Anne d’Alègre : point de vue, images d’outre-tombe

"Si le malade est édenté et défiguré, son discours devient également dépravé" (Ambroise Paré).

Depuis peu, nombres de sépultures de personnages illustres ont été fouillées, rappelons pour mémoire celles de Louis XI et de Ludovico Sforza, duc de Milan, mécène de Léonard de Vinci, décédé à Loches en 1508, ou tout récemment, celle d’Antoine de La Porte, chanoine retrouvé dans son sarcophage de plomb à la croisée du transept de Notre-Dame de Paris. Si tous, hélas, ne peuvent être identifiés, d’autres deviennent célèbres post-mortem et notamment après leur fouille, c’est le cas de la momie de Louise de Quengo, noble bretonne, découverte en 2014, au cœur du couvent des Jacobins de Rennes.

Dans cet inventaire digne d’un point de vue, images d’outre-tombe, le magazine de l’archéologie se penche sur Anne d’Alègre (env. 1565-1619) et l’art et les artifices de son sourire.

Etude du crane et de la dentition d'Anne d'Alègre (1565-1619). - © Inrap / A Galibourg / CAGT (UMR 5288) et CHU Rangueil

Anne d’Alègre, une aristocrate huguenote du XVIIe siècle

Anne d’Alègre connaît une vie trépidante : veuve à 21 ans, de Paul de Coligny, dernier comte de Laval, remariée avec Guillaume IV d’Hautemer, gouverneur de Normandie, de plus de 30 ans son aîné. Elle fait sourire le tout-Paris aux bruits d’un troisième mariage. Organisatrice de réunions mondaines, à l’affût des modes nouvelles et luxueuses, Anne d’Alègre est une des premières « à rouler carrosse » pour se rendre au prêche le dimanche.

Huguenote, Anne d’Alègre est surtout le témoin de la huitième guerre de religion, face aux ultra-catholiques, menés par la famille des Guise et soutenus par le roi Henri III. Malgré la confiscation des possessions acquises de son mariage avec le comte de Laval, elle ne reniera jamais le protestantisme et sera inhumée dans la chapelle du château de Laval à l’écart des autres comtes.

Art et artifices d’un sourire

Décédée à 54 ans, Anne d’Alègre possède de nombreuses pathologies liées à son âge.

Dans sa bouche, elle porte surtout une prothèse dentaire en ivoire remplaçant une incisive, soutenue sur les dents voisines par des fils d’or, ainsi qu’une ligature de contention sur les prémolaires. Si l’objectif de ces soins est destiné à limiter les conséquences fonctionnelles et esthétiques de la perte de dents, son utilisation à long terme ainsi que les multiples resserrages nécessaires, entraînent l’instabilité des dents voisines porteuses, puis leur perte.

Si les raisons de cet implant sont thérapeutiques, elles sont surtout esthétiques et sociétales. Rappelons que la femme aristocrate est soumise à de fortes contraintes, leur beauté étant stéréotypée par de nombreux clichés.

Avec Rozenn Colleter, archéo-anthropologue à l'Inrap, Delphine Maret-Comtesse et Antoine Galibourg, maîtres de conférences à Faculté de chirurgie dentaire, de l’Université Paul Sabatier de Toulouse.

>> Cette recherche s’inscrit dans le programme Actions Marie Sklodowska-Curie (A.M.S.C.) pour le projet « Archaeology, Inequalities and Diet : Archaeology assisted by stable isotopes » (AIDE).

Référence : Rozenn Colleter, Antoine Galibourg, Jérôme Tréguier, Mikaël Guiavarc’h, Éric Mare, Pierre-Jean Rigaud, Florent Destruhaut, Norbert Telmon, Delphine Maret (2023) Dental Care of Anne d’Alègre (1565-1619, Laval, France). Between Therapeutic Reason and Aesthetic Evidence, the Place of the Social and the Medical in the Care in Modern Period. JAS : Reports.

Prise de vues du crâne par l'équipe d'odontologie du CAGT (UMR 5288) et CHU Rangueil de Toulouse - © Rozenn Colleter, Inrap

Réalisation d'un scanner surfacique de la mandibule d'Anne d'Alègre par l'équipe d'odontologie du CAGT (UMR 5288) et CHU Rangueil de Toulouse - © Rozenn Colleter/Inrap

