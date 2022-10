Les pauvres doivent-ils être assistés ?

C'est à la fête de l'Humanité, le 9 septembre dernier, que Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste Français, a un petit peu mis le feu. Il a déclaré que "la gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, des minima sociaux et des revenus de substitution". Fabien Roussel s'est fait accuser de jouer le jeu d'une droite hostile aux assistés, comme on dit parfois, et ce, en pleine réforme de l'assurance chômage en cours d'examen à l'Assemblée. L'exécutif actuel souhaite des règles d'indemnisation plus variables des chômeurs, selon l'état du marché du travail et ce, en augmentant par exemple le nombre de mois travaillés pour ouvrir des droits au chômage et aussi en réduisant la durée d'indemnisation. Alors, à cause de cette polémique, Fabien Roussel a assuré vouloir simplement viser une société sans chômage. Néanmoins, le 14 septembre, sur France Info, il est interviewé et on entend qu'il a reformulé mais pas annulé sa critique d'une certaine gauche.

Cette polémique nous rappelle le rapport que notre société entretient à la pauvreté et révèle peut-être une problématique interne à la gauche. Le problème des propos de Fabien Roussel est qu'il donne appui à une très vieille idée, très fausse du point de vue des sociologues, la paresse des pauvres.

Publicité

Bibliographie

Serge Paugam, L’attachement social, formes et fondement de la solidarité humaine, PUF, 2023

Serge Paugam, Ce que les riches pensent des pauvres , avec Bruno Cousin, Camila Giorgetti et Jules Naudet, Seuil, 2017

Serge Paugam*, Les formes élémentaires de la pauvreté *, PUF, 2005

Serge Paugam, La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté, PUF, 1991

Anne Brunon-Ernst (co-dir.), Nudges et normativités , Hermann, 2018

Anne Brunon-Ernst, Utilitarian Biopolitics. Bentham and Foucault on Power, Pickering and Chatto, 2012

Anne Brunon-Ernst, Le Panoptique des Pauvres, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2007

Anne Brunon-Ernst, Law, Surveillance and the Humanties, Edinburgh University Press, 2023

Sons diffusés