Photos de légendes diplomatiques

En quarante ans de carrière au Quai d’Orsay, Frédéric de La Mure a fait plusieurs fois le tour de la Terre. Il a accompagné les ministres des Affaires étrangères dans 139 pays, mais aussi parfois les présidents de la République, de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Comme le résume Catherine Colonna, l’actuelle ministre des Affaires étrangères, dans la préface du livre, Frédéric de La Mure fut "un véritable témoin de la diplomatie française pendant presque deux générations".

Forcément, son ouvrage est jalonné de moments historiques, symboliques ou dramatiques, mais aussi de clichés pris sur le vif, lorsque le photographe du Quai d’Orsay sortait des chemins balisés des visites officielles à la rencontre des gens ordinaires. Mais au fil des ans, il a vu aussi sa marge se rétrécir.

"La rupture, ce sont les attentats du 11 septembre 2001, explique Frédéric de La Mure. Avant, quand j’étais en déplacement à l’étranger, je pouvais profiter de moments entre des entretiens officiels pour m’éclipser et aller faire des photos dans la rue. Après le 11-Septembre, il était beaucoup plus compliqué pour moi de m’échapper de la délégation officielle à cause des contraintes de sécurité."

Lors de notre rencontre à Radio France, nous avons feuilleté avec Frédéric de La Mure son livre qui commence dans les ruines de Beyrouth juste après la fin de la guerre civile libanaise. Il a choisi de s’arrêter sur six photographies qui symbolisent pour lui des moments forts, voire historiques, qu’il a vécus au cours de son parcours professionnel.

Les préparatifs du sommet du G7 à Versailles

Les préparatifs, à Versailles, du sommet du G7, organisé en France sous le premier septennat de François Mitterrand du G7 en 1982. - Philippe de La Mure

"Cette photo a été prise dans la galerie des Batailles du château de Versailles, où j’étais venus faire un reportage sur les préparatifs du sommet de G7, organisé en France sous le premier septennat de François Mitterrand. Tous les bustes avaient été rassemblés dans cette galerie pour les nettoyer. Les grands tableaux en arrière-plan donnent un côté un peu fantastique à la photo. À l’époque, le président socialiste avait été raillé pour avoir organisé ce sommet international dans un endroit, ô combien, monarchique et bien peu républicain !"

La poignée de main entre Mitterrand et Kohl à Verdun

François Mitterrand et Helmut Kohl lors d'une cérémonie en hommage aux victimes de la Grande Guerre à Verdun, le 22 septembre 1984. - Philippe de La Mure

"C’est la photo dont on me parle plus souvent et qui est devenue historique. Pour l’anecdote, deux jours avant, les photographes avaient été convoqués à l’Élysée pour attribuer la place de chacun dans le cimetière de Verdun. Tout le monde avait choisi une allée avec en arrière-plan le champ des croix. Moi, j’étais arrivé en retard à cette réunion et on m’a expliqué que j’aurais la plus mauvaise place, c’est-à-dire devant la tombe du soldat inconnu. Mais "puni" par rapport à mes collègues, j’ai été le seul à pouvoir immortaliser cette poignée de main entre le président Mitterrand et le chancelier Kohl !"

Les chars allemands sur place de la Concorde

Des chars allemands, à Paris, à l’occasion du défilé du 14 juillet, en 1994. - Philippe de La Mure

"C’était la première fois que des chars allemands étaient à Paris à l’occasion du défilé du 14 juillet. Ils défilaient dans le cadre de l’Eurocorps. La photo est prise à la fin de la parade. Les blindés repartent derrière la tribune officielle. Ce qui est étonnant dans cette photo, c’est qu’on ne voit personne dans la rue, ce qui rappelle de très mauvais souvenirs. Mais pour moi, c’est un symbole d’espoir. Mais aujourd’hui, ce cliché raisonne avec les propos de Vladimir Poutine qui, dans sa propagande, explique que les chars allemands à la croix de fer menacent de nouveau la Russie."

Jospin sous les pierres à Bir Zeit

Le Premier ministre Lionel Jospin, en visite en en Cisjordanie en 2000, évacué sous la pression d'étudiants palestiniens de l’Université de Bir Zeit. - Philippe de La Mure

"Cette scène intervient après des déclarations controversées du Premier ministre Lionel Jospin sur le Hezbollah, qui avaient déplu aux étudiants palestiniens de l’Université de Bir Zeit en Cisjordanie. Quand il est sorti du bâtiment, une pluie de cailloux s’est abattue sur Lionel Jospin. Il a alors voulu parler aux étudiants, mais la situation a rapidement dégénéré et son service de sécurité l’a embarqué quasiment de force dans sa voiture pour le protéger. C’est la première fois que je voyais des gardes corps en situation de réelle crise et qui ont déployé en quelques secondes une attaché-case en kevlar. Lionel Jospin a eu très chaud à ce moment-là."

La foule de la place Tahrir

Rassemblement populaire place Tahrir, au Caire, en 2011, en réaction aux abus des forces de police égyptiennes, à la corruption. - Philippe de La Mure

"La photo est prise depuis le toit d’un immeuble de la place Tahrir au Caire, épicentre de la révolution de 2011. Je n’avais jamais vu autant de monde rassemblé en un seul endroit. J’ai mis une bonne demi-heure pour traverser cette marée humaine. Ce qui était très frappant, c’est qu’il n’y avait pas de femmes dans cette foule immense. À l’époque, je travaillais sur la présence des Français dans le monde."

Le regard glacial de Poutine

La chancelière allemande Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Petro Porochenko le 6 juin 2014 en Normandie. - Philippe de La Mure

"La scène se déroule le 6 juin 2014 lors des commémorations du Débarquement sur les plages de Normandie. Les chefs d’État sont invités par François Hollande au château de Bénouville. En déambulant autour du bâtiment, je suis tombé par hasard sur la chancelière allemande Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Petro Porochenko en train de discuter. C’était juste avant un déjeuner officiel. Les regards des trois personnages sont d’une dureté terrible. C’était la première fois que l’Ukrainien rencontrait le Russe depuis l’annexion de la Crimée en mars 2014. Une photo qui n’a pas besoin de légende. Tout est dit dans l’expression des visages et des regards."

Un photographe au Quai d'Orsay, 40 ans de diplomatie française, par Philippe de La Mure (Éditions de La Martinière)

