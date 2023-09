Planification écologique, Amin Maalouf, révolutions et maths au musée : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au programme de cette Session de rattrapage : on épluche, feuille par feuille, le programme de planification écologique du gouvernement, on se rend au musée pour admirer des équations à la maison Poincaré, et découvrir des objets cachés dans les réserves du Mucem. Ludivine Bantigny nous conte l'histoire protéiforme des révolutions, tandis qu'Amin Maalouf, nouvellement élu secrétaire perpétuel de l’Académie française, celle d'une vie à la croisée de l'Orient et de l'Occident qui nourrit depuis des années sa littérature. Bonnes écoutes 🎧 Pauline Petit

Le zoom de la semaine : plan vert

Initiative en faveur de la transition écologique à Paris, le 21 juin 2023 © AFP - Ludovic Marin

Attendu, plusieurs fois reporté, le projet de planification écologique du gouvernement a enfin germé. Parmi les objectifs annoncés, passer de 60 % d’énergies fossiles à 40 %, sortir du charbon d'ici à 2027 ou encore produire un million de "bagnoles" électriques. Un plan sans grandes ruptures, qui interroge plus généralement sur l'(in)action des pays européens, de plus en plus exposés aux effets du dérèglement climatique.

📗 Planification écologique : la France sur les bons rails ? ( France Culture va plus loin, 31 min )

⭐ Les Européens face au dérèglement climatique ( Cultures monde, 3 x 57 min )

♻️ Planification écologique, le retour de la politique du temps long ? ( L'Esprit public, 30 min )

🌿🕊️ La planification écologique aura-t-elle raison des clivages partisans ? ( La Question du jour, 8 min )

C'est dans l'actu

La Maison Poincaré est située au cœur de l’Institut Henri Poincaré (IHP), au sein d’une extension de l’institut : le bâtiment Perrin. - Maison Poincaré

🧮 Maths + musée = ? Voilà une équation qui peut sembler bien ennuyeuse ! Et pourtant, mettre les maths au musée, c'est le projet de la Maison Poincaré, la première institution de ce type consacrée à cette science. Balade immersive dans les 900 m² du bâtiment Perrin. ( La Science, CQFD, 1 h )

🏫 Alerte harcèlement. Après plusieurs cas de suicides d'élèves en situation de harcèlement, le gouvernement appelle à la "mobilisation générale", livrant ses propositions pour endiguer le phénomène. Comment repérer les cas ? Comment accompagner l'institution scolaire ? Discussion avec Jean-Pierre Bellon, philosophe et co-fondateur du Centre de Ressources et d'Études contre les Intimidations Scolaires (ReSIS). ( La Question du jour, 9 min )

🏛️ Sénat, chambre de droite ? Ce 24 septembre, 170 sénateurs ont été élus ou réélus pour les six prochaines années… sans que l'équilibre des pouvoirs ne s'en trouve bouleversé. Selon le professeur de sciences politiques Martial Foucault, la seconde Chambre "continuera d'être gouvernée à droite avec l'union centriste". Éclairage. ( France Culture va plus loin, 31 min )

🇦🇲 Alliances incertaines. La victoire éclair de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh provoque l’exode de milliers d’Arméniens de cette République autoproclamée. La plupart d’entre eux craignent une épuration ethnique. L'Arménie peut-elle s'éloigner de la Russie pour rejoindre le camp occidental ? ( Le Temps du débat, 38 min )

Stalingrad, récit de prisonnier

Des prisonniers allemands conduits dans les rues de Stalingrad, après leur défaite contre les forces soviétiques en février 1943. © Getty - Corbis Historical

📕 Captif des Soviétiques après la bataille de Stalingrad entre les forces de l'URSS et celles du IIIe Reich, Heinrich Gerlach entreprend de raconter son effroyable hiver, en secret. Éclairs lointains : percée à Stalingrad est achevé en 1945. Son roman est confisqué à sa libération, il décide de le réécrire par devoir de mémoire, pour ses compagnons morts. Récit.

Le manuscrit perdu de Stalingrad ( Une histoire particulière, 2 x 30 min )

Il est temps

Photo des réserves du MUCEM à Marseille. - Mucem/Marianne Kuhn

Vous avez bien 1️⃣0️⃣ minutes…

🎉...Pour fêter les dix ans du Mucem ! À cette occasion, on vous emmène dans ses réserves. Le grand musée marseillais dédié aux arts et traditions populaires est l'un des rares à les ouvrir au public, une fois par mois. Un château en plastique, des ostensoirs, les bananes de la ceinture de Joséphine Baker : on y découvre un tas d'objets hétéroclites. ( Le Grand Tour )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

🤛 Burn out militant. Pressions, injustice, fatalisme, divergences d'opinion… Deux bénévoles d'associations témoignent de leur épuisement militant, d'une fatigue qui entache leurs actions et espoirs. Ou quand l'engagement consume. ( Les Pieds sur terre )

Vous avez 3️⃣7️⃣ minutes

🚩 Révolutions. Tout mouvement de contestation est-il révolutionnaire ? Ludivine Bantigny, co-directrice d'une Histoire globale des révolutions, nous répond en nous expliquant pourquoi l'événement révolutionnaire, dans l'histoire, "est à la fois grandiose et banal". Et comment dépasser la référence à 1789. ( Les Midis de Culture )

Vous avez 4️⃣x 2️⃣4️⃣ minutes

🗡️ Maalouf, l'identité millefeuille. C'était en 2003, l'écrivain Amin Maalouf se racontait : son Liban natal, son expérience de l'exil, sa vision du cosmopolitisme, l'histoire comme matériau littéraire... Cinq entretiens au long cours avec le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française , quoi qu'on pense de l'institution des Immortels … ( À Voix nue )

Cette Session s'achève ici. De nos archives nocturnes, notre "mémoire radiophonique", on vous propose d' écouter une voix tremblante, perchée, au léger accent néerlandais … Celle de Bram Van Velde , peintre et ami du taiseux Samuel Beckett . L'artiste, qui se définissait comme un "être liquide", trouvait dans ses coulures de peinture à l'huile un carburant pour vivre encore, émerveillé, presque terrifié, par "l'image qui surgit" de la toile. Et nous le sommes avec lui. À la semaine prochaine 👋