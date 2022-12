Et la momie cria, cria...

L’année 2022 a marqué, tout à la fois, le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par J.F. Champollion, dont le magazine de l'archéologie de France Culture s'est fait l'écho récemment, et le centenaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon.

Patrice Georges "On n'embaume plus comme on embaumait durant l'Antiquité ou même durant le Moyen Âge, mais, on embaume encore, dans le sens où, avec la thanatopraxie, on embaume les gens avec des produits chimiques, et, tout l'intérêt, c'est de voir comment, au cours du temps, le désir de conserver son corps est toujours présent, mais les techniques diffèrent."

Victor Hugo écrivait « La mort c’est l’élargissement dans l’infini » dans L’homme qui rit, en1869. Depuis des millénaires, nos sociétés humaines dans toute leur diversité, à travers le temps et l’espace, se sont interrogées sur ce qu’il advenait des vivants après leur mort. En quelques décennies, nos sociétés ont connu de profondes mutations dans l’appréhension de la mort et de la fin de vie. Paradoxalement, la mort reste taboue, soit par la dissimulation, soit par l’excès.

Patrice Georges "Ce qui va intéresser les archéologues, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les sociétés, auparavant, ont fabriqué des momies et de quelle façon elles s'y sont prises.

On sait que l’homme de Neandertal enterrait ses morts. Depuis la nuit des temps, toutes les sociétés humaines se sont penchées sur le sujet et ont interrogé la mort. Célébrer le rite, c’est reconnaître que le défunt fait partie de l’humanité.

Bien entendu, les momies ne sont pas le seul apanage de l'Egypte, loin s'en faut ! Qu’il s’agisse de momies artificielles, témoins de rites funéraires anciens, de momies naturellement formées dans des contextes environnementaux ou climatiques particuliers, ou encore de momies utilisant des techniques de conservation contemporaines, à travers cette exposition, on s’intéresse à la conservation des corps, qu’ils soient humains ou animaux.

Statuette funéraire Chancay (Cuchimilco), (1000-1450), Pérou, côte centrale. - © Daniel Martin / Muséum de Toulouse

Patrice Georges "Les plus vieilles momies du monde viennent du Chili, donc des corps qui ont été préparés bien avant que les Égyptiens embaument. Mais est-ce que ce sont vraiment des momies ? En tout cas, ce sont des corps préparés de telle sorte qu'on annihile la phase de putréfaction, qui sont dépecés et recomposés. [...] Il faut bien avoir en tête, que ce soit pour la momification, l'embaumement ou toutes les autres pratiques avant la crémation ou l'inhumation, que toutes les pratiques funéraires sont reliées. Elles ont un dénominateur commun qui est la gestion du corps après la mort et surtout la gestion de cette phase délicate qu'est la putréfaction du corps. La momie permet de faire un cadavre que l'on peut voir et que l'on peut sentir."

Momies artificielles, momies naturelles

La momification est indissociablement liée aux rites funéraires des Égyptiens de l’Antiquité. Mais la pratique visant à préserver les corps de la décomposition se retrouve, selon différentes techniques opératoires, dans de nombreuses cultures et civilisations anciennes. Des premières tentatives chez les indiens Chinchorros, il y a plus de 7 000 ans, aux momies andines du Pérou, des momies guanches des Canaries en passant par les corps préservés de Papouasie Nouvelle-Guinée, la volonté de conserver une certaine intégrité physique des disparus est plus répandue qu’on pourrait le penser.

Les facteurs environnementaux et climatiques participent grandement à la décomposition des corps. Mais dans des contextes très particuliers, les processus d’altération sont fortement ralentis, voire stoppés. Il en résulte des découvertes archéologiques exceptionnelles à même d’éclairer les modes de vie des hommes du passé ou les caractéristiques d’espèces aujourd’hui disparues.

Que ce soit par l’action du froid, de la sécheresse, du manque d’oxygène, de la salinité ou de l’acidité des milieux, le passé nous est révélé, comme l'homme de Tollund, découvert dans des tourbières du Danemark, par exemple. Mais l’équilibre précaire de ces conditions peut être mis à mal par les changements climatiques qui entraîneraient inéluctablement la reprise des processus de décomposition des cadavres. Le réchauffement généralisé représente ainsi, avec le recul des glaciers ou la fonte du pergélisol, par exemple, une opportunité de nouvelles découvertes, comme Ötzi, retrouvé dans un glaciers entre l'Italie et l'Autriche, en 1991.

L'homme de Tollund, retrouvé conservé dans de la tourbe, dans le Jutland au Danemark. (405-380 avant notre ère) © Getty - © Tim Graham / Coll. Getty Images News

Patrice Georges "La momification naturelle est très variée et, on doit faire attention au terme, car ce n'est jamais aussi simple qu'on l'imagine. Vous pouvez avoir des momies d'origine anthropique, des corps qui ont été volontairement placés dans des milieux naturels favorisant la momification. Vous avez un certain nombre de milieux, comme les déserts, mais aussi des environnements très froids, comme en montagne, ou dans les tourbières, où vous avez aussi des momies. Ce sont des environnements qui vont empêcher la dégradation du corps. Dans ces conditions là, la nature ne fait pas son œuvre et bloque la phase de putréfaction."

Le Magazine de l'archéologie de France Culture s'intéresse à tous ces procédés de momification avec Patrice Georges, responsable de recherches archéologiques à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), spécialisé dans l’étude des pratiques funéraires, membre du laboratoire TRACES de l'Université de Toulouse Jean Jaurès et Président du conseil scientifique de cette exposition.

Patrice Georges "Il y a évidemment plein de sociétés qui embaumaient, faisaient des momies, qui n'étaient pas forcément artificielles. Il y a aussi tout un contexte naturel qui rentre en jeu et même quand c'est artificiel, il faut qu'il y ait une part naturelle. C'est-à-dire, par exemple, qu'une momie égyptienne, si vous la faites en France, elle ne passera pas les siècles comme une momie en Égypte, à cause des conditions environnementales particulières nécessaires pour la conservation."

Spécimens d'animaux conservés en fluides (Collections du Muséum de Toulouse). - © François Louis Pons, Muséum de Toulouse

Patrice Georges "Une momie, c'est déjà un cadavre qui ne sent pas mauvais. C'est un cadavre que l'on peut voir et presque que l'on peut toucher. En archéologie, le sens de l'odorat est très peu enregistré. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que lors de fouilles, comme on note la couleur, la texture du sédiment, on commence à parler des odeurs et quand on ouvre des tombes où l'on suspecte des embaumements, évidemment, l'odeur est quelque chose de primordial pour comprendre à quoi on a affaire"

>>> A visiter, la très belle exposition Momies, corps préservés, corps éternels, présentée jusqu'au 2 juillet 2023 au Muséum de Toulouse. Sa présentation en vidéo.

Affiche de l'exposition "Momies, corps préservés, corps éternels" - © Museum de Toulouse

Momie de foetus d'éléphant de savane (préservation par dessiccation) - République du Congo - début du XXe siècle - © François Louis Pons / Muséum de Toulouse

Pour aller plus loin

Momie de femme égyptienne de l'époque ptolémaïque (310 à 30 avant notre ère) ou romaine (30 avant notre ère à 476) - Muséum de Toulouse - © François-Louis Pons / Muséum de Toulouse

