait donc effectivement immoral, puisqu'il s'agirait d'un refus pur et simple de la liberté dont dépend précisément l'agir moral.

Et si on décentrait notre appréhension ? Lévi-Strauss et la culture par le tatouage

Le point aveugle de la philosophie kantienne et néo-kantienne se trouve certainement dans l'ignorance de la discipline ethnologique, dont le rejet de l'européano-centrisme ne constitue un mot d'ordre qu'à partir du 20e siècle. En 1955, dans Tristes Tropiques, Claude Lévi-Strauss (1908-2009) répond à Kant en montrant qu'aux yeux des Maori, le tatouage marque justement l'entrée du sujet dans la culture, tandis que le corps humain vierge de tout marquage demeure au stade de l'animalité : "Les peintures de visage confèrent d’abord à l’individu sa dignité d’être humain ; elles opèrent le passage de la nature à la culture, de l’animal stupide à l’homme civilisé". Le tatouage est donc bien "contre-nature" et c'est tant mieux ! En contredisant la nature du corps, il devient un véritable marqueur d'humanité. Cela sous-entend que, loin de se donner d'abord comme naturel, le corps en tant qu'il est humain arrive toujours a posteriori.

Lévi-Strauss voit ainsi dans le geste du tatouage une grande part d'érotisme : en marquant l'appropriation du corps institué comme humain, le tatouage rend le corps désirable parce qu'il est corps entré dans la culture. Le missionnaire jésuite qui relate sa rencontre avec les Maori, dans l'anecdote reprise par Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques, admet lui-même son attirance, en plus de son dégoût, pour le tatouage qui orne le corps de la femme qui lui fait face. Si le dégoût émane assez clairement de la charge anti-naturelle du tatouage, qu'il considère comme contraire à la création divine, l'attirance qu'il ressent pose davantage question : en réalité, en étant appropriation de soi, le tatouage représente la loi que l'homme se donne à lui-même, l'indépendance qu'il prend seul à l'égard de Dieu, en d'autres termes, le péché. Ainsi, dégoût et attirance font-ils logiquement la paire pour l'œil du missionnaire confronté au tatouage, car outre son hérésie, le péché n'existerait pas s'il n'était pas en même temps tentation... Loin de légitimer cette perspective religieuse, Lévi-Strauss nous permet donc plutôt d'appréhender la dimension toute individuelle que porte en creux la pratique du tatouage.

"Tu es tatoué ?" / "Oui, je suis à moué !" David Le Breton et l'appropriation ostentatoire de soi-même

Comment comprendre alors la pratique du tatouage dans nos sociétés contemporains occidentales ? L'appropriation de soi par soi est une lecture que privilégie aussi David Le Breton dans ses travaux. Il porte toutefois son attention sur les enjeux fondamentaux d'identité personnelle plutôt que d'identité collective ou spécielle qu'exhibe la pratique lors de sa démocratisation dans les années 1980-1990. De fait, le tatouage ne constitue pas tant pour nous, hommes et femmes du 21e siècle, le signe d'une humanité se devant d'être réaffirmée, que celui d'une maîtrise de son propre corps et donc de sa liberté individuelle.

Mais pourquoi ce besoin émerge-t-il maintenant ? Constatant que les religions et les grands régimes politiques ne structurent plus autant la vie collective en Occident, David Le Breton met en évidence le sentiment d'une existence qui paraît se dénouer indépendamment de la volonté. Angoissante, cette condition trouve donc ses remèdes : le corps propre, parce qu'il n'échappe pas, devient l'objet privilégié d'une maîtrise pérenne. Marque qui comble la frayeur de vivre et peut-être aussi celle de l'oubli, le tatouage permet finalement de trouver une forme de quiétude existentielle en faisant signe vers une liberté que l'on dresse contre tout ce qui cherche à nous déterminer.

Pour autant, affirmer le contrôle du corps propre ne sous-entend pas une rupture avec l'altérité ! Le corps tatoué est certes le lieu d'une expression individuelle, mais cette dernière se voit toujours adressée à un observateur. C'est en ce sens que David Le Breton écrit dans son article sur les "Signes d'identité" que "l’investissement sur le corps propre répond à la désagrégation du lien social, et donc à l’éloignement de l’autre, à la dislocation des anciens liens communautaires". Le tatouage, comme le style vestimentaire, le piercing, et même, dans des cas plus extrêmes, la scarification, sont "des signes pour exister aux yeux des autres, ou du moins s’en donner le sentiment". Initialement marginal, choquant pour les yeux du quidam, et désormais banalisé, le tatouage n'en reste pas moins le symbole d'une existence particulière qui cherche le regard et s'affirme face à celui qui l'observe, qu'il en soit juge ou complice. Le tatouage serait donc une marque qui invite à sa contemplation pour échapper à l'indifférence, à une époque où les initiatives personnelles sont devenues, pour le meilleur, choses communes.

De la liberté sacrifiée à la liberté retrouvée, le tatouage implique donc de manière plus fondamentale un rapport au corps, passé du statut d'image de Dieu à celui d'œuvre inachevée dont chacun peut désormais se faire l'artiste.

Merci à Louis Guerpillon, agrégé et docteur en philosophie, dont le cours sur le thème du corps donné à l'ENS Ulm cette année 2022-2023 a inspiré la rédaction de cet article.