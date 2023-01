Des sanctuaires et des dieux à Pétra

La richesse de Pétra provient de son rôle dans le transport de produits à forte plus-value tels que l’encens, la myrrhe et les aromates, depuis les royaumes de l’Arabie Heureuse (l’actuel Yémen et le sud du Sultanat d’Oman) vers les marchés gréco-romains via Gaza et plusieurs ports de Méditerranée (Délos, Pouzzoles). Le territoire de la Nabatène couvre le territoire du sud de l’actuelle Syrie, la Jordanie, la région du Hedjaz, au nord-ouest de l’Arabie Saoudite, le Néguev et, probablement, le Sinaï.

Le secteur étudié par l'équipe de la mission archéologique française de Pétra - © Laurent Tholbecq / MAFP

Le temple de Qasr al-Bint - © Laurent Tholbecq / MAFP

Ses premiers vestiges remontent aux IVe-IIIe siècles av. J.-C., alors que le royaume est annexé par l’empereur Trajan qui en fait alors une nouvelle province romaine, celle d’Arabie. La ville de Pétra s’est remarquablement développée autour des monuments emblématiques de la royauté hellénistique que sont le mausolée, le palais et le temple, avant de se doter de l’appareil urbanistique et monumental des villes romaines et byzantines d’Orient.

Depuis 1999, la mission archéologique française à Pétra poursuit l'étude des sanctuaires païens de ce gigantesque site et de ses environs. Le cœur de ces recherches porte sur le « Qasr al-Bint », temple situé dans l’hypercentre de l’ancienne capitale. Comme représentation symbolique du pouvoir, ce lieu de culte vraisemblablement dynastique est topographiquement rattaché à l’espace palatial et reconfiguré radicalement par les autorités romaines au moment de l’annexion du royaume nabatéen. Avec ses absides, le monument impérial abrite alors les représentations colossales de Marc Aurèle et de Lucius Verus.

Fouille dans le monument à abside (IIè siècle). - © Laurent Tholbecq / MAFP

Travail sur des enduits peints dans le secteur palatial - © Laurent Tholbecq / MAFP

Les lieux de culte sont d’une grande variété à Pétra, ainsi, quantité de petits sanctuaires périphériques existent dans les massifs montagneux, des sanctuaires en lien étroit avec les nombreuses tribus composant la population de la cité. Ainsi, l’équipe d’archéologues a fouillé la « Chapelle d’Obodas », lieu de réunion familial dans laquelle une statue du roi divinisé fut exhumée, et qui fut fréquenté par au moins cinq générations d’habitants avant l’annexion de Rome.

En parallèle, un espace religieux, perché sur l’une des montagnes dominant le centre-ville, a été mis au jour (le Jabal Numayr), mais aussi un hameau périphérique, situé sur un sommet associant espaces religieux, domestiques et balnéaires (le Jabal Khubthah). Tout récemment, les recherches ont porté sur un sanctuaire périurbain lié au commerce caravanier et à l’encens, sanctuaire abritant deux temples, des thermes, un théâtre et un caravansérail (Khirbet Sabra).

Vestiges des bains du Jabal Khubthah - © Laurent Tholbecq / MAFP

Site de Wadi Sabra - un caravansérail - © Laurent Tholbecq / MAFP

Fort de ces découvertes, les archéologues ont pour objectifs d’identifier en quoi la variété et la distribution spatiale des lieux de culte reflète la structuration de la société nabatéenne.

Le projet, conduit par Laurent Tholbecq, vient d’être récompensé, en 2022, par le Prix de La Fondation Simone et Cino Del Duca, de l’Institut de France.

Équipe Inrap sur le chantier de fouilles en octobre 2017 - © Laurent Tholbecq / MAFP

