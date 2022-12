Art et Préhistoire : à la recherche du sens perdu

Le Musée de l’Homme rassemble aujourd’hui quelque 90 merveilles, pièces originales exposées pour l’occasion, dont la vénus de Lespugue, en majesté, mais aussi des chefs-d’œuvre provenant des grottes d’Isturitz, d’Enlène, de la Marche, du Mas-d’Azil, ou de l’abri du Rocher de l’impératrice.

Peinture de crabe - Boqueira da Pedra Furada (Brésil) - Holocène, non daté - © Jean-Loïc Le Quellec

La Vénus de Lespugue, sculptée dans de l'ivoire de mammouth, découverte en 1922, dans la Grotte des Rideaux, à Lespugue (Haute-Garonne) - © MNHN - J.-C. DOMENECH

La Vénus de Lespugue vue de face et de dos. - © MNHN - J.-C. DOMENECH

Vénus de Laugerie-Basse dîte impudique, sculptée dans de l'ivoire de mammouth (Eyzies-de-Tayac, en Dordogne) - © MNHN - J.-C. DOMENECH

L’exposition « Arts et Préhistoire » souhaite mettre en lumière « le génie créatif de nos ancêtres du Paléolithique supérieur, […] mais aussi de la Préhistoire plus récente, et illustrer les liens profonds que les humains du passé entretenaient avec la nature ». Toutefois, à l’évidence, l’ambition des artistes n’était pas seulement de copier le réel. Il nous faut alors réfléchir à l’imaginaire de ces artistes préhistoriques.

Publicité

Haut : représentation d'une sauterelle (très rare) sur un os (grotte d'Enlène) / Bas : salamandre sculptée dans du bois de renne (abri de Laugerie-Basse) - © MNHN - J.-C. DOMENECH

À écouter ou à réécouter : Vénus sortie des fouilles Écouter plus tard écouter 28 min

Plaquette de schiste, gravée d'aurochs rayonnant trouvée dans l’abri sous roche du Rocher de l’Impératrice, à Plougastel-Daoulas (Finistère) - © Nicolas Naudinot, Université Côte d'Azur CNRS CEPAM, propriété du conseil départemental du Finistère

Dessine-moi un… bison !

Les toutes premières représentations d'animaux s'avèrent souvent celles d’animaux dangereux, le lion notamment comme l’ont révélé les grottes du jura souabe, notamment celle de Vogelherd Heidenheim (Allemagne). Par la suite, durant les périodes plus récentes, de nouveaux choix culturels s'opèrent, les parois des cavernes s’animent alors de cortèges de chevaux, de bisons. En revanche, l’antilope saïga, le loup, le renard, la belette, ou encore les phoques y sont souvent exceptionnels.

>>> A visiter, l'exposition " Arts et préhistoire " au Musée de l'Homme du 16 novembre 2022 au 22 mai 2023. Vidéo de présentation de l'exposition (chaîne you tube du Musée de l'Homme).

Bâton percé, gravé d'animaux (bois de renne, abri de Montgaudier) / Deux bouquetins sculptés sans tête, d'un bâton propulseur (bois de renne, grotte d'Enlène) - © MNHN - J.-C. DOMENECH

Quatre théranthropes en marche - Schaaplaats (Afrique du Sud) - Holocène - © Jean-Loïc Le Quellec

Pour aller plus loin

Gravure d'une tête de bison sur palme de renne. - © MNHN-JC DOMENECH