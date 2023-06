Des gravures néandertaliennes de 57 000 ans dans une grotte française

C’est une grande découverte, française de surcroît, qui relance un sujet capital : la naissance de l’art, et par là-même, une grande question : qui, de par le monde, fut le premier artiste ? L’Homme moderne, ou, tout au contraire, notre lointain cousin Neandertal ? La communauté des chercheurs est très divisée sur ce thème, avec ses « progressistes », pro-néandertalien, qui ne doutent pas des facultés symboliques de leur champion, face aux « traditionalistes » pro-sapiens sapiens.

Entrée de la grotte de la Roche-Cotard (Langeais - Indre-et-Loire) - © Thibaut Noyelle / Ministère de la Culture (France), Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire

La grotte de la Roche-Cotard

Mise au jour en 1846, la grotte de la Roche-Cotard est restée inaccessible jusqu’en 1912, date à laquelle le propriétaire du terrain en a dégagé l’entrée colmatée. Depuis 1976, Jean-Claude Marquet, y poursuit des fouilles. La grotte appartient à la culture du Moustérien, caractéristique de Neandertal et les niveaux fouillés sont datés de 75 000 ans.

Publicité

Oraganisation spatiale des panneaux gravés dans la salle des piliers. (grotte de la Roche-Cotard). - © Photogrammetry Y. Egels

Les gravures

Les gravures sont localisées sur une paroi d'une douzaine de mètres de longueur, couverte, dans sa partie supérieure, d'un mince film d'altération. Elles ont été réalisées sur le tuffeau, avec les doigts, soit par simple contact sur la surface, soit par un déplacement du doigt. Elles représentent des motifs non figuratifs, certains plutôt simples comme des impacts de doigts entourant un grand fossile inclus dans la roche, ou formant de longs tracés recouvrant une vaste surface, certains plus élaborés : un panneau possède des tracés en forme d'ogive, un autre, triangulaire, singulier par sa structuration et l'application avec laquelle il a été réalisé, semble démontrer une évidente intentionnalité de la part de son auteur.

Panneau triangulaire. Singulier par sa structuration et l'application avec laquelle il a été réalisé, ce qui semble démontrer une évidente intentionnalité de la part de son auteur - © Photo : J.-C. Marquet Relevé, M. Calligaro, H. Lombard

Une grotte fermée depuis 57 000 ans

Les récentes datations mettent en évidence que la grotte a été fermée par le débordement de la Loire, il y a environ 57 000 ans, soit une période où seul Neandertal vit en Europe. Ces découvertes montreraient donc que les « gravures pariétales » ne sont pas le propre d’Homo sapiens.

Panneau ondulé : deux tracés contigus formant des lignes sinueuses - © Photo : A. N’Guyen, Relevés : O. Spaey, G. Alain

Vous avez dit « art néandertalien » ?

On connaissait déjà quelques traits gravés attribués à Neandertal dans la grotte de Gorham’s cave à Gibraltar, en Espagne. Trois grottes, La Pasiega (Cantabrie), Maltravieso (Estrémadure) et Ardales (Andalousie) possèdent des parois peintes recouvertes d’un voile de calcite vieux d’au moins 64 800 ans. Toutefois, le débat sur l’art néandertalien ne date pas d’hier. Si ces représentations de la Roche-Cotard pourraient être l’expression d’une pensée symbolique, les chercheurs sont extrêmement prudents. La question est donc : "est-ce de l’art ?"

Panneau circulaire, en forme d’ogives - © Photo : A. N’Guyen, Relevés O. Spaey, G Alain

À écouter ou à réécouter : L'état de l'art... préhistorique Carbone 14, le magazine de l'archéologie Écouter plus tard écouter 29 min

À écouter ou à réécouter : Art et préhistoire : à la recherche du sens perdu Carbone 14, le magazine de l'archéologie Écouter plus tard écouter 30 min

Pour aller plus loin

• Page sur la grotte de la Roche-Cotard .

• A lire, un article, Dans une grotte de Langeais, les gravures les plus anciennes d'Europe (La Nouvelle République, juin 2023).

• Page sur l'exposition Art et préhistoire au Musée de l'Homme (terminée le 22 mai 2023).

• Quelques vidéos : La grotte du Pech Merle renferme des centaines de peintures préhistoriques authentiques (You Tube, 2022), Neandertal à Bruniquel (You tube, 2016), La grotte de Niaux (You tube, 2019), La grotte de Cussac, il y a 20 ans (You tube, 2021).

• Conférence " Sapiens, artiste sans frontières ? " par Éric Robert et Patrick Paillet (Chaîne you tube du Musée de l'Homme, 30 novembre 2022).

>> Jean-Claude Marquet

• Page de présentation sur Linkedin , une vidéo/portrait (Chaîne You tube TGA Production - 2015).

• Présentation de son ouvrage, La Préhistoire en Touraine (Presses universitaires François Rabelais, deuxième édition revue et augmentée, 2016). ses publications (site academia).

>> Jacques Jaubert

• Pages de présentation : sa page wikipedia , sur le site du laboratoire PACEA (de la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie) de l'Université de Bordeaux 1, sur le site Babelio , sur Linkedin . Son portrait en vidéo (You Tube 2020), et son travail de recherche au sein du LaScArBx Labex (You tube, 2022).

• Extrait de sa bibliographie, sur le site Babelio ,

• Présentation de deux ouvrages de Jacques Jaubert, Grotte de Cussac, -30 000 ( éditions Confluences , réédition 2020), et Préhistoires de France ( édtions Confluences , 2018) - site de l'université de Bordeaux 1.

>> Éric Robert

• Pages de présentation : sur le site du laboratoire CNRS HNHP (Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique), sur le site de l'ArScAn (Archéologies et Sciences de l'Antiquité).

• Ses publications, sur le site du laboratoire HNHP , sur le site ResearchGate , sur le site Cairn.info .

À écouter ou à réécouter : La grotte de Cussac… 30 000 ans d’Histoire Carbone 14, le magazine de l'archéologie Écouter plus tard écouter 27 min

À écouter ou à réécouter : Au fond des grottes, Neandertal spéléologue ? Le Salon noir Écouter plus tard écouter 30 min

Tous les détails de cette fabuleuse découverte ont été publiés dans l'article (en anglais) " The earliest unambiguous Neanderthal engravings on cave walls : La Roche-Cotard, Loire Valley, France ", auteurs : Jean-Claude Marquet, Trine Holm Freiesleben, Kristina Jørkov Thomsen, Andrew Sean Murray, Morgane Calligaro, Jean-Jacques Macaire, Eric Robert, Michel Lorblanchet, Thierry Aubry, Grégory Bayle, Jean-Gabriel Bréhéret, Hubert Camus, Pascal Chareille, Yves Egels, Émilie Guillaud, Guillaume Guérin, Pascale Gautret, Morgane Liard, Magen O’Farrell, Jean-Baptiste Peyrouse, Edit Thamó-Bozsó, Pascal Verdin, Dorota Wojtczak, Christine Oberlin, Jacques Jaubert. (PLOS ONE, le 21 juin 2023).