6 000 ans de « révolution urbaine »

L’avenir est urbain !

« L'avenir de l'humanité est sans aucun doute urbain » titraient récemment les Nations unies, institution pour laquelle l'urbanisation est une « tendance lourde » du 21e siècle. Malgré un changement climatique, et des villes qui n’ont rien d'équitable, ni de plus vert, notre planète est donc en voie d’urbanisation rapide : plus de la moitié de la population mondiale vit désormais en ville, 57 % exactement, sachant que 2,5 milliard d’individus supplémentaires devraient intégrer ces zones urbaines d'ici 2050… Pour évaluer cette accélération irrémédiable, rappelons que la population en ville n’était que de 6,4 % en 1850, 14 % en 1900 et inférieur à 30 % en 1950. Ainsi, serions-nous, désormais en train de rentrer dans un véritable tournant de civilisation ?

Site de Pompéi (Campanie, Italie) © Getty - © Atlantide Phototravel / Coll. Corbis Documentary

Et le passé ?

Warka, l'antique Uruk, naît en 3 700 avant notre ère, et bien d’autres suivront au cours du IIIe millénaire entre Sumer et la civilisation de l’Indus. Dans cette histoire des villes, d’autres lieux indépendants innoveront. Les cités mésoaméricaines de Tikal ou Teotihuacan, nées vers 900 avant notre ère, en sont un bon exemple.

Le site d'Uruk en Irak © AFP - © ESSAM AL-SUDANI

En 1850, la population urbaine mondiale n’était que de 6,4 %. Archéologues et paléo-démographes ont aussi tenté de percevoir cette démographie urbaine. Si, durant l’Antiquité, Rome accueillait plus d’un millions d’âmes, cette cité reste une exception, la majorité des cités ne regroupait pas plus de 10 000 à 20000 habitants.

Le monde urbain est avant tout un choix de société, d’ailleurs, certaines d’entre elles, déjà complexes, ne feront pas ce choix de l’urbanisme. A relire Thucydide, ce fut par exemple le choix de Sparte, qui, face à Athènes, aurait pu laisser croire qu’elle n'était qu'une puissance de second ordre.

Vincent Charpentier s'entretient avec Ricardo González Villaescusa, archéologue, professeur d’archéologie de la Gaule et du Nord-Ouest européen à l’Université Paris-Nanterre, auteur de Les cités romaines (Editions des PUF, 2021).

Le site de la maison carrée de Nîmes - © Inrap

