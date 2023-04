André Leroi-Gourhan et la technologie

Si ses travaux autour de l’art des grottes ornées -l’art pariétal- mais aussi ses fouilles préhistoriques ont fait la renommée internationale d’André Leroi-Gourhan, ses recherches sur les techniques, mieux « la technologie », sont bien moins perçues. Elles constituent pourtant une part capitale de son œuvre. Ainsi ces « activités matériellement créatrices » impliquant outils, procédés et produits, sont devenues, grâce à lui, des objets d’étude à part entière, au sein des Sciences de l’Homme et de la Société.

Mauss, Leroi-Gourhan, Bergson, Teilhard de Chardin…

Dans une quête de chartiste de la Préhistoire, Nathan Schlanger décrypte, avec le concours d’archives de l’Ina, les liens d’André Leroi-Gourhan avec Henri Bergson. Ainsi « la tendance et le fait » ou l’Homo faber seront des notions reprises à la pensée bergsonienne. Formé à l’ethnographie par Marcel Mauss, André Leroi-Gourhan, inventeur de la technologie, aborde désormais la technicité dans une perspective historique, évolutive et préhistorique plus large. Dès 1946, il suggère qu’Histoire et Préhistoire, archéologie et ethnographie ne font qu’un. En mobilisant les apports de la biologie, de la psychologie et de la philosophie -y compris les intuitions de Teilhard de Chardin- André Leroi-Gourhan cherche ainsi à réinsérer la technicité humaine dans l’ensemble du monde vivant. Comme les autres animaux, l’Homme n’est-il pas un technicien ?

Dessin de André Leroi-Gourhan, 1952, par Boyer (Soulier 2018, André Leroi-Gourhan. Une vie (1911 – 1986) © Radio France - Maurice Boyer

Un innovateur de la méthode scientifique

Leroi-Gourhan est un inlassable classificateur de fiches. En 1938, il pense à une machine pour caractériser le système de classement de ses fiches, pour ensuite passer aux fiches perforées.

Nathan Schlanger ''Leroi-Gourhan hérite effectivement de Paul Rivet et de Marcel Mauss une conception de la fiche comme l'objet par excellence qui traduit en écrit la réalité concrète des objets que collectent quelqu'un pour l'amener dans un musée. Dans la première partie de sa carrière, Leroi-Gourhan est aussi dans cette logique de boîtes à fiches qui est celle de Marcel Mauss (...) il va dédier à Leroi-Gourhan le meuble à fiche métallique pour que Leroi-Gourhan puisse perpétuer cette tradition. Les fiches ont joué un rôle cognitif assez complexe parce que d'une part, elle condense certains éléments d'informations que l'on s'imagine être épurés et donc objectifs. Elles sont expandables à l'infini puisqu'il suffit d'ajouter des fiches et à accumuler des fiches. Et donc on accumule les données et Leroi-Gourhan à la fausse modestie : "j'ai écrit ce livre seulement sur la base de 45 000 fiches, j'aurais pu en avoir plus". Et donc ça va devenir très vite une espèce de contrainte positiviste de laquelle Leroi-Gourhan va se libérer en grande partie après guerre, dans sa rencontre avec Henri Bergson.''

André Leroi-Gourhan au Japon, à remplir ses fiches. - Archives Leroi-Gourhan (Nanterre)

De nouvelles approches théoriques

Leroi-Gourhan reprend à Henri Bergson l'idée d'homo faber. En 1943, André Leroi-Gourhan lance Homo faber en opposition à Homo sapiens. Il tentera toutefois ultérieurement de corriger cette opposition et notamment cette vision de l'homo faber, ''l'homme qui fabrique''.

Nathan Schlanger ''Pour Henri Bergson, c'est la fabrication, le geste de fabrication, l'acte de fabrication, qui est la caractéristique de l'homme. (...) ''D'abord, nous étions faber et puis nous sommes devenus sapiens''. C'est la thèse que maintient encore André Leroi-Gourhan en 1943. Il va l'abandonner très vite dans les années 50. L'abandon de cette thèse - les prémices sont déjà établies en 43 quand il dit : ''nous n'avons rien des silex taillés, nous ne pouvons pas comprendre ces silex taillés qui sont les traces matérielles de l'homo faber. Nous sommes inintelligibles.'' - en 1950 se fait grâce à sa découverte des expériences de taille de Léon Coutil et de François Bordes, que l'on est capable de reconstruire et de comprendre l'enchaînement de productions de silex taillés. Et du coup, il se dit : ''suivre les gestes, éclats par éclat, c'est reconstruire une part mentale du fabricant''. Il est donc capable désormais, à partir de 1950 de dire que : ''non, les outils les plus frustes, les plus simples sont en vérité les actes de production d'une activité technique intelligente''.''

André Leroi-Gourhan taille le silex, vers 1955 (Archives Leroi-Gourhan – Équipe Ethnologie préhistorique/Album Pincevent). - Inconnu

Nathan Schlanger ''Il va pour la première fois utiliser la notion de comportement, qui était d'abord utilisée en biologie, principalement par Henri Piéron. Il va l'introduire dans les sciences humaines, l'introduire dans la technologie. Il va dire que la raison d'être de l'étude des techniques n'est plus l'étude de l'objet qui va être fiché et exposé dans un musée, mais l'étude du comportement, de l'activité et donc du geste.''

Leroi-Gourhan est avant tout l'inventeur de la technologie avec deux ouvrages : Evolution des techniques et Le geste de la parole. La technologie en tant qu'activité matérielle créative.

Nathan Schlanger ''André Leroi-Gourhan est tout à fait à l'origine le père fondateur du courant de la technologie culturelle ou de l'anthropologie des techniques que l'on connaît aujourd'hui avec de nombreux de nombreux acteurs et chercheurs.''

André Leroi-Gourhan, Michèle Julien, Claudine Karlin et Michel Brézillon contemplent le décapage de la section 36 à Pincevent, 1969. © Radio France - Danièle Lavallée

André Leroi-Gourhan va passer des civilisations matérielles ethnographiques à celles de la préhistoire, dans une perspective plus historique et évolutive.

Nathan Schlanger ''À partir de son arrivée à Lyon en 1944, il va basculer vers l'archéologie préhistorique. Et c'est là qu'il va commencer à chercher la technicité, cette notion de technicité à remonter le plus en amont dans le temps. L'homo Faber va être introduit dans ce cycle et on suit la remontée vers le monde animal. C'est dans ce sens-là qu'il crée une large panoplie d'approches vers le monde technique.

Dans une approche du comportement opératoire, Leroi-Gourhan envisage la chaîne opératoire, un concept repris par tous les préhistoriens français et étrangers. ''La technique est à la fois geste et outil, organisé en chaîne par une véritable syntaxe qui donne aux séries opératoires à la fois leur souplesse et leur fixité", écrit-il en 1965.

Nathan Schlanger ''Leroi-Gourhan est reconnu comme le père de cette notion de chaîne opératoire. Quand on creuse un peu plus l'idée, on voit que la notion d'enchaînement organique, ou la suivie des gestes, est tout à fait présente chez Marcel Mauss et fait partie de son enseignement. D'autre part, quand Leroi-Gourhan affirme ces notions au début des années 1950, étonnamment, sa première source de référence est l'éthologie animale, et plus précisément le comportement des abeilles et des guêpes qui pratiquent des étapes successives dans la construction de leur nid. Et il suit directement l'enseignement du psychologue Henri Piéron dans ce domaine. Par la suite, cette notion de chaîne opératoire va avoir une déclinaison ethnographique et va être, elle, reprise par nombre de ses élèves dans le groupe technique et culture et depuis va retourner vers l'archéologie préhistorique et désormais évidemment, est présente dans la littérature anglo-saxonne en français et en italique.''

