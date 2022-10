A l’origine était… la caverne

Pour autant, pourquoi nos ancêtres préhistoriques se sont-ils aventurés au plus profond des cavernes, pourquoi ont-ils surtout orné ces espaces cavernicoles de peintures et gravures dont nombre est parvenu jusqu’à nous ?

Et qu’en comprenons-nous ? Les préhistoriens « pariétalistes » ont-ils d’ailleurs réellement les moyens d’expliquer cet art, le tout premier de l’humanité ? On en doute, tant les nombreuses hypothèses émises à leur propos sont erronées, infondées, abusives voire gratuites. Dans ce cas, et face à l’impasse, serait-il, tout simplement plus sage, de cesser toute recherche, toute tentative d’explication ?

Publicité

Site du Samseonghyeol ou «trou des trois clans», lieu d’émergence des trois ancêtres des habitants de l’île de Jeju (Corée du Sud), où un culte leur est rendu. - © Photo JLLQ

Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue, mythologue, directeur de recherche émérite au CNRS, propose d’emprunter une autre voie, une de celles totalement ignorées par les archéologues, et cela, afin de développer une nouvelle approche, à partir d’une unique et simple question : « pourquoi pénétrer dans des grottes obscures dans le but d’y figurer un petit nombre d’espèces animales, plus rarement quelques humains souvent animalisés ? »

À écouter ou à réécouter : Les aventuriers du sens perdu Écouter plus tard écouter 54 min

À écouter ou à réécouter : Si vous cherchez l’artiste, il est dans la grotte Écouter plus tard écouter 55 min

Jean-Loïc Le Quellec, met en œuvre une méthode originale, la « phylomémétique des mythes », c'est-à-dire l’établissement des liens de parenté entre les mythes du monde par l’analyse de leurs composants, une approche inspirée de l’évolutionnisme. Il démontre qu’un grand mythe de création nourrissait l’ontologie des artistes du Paléolithique : celui de l’émergence primordiale, qui s’est répandu sur toute la surface du globe à mesure que Sapiens découvrait de nouveaux territoires.

Et, un jour, des êtres chthoniens (divinités infernales et souterraines) se redressèrent pour sortir de la grotte originelle »…

Avec Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des images rupestres dans leurs aspects mythologiques.

Répartitions complémentaires du mythe de l’Émergence et de celui du Corps souillé. L’unicum américain résulte d’une introduction récente. - © DAO JLLQ, extrait de "La Caverne originelle"

Pour aller plus loin

Le medicine man et la femme du chef sortent de la montagne, après avoir été initiés aux rituels de chasse, suivis par les bisons qui s’y trouvaient - © Illustration par Richard Davis (d’après Dorsey 1905, pl. XVI)

Bibliographie choisie