Du Pacifique à la Normandie, pour une archéologie de la seconde guerre mondiale

Avec la disparition des derniers acteurs du conflit de 1939-1945, alors que l’érosion des sols, le commerce clandestin du militaria ou l’aménagement du territoire font disparaître nombre de traces matérielles, les archéologues à travers le monde se sont engagés depuis quelques années, dans l’archéologie de la seconde guerre mondiale.

Vincent Carpentier "Ces vestiges de guerre, ce sont des constructions, des ruines, des remblais, caractéristiques de l'ère contemporaine, construits à la sueur et la souffrance de prisonniers, travailleurs forcés, déportés, soldats. Ils ont marqué le paysage d'une manière indélébile dans certaines régions, en particulier sur le littoral de l'Atlantique. Ils font partie non seulement de notre quotidien mais aussi de notre imaginaire, nos représentations cinématographiques, artistiques et même d'une économie touristique en plein développement aujourd'hui. J'ai trouvé intéressant en tant qu'archéologue de m'intéresser à ces vestiges d'un peu plus près."

Publicité

Tournage du film d'H. Verneuil, "Un Singe en hiver", en 1961, sur la côte normande (Houlgate, batterie allemande de Tournebride), avec J. Gabin et JP. Belmondo - © Claude Schwartz / Bridgeman Images

Sur la plage d'Houlgate, restes d'un élément défensif (tétraèdre) du mur de l'Atlantique - © Vincent Carpentier

Vincent Carpentier "Ces grands ouvrages défensifs de la Seconde Guerre mondiale sont mondialisés. Donc, on n'a pas à faire seulement à un mur de l'Atlantique, mais aussi, pour en rester aux seuls cas français, à un mur de la Méditerranée, un mur des Alpes. Et, si on va un peu plus loin, un certain nombre de lignes défensives à travers toute l'Europe, jusqu'à l'Europe de l'Est. Dans le Pacifique, des constructions absolument gigantesques mises en place également par les Japonais pour contrer les assauts des marines américains."

À écouter ou à réécouter : Archéologie du 6 juin 1944 Écouter plus tard écouter 28 min

Cette archéologie n’est pas exclusivement celle de bunkers, de fer et de béton. Elle porte aussi sur le quotidien des soldats, la protection des populations civiles, l’internement des prisonniers de guerre, comme les crimes de masse. Deux émissions (Carbone 14) ont été très récemment consacrées aux camps de Sobibór en Pologne, et du Struthof en France. Aujourd’hui, l’émission évoque une archéologie méconnue, celle des camps de civils américano-japonais, les Nikkei , internés tant aux USA qu’au Canada.

Vincent Carpentier "Il y a, en Allemagne, un nombre absolument vertigineux de bunkers conservés (bunker antiaériens ou hôpitaux, administrations souterraines) qui étaient tellement solides et, surtout, construits dans le sous-sol des villes actuelles, que les alliés, soviétiques ou américains, ont assez rapidement abandonné l'idée de les détruire. Donc beaucoup ont été reconvertis ou purement et simplement abandonnés. Ça donne lieu à des campagnes d'urbex que l'on peut voir sur YouTube assez facilement."

Vincent Carpentier "Les archéologues américains sont allés aussi, très tôt, dès les années 80, travailler de manière simultanée sur les théâtres extérieurs et en particulier ceux de la bataille du Pacifique, qui représentent pour les Etats-Unis un épisode absolument fondamental de la Seconde Guerre mondiale."

Après 1941 et Pearl Harbour, le Japon conquiert un immense territoire comprenant la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines mais aussi la Papouasie Nouvelle-Guinée et nombre d’îles du Pacifique … On se souvient de Midway , Guam , Palaos . Désormais, une archéologie est entreprise sur ces terrains lointains : Rabaul et Waton en Nouvelle-Bretagne , Saipan dans l’archipel des Mariannes du Nord, Peleliu dans l’archipel de Palaos où les archéologues exhument la violence des combats de novembre 1944 ( bataille de Peleliu ).

Bombardement par l'U.S. Navy sur l'île de Peleliu le 30 Mars 1944 - © U.S. Navy national

Restes d'un tank américain sur l'île de Peleliu - © DC0021

Nous nous souvenons que pour un unique soldat japonais, Teruo Nakamura, la guerre s'achève en décembre 1974, sur une île du Pacifique. Ce que montre l’archéologie est une histoire qui ne s’arrête pas en 1945, mais que bien après l’armistice, des camps perdurent et un million de soldats allemands seront internés en France jusqu’en 1948.

Vestiges de bidons dans la jungle de l'île de Peleliu - © Babiesan

Vincent Carpentier "Des chercheurs américains se sont s'intéressés à l'écho de ce typhon de Peleliu dans les traditions locales et la mémoire orale des habitants de ces îles. Et effectivement, il existe encore dans ces grottes aménagées par les Japonais, un certain nombre de croyances, de légendes qui parlent de revenants, de fantômes... parce que ce sont des sépultures et des corps japonais y sont encore ensevelis."

Vincent Carpentier "Sur le front de l'Est où il n'existe pas d'archéologie systématique, [...] ça donne surtout lieu à un pillage mondialisé parce que tous ces équipements de troupes abandonnés sur place sont autant d'objets de militaria qui sont vendus à travers le monde. [...] Ce pillage pose un certain nombre de problèmes puisque lorsqu'il est sauvage, les corps disparaissent au profit des seuls objets, et, c'est tout un pan de ce grand deuil collectif qui ne pourra jamais être accompli. [...] Dans le Pacifique en particulier, mais partout à travers le monde, dans les océans, des épaves, qui sont des sépultures de guerre, sont pillées, notamment dans la région Pacifique, pour récupérer les métaux rares qu'elles contiennent."

Restes de piliers d'un pont sur l'île de Peleliu - © babiesan

Pour aller plus loin

Vestiges du bâtiment du quartier général des Japonais sur l'île de Peleliu - © Manuae

Vincent Carpentier "On trouve encore des corps de soldats allemands sur les fronts occidentaux, tout simplement parce qu'au fur et à mesure de leur retraite, les troupes allemandes ne sont pas venus relever leur corps, à la différence des autres belligérants. Ces sépultures provisoires nous apprennent un certain nombre de choses sur la façon dont les différentes nationalités traitaient ou non leurs morts. Quand on voit, aujourd'hui, l'armée russe abandonner les corps de ses recrues en Ukraine, on a une assez bonne représentation de ce qui a pu être la retraite des troupes du troisième Reich, notamment sur le front de l'Est."

Quelques références citées