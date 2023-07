Ainsi meurent les Néandertaliens... (Sic semper evello mortem neanderthalensis)

Les Néandertaliens vécurent en Europe bien avant l’arrivée de l’Homme moderne, avant de s’éteindre en laissant quelques gènes à une partie de notre humanité contemporaine. (Sic semper evello mortem neanderthalensis)

**Objet de toutes les attentions et de toutes les analyses scientifiques, l’homme de la grotte Mandrin s’avère être un des derniers représentants de la lignée néandertalienne, daté d’un peu plus de 40 000 ans.

Publicité

**Ludovic Slimak "Ce sur quoi on enquête, depuis des dizaines d'années, depuis que Sapiens est confronté à Néandertal, ce dont on parle, c'est de Sapiens. Et c'est ce tour de force presque impossible de se dire "Tiens, qu'est-ce qu'a pu être une autre humanité ? Comment est-ce qu'elle s'inscrivait dans le monde ? Et systématiquement, on s'est mis au centre, mais je pense que l'on a tourné autour du pot et ce que l'on a mis en évidence, ce n'était pas Néandertal, c'était Sapiens, et finalement, on n'a pas encore les mots pour parler de Néandertal."

Site de la grotte Mandrin (Drôme) - © Ludovic Slimak

Des génomes néandertaliens ont été retrouvés sur des sites de toute l'Eurasie, brossant un tableau de plus en plus complexe de la structure de leurs populations, indiquant pour la plupart que les Néandertaliens de la fin de l'Europe appartenaient à une seule « métapopulation » très homogène.

Ludovic Slimak "Néandertal a fréquenté des grottes en Europe et même en Eurasie, jusqu'en Sibérie. Et peut-être même que ça va beaucoup plus loin à l'est, jusqu'au Pacifique ! [...] Il n'y a pas une culture néandertalienne, il y en a des centaines ou des milliers. Il y a une histoire, des traditions, des transmissions. Et au niveau biologique, ce que l'on met sous le mot Néandertal regroupe certainement des réalités assez distinctes."

Or, l’individu de la Grotte Mandrin diverge totalement de ces groupes humains. Celui-ci révèle que sa lignée a vécu durant 50 000 ans dans un isolement génétique. Dans la diversité des gènes néandertaliens l’individu possède toutefois d’étroits liens avec un autre néandertalien, découvert dans une grotte de Gibraltar. Cet isolat, ces lointains liens peuvent-ils être une explication, une clef pour comprendre les causes de la disparition de cette lignée humaine ?

Ludovic Slimak "En réalité, s'il était encore là, Néandertal serait, à nos yeux, certainement un sale type ! Mais la question n'est pas tant de mettre de la morale, s'il était bon ou mauvais, mais vraiment d'essayer de gratter la surface, de voir ce que de manière sous jacente, il fut."

Vue zénithale du site de la grotte Mandrin - © Ludovic Slimak

Neandertal a été, tout à la fois, une brute bestiale, un être inférieur n’ayant pas évolué et disparaissant face à nous, puis, sous l’impulsion des archéologues, celui-ci s’est transformé en une sorte de bon sauvage, d’humaniste en symbiose avec la nature. Tout cela nous en apprend plus sur les chercheurs et nous-mêmes, que sur Neandertal lui-même ! Le problème réside bien entendu dans la distanciation du chercheur face à son objet d’étude.

Ludovic Slimak "Comment est-ce qu'une humanité qui est séparée de nous-mêmes par un demi million d'années, entre 300 000 et 500 000 ans d'évolution dans des environnements radicalement différents des nôtres, aurait pu donner la même chose ? [...] Il a dû donner quelque chose qui lui était propre, qui doit être fascinant et qu'il faut interroger."

Neandertal a créé des objets uniques, tandis que L’Homme moderne a souvent standardisé ses productions. Pourrions-nous être face à deux conceptions du monde, un cas d’éthologie ? Quoiqu’il en soit pensait-il comme nous, rien n’est moins sûr !

Vincent Charpentier en parle avec Ludovic Slimak, paléoanthropologue, chercheur au CNRS, auteur de “Le Dernier Néandertalien” (Odile Jacob, 2023).

Ludovic Slimak "Dans la grotte Mandrin, après huit ans de fouilles, on en est qu'au début de l'enquête ! Il reste l'essentiel à ressortir. On a la mandibule, les dents maxillaires, des fragments de crâne, les phalanges de la main gauche. Et en fait, on a ouvert un tout petit rectangle parce que l'on est dans du sable, que l'on doit fouiller à la pince à épiler !"

Vue de la fouille de la grotte Mandrin - © Ludovic Slimak

Pour aller plus loin

Mandibule trouvée sur le site de Mandrin (Drôme) - © Ludovic Slimak

Ludovic Slimak "Néandertal et Sapiens se sont côtoyés, on le sait, parce qu'on a fait des analyses sur des milliers de restes de suie, que j'avais découvertes en 2006 dans la grotte Mandrin, et en analysant ces suies (d'après une méthode que l'on a inventée), nous sommes passés de la résolution du carbone quatorze (plus ou moins 1000 ans pour ces périodes), à la résolution de la suie qui était de plus ou moins 6 mois ! Et là, on peut commencer à verbaliser ce que fut la rencontre de ces deux humanités. [...] On s'aperçoit que l'on a ces processus de transmission de connaissances et on semble bien les avoir non pas de Sapiens vers Néandertal, mais de Néandertal vers Sapiens."

Ludovic Slimak "Les Néandertaliens et les Sapiens, sur des productions radicalement différentes, vont s'inscrire exactement de la même manière dans le territoire. Ça laisse entendre de bonnes relations et des relations très étroites entre les deux populations."

Comparaison des outils trouvés sur les sites de Mandrin en France et de Ksar Akil au Liban - © Ludovic Slimak

Quelques références citées

À lire et à écouter aussi : Sur les traces de Néandertal

Matériel trouvé en fonction des couches de sédiments sur le site de la grotte Mandrin - © Ludovic Slimak

À écouter ou à réécouter : Chasseur de néandertaliens Carbone 14, le magazine de l'archéologie Écouter plus tard écouter 29 min

Extrait sonore