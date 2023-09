Archéologie de la psyché : Sapiens, la mort et ses mythes

Pour autant, et puisque l'archéologie œuvre à la matérialité des sociétés révolues, tout un pan de ce passé lui échappe, notamment celui des idées et des mots, puisque ceux-ci s’oublient et ne se fossilisent pas. Pourtant, retrouver les traces de ces mots, de l’imaginaire, pratiquer une archéologie de la psyché est désormais envisageable grâce à la mythologie.

Julien D'Huy: "L'archéologie ne peut donner qu'une image relativement figée et lacunaire de ce qui se passe et de ce qui était pensé à l'époque, puisque beaucoup de choses n'ont pas été conservées. Ce que je propose, ce que d'autres ont proposé, c'est de s'appuyer sur la mythologie comparée afin de remonter très loin dans le passé."

La mythologie comparée, mieux, la phylomythologie, à savoir l’approche phylogénétique, a désormais de très puissants outils à sa disposition, notamment ceux issus des arborescences et des réseaux phylogénétiques, mais aussi de l’aréologie . Ceux-ci permettent de reconstituer des mythes du passé le plus ancien, c’est-à-dire au plus profond des origines de l’Homme moderne.

Julien D'Huy: "Ce qu'on appelle l’aérologie, c’est l’étude de la répartition de motifs mythologiques à travers le monde afin d'en reconstruire l'histoire. L'aérologie permet de montrer que certains récits datent d'époques très anciennes, par exemple, de la sortie de l’Homme d' Afrique."

Julien D'Huy: "La phylomythologie permet de déterminer les points d' origine, mieux encore, elle permet de reconstruire les récits qui étaient à la racine des arbres, donc de la diffusion des mythes."

Aboriginal rock art on the Barnett River, Mount Elizabeth Station - © Graeme Churchard

Là où les mythes et la mort se rejoignent

L’Homme fossile, à l’origine d’Homo Sapiens, il y a quelques 300 mille ans, aurait-il pu avoir une conscience de la mort ? Oui, puisque certains animaux l’ont, notamment les singes, mais aussi les éléphants… Dès nos plus lointaines origines, l’Homme s’est sans doute interrogé sur ce que Stendhal décrivait comme « le grand peut-être »

L’archéologie est peu bavarde sur ce thème, les premières sépultures confirmées apparaissant entre 130 mille ans et 100 mille ans, notamment dans les grottes d' Es Skhul et de Qafzeh , aujourd’hui situées sur l’actuel territoire d’Israël.

Julien D'Huy: "Les mythes se conservent généralement bien mieux que les langues, parce qu' un mythe, finalement, est lié à notre manière de représenter le monde."

Julien D'Huy: "Ce qui est nouveau aujourd'hui c’est l'accès à de grandes quantités d'informations, puisqu'avec Internet et les bibliothèques nous avons accès à des quantités d'informations jamais atteintes, et avec l'utilisation de statistiques, on peut alors passer de l'hypothèse à la démonstration."

Si les sépultures exhumées par les archéologues sont pour ainsi dire "muettes", la généalogie des mythes transmis d’un bout à l’autre du monde permet de reconstituer les croyances et la conceptualisation de la mort des premiers humains.

A qui ou à quoi les premiers Sapiens attribuaient-ils leur finitude, quel mythe pouvait expliquer l’arrivée de la mort et quel chemin devaient-ils parcourir, via le ciel, la voie lactée, la lune ou le soleil ?

Julien D'Huy: "Dans les mythes la Lune est souvent liée à l'arrivée de la mort ou à une notion d'immortalité. Effectivement, la lune dans le ciel, par son mouvement, apparaît parfois pleine et entière et parfois disparaît complètement. Il faut bien penser qu'en mythologie, les contraires peuvent s'articuler ensemble. La Lune permet de poser la problématique de la mort mais également d’aborder la notion d'immortalité."

Où l’on découvre caméléon incarnant l’éternité et lézard, porteur de la mort, dépêchés auprès des Hommes, mais caméléon arrivant trop tard, l’humanité devient irrémédiablement mortelle ; que le chien et le loup seraient les gardiens et les guides au royaume des morts, que le soleil court car il est un animal chassé…

Julien D'Huy: "Orphée est un des mythes fondateurs de l'Occident, qui est lié à nos premiers opéras, qui a été illustré dans L'art et dans la littérature, c’est un des mythes au cœur de notre culture. Mais ce récit d'Orphée serait beaucoup plus ancien. On peut montrer qu'il a des parallèles au Japon, mais au-delà du Japon, on peut montrer qu'il existe une forme de clean avec de nombreuses versions, certaines écrites, d'autres orales, qui passeraient de l'Europe jusqu'à l'Amérique. Cela montre une réelle profondeur de ces mythes et montre aussi que notre culture ne peut pas être analysée seule, mais que des connexions sont nécessaires à travers le monde."

Pour aller plus loin

Références bibliographiques