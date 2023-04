Idéologie, élites et prestige en mésoamérique

La Mésoamérique - qui couvre le Mexique, le Guatemala, le Belize, une partie du Salvador et du Honduras y est une aire culturelle particulièrement importante, aux sociétés très complexes et à la trajectoire historique très originale.

Aires culturelles de la Mésoamérique - © J.F. Cuenot & J. Testard

Jade, cacao plume et l’acquisition du prestige

A son arrivée au Mexique, Hernán Cortès signale à Charles Quint la diversité et la richesse des produits, des biens de luxe. La jadéite et serpentine, les coquillages marins, certaines céramiques font partie de ces biens de luxe. Mais le prestige s’affiche aussi au travers du coton, de peaux d’animaux tropicaux, de plumes exotiques, tandis que la consommation du cacao est l’apanage exclusif des élites. Le contrôle de ces objets ou biens, est souvent lié à des rituels et contribue à la reproduction de l’ordre social, souvent basée sur une symbolique guerrière.

Sites épiclassiques de mésoamérique - © J.F. Cuenot & J. Testard

Des peintures, affirmation du champ social ?

Juliette Testard travaille sur les images produites par ces sociétés précolombiennes, des images qui sont, par essence, l’expression de leurs croyances, de leur vision du monde, comme de la propre représentation de leur société. Ainsi, les images sont des fenêtres vers les idéologies de ces sociétés.

L’étude de ces peintures (datées de l’Epiclassique, entre 600 et 900 de notre ère) s’avèrerait des emprunts, une adaptation de traditions de certaines techniques exogènes. Elles auraient été créées suite au déplacement d’élites en vue d’alliances, notamment diplomatiques et permettent de légitimer leur pouvoir.

Site de Xochicalco - © A. Rios Szalay

Des femmes au cœur des élites ?

Dans ce monde de classe, nous voici devant un changement de paradigme, les femmes sont désormais dans des sphères dans lesquelles elles n’apparaissaient pas auparavant, désormais les femmes sont figurées en trône, mais aussi guerrières et prêtresses. Certaines tombes féminines, dans la zone maya, sont très prestigieuses, c’est le cas de « la reine rouge de Palenque » ou de celle de Tigambato (dans l'Occident).

A l’échelle du monde, l’apparition des inégalités entraine probablement l’apparition d’individus s’accaparant pouvoir mais surtout prestige, outil capital de légitimation, et d’affirmation de la différenciation du champ social. En Mésoamérique, la construction du prestige permet la légitimation et la performance du pouvoir vis-à-vis du reste de la de la population, au travers d’ornements, mais aussi d’art, notamment de peinture murale.

Le magazine de l’archéologie se penche sur l’idéologie de ces sociétés, leurs élites, leur prestige, avec Juliette Testard, ingénieure de recherche dans le laboratoire « archéologie des Amériques » du CNRS, vient de publier chez EME Academia, l’Harmattan, « la fabrique du prestige en Mésoamérique ».

Partie est de la Scène de la Bataille, Cacaxtla - © D. Salazar Lama

