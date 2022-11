L’Afghanistan, terre d’archéologues

En 1922, le roi Amanullah Khan fit appel, à la France en 1922, pour l’organisation de l’archéologie en Afghanistan : la Délégation archéologique française en Afghanistan (Dafa) était née. Ses recherches sont actuellement présentées dans une belle exposition au Musée Guimet : « Afghanistan, ombres et légendes ».

Affiche de l'exposition sur les découvertes archéologiques au Musée Guimet en 1938; - © S. Chapron

Bactres : la mère des cités

Depuis un siècle, les archéologues recherchaient la grande cité d’Alexandre le Grand, capitale du royaume de Bactriane et fleuron de l’Hellénisme en Orient, Bactres. Alfred Foucher , puis Daniel Schlumberger n’en avaient trouvé trace. La cité n’est apparue aux archéologues français qu’en 2002, sur le Tepe Zargaran, la colline des orfèvres, sur les prémices de la ville grecque du IVe siècle avant notre ère, malgré les pilleurs et les très nombreuses galeries souterraines qu’ils y ont creusées.

Publicité

Fouille du temple aux niches indentées Afghanistan, Aï Khanoum, photographie mission Paul Bernard, 1968-1973 MNAAG, archives photographiques - © MNAAG, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image musée Guimet

Entre 1965 et 1978, une autre ville hellénistique, édifiée par les successeurs d'Alexandre le Grand, avait été mise au jour : Aï Khanoum , la dame lune, associe monuments et décors emblématiques du monde grec à un héritage architectural local, fait de briques crues. L’archéologue Paul Bernard y avait exhumé palais, temple et gymnase, mais aussi une des plus belles découvertes du XXe siècle, un texte philosophique d’Aristote - voire de Platon - évoquant « les choses sensibles et les idées »…

Portique de la grande cour du palais, Afghanistan, Aï Khanoum, photographie mission Paul Bernard, 1968 MNAAG, archives photographiques, Akh. - © MNAAG, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image musée Guimet

A soixante kilomètres au nord de Kaboul se dresse la cité de Begram. Transformée en base militaire sous l’occupation soviétique, puis occupée par les forces américaines, les fouilles ont révélé un extraordinaire trésor tout à la fois hellénistique, indien, chinois et de l’Orient romain.

Plaquettes d’ivoires, Begram, chantier 2, photographie mission Joseph Hackin,1939 MNAAG, archives photographiques - © MNAAG, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image musée Guimet

Reste Mes Aynak , et son gisement de cuivre exploité par la Chine, avec ses sanctuaires bouddhiques qui était encore récemment fouillée. Pour autant, quel est l’avenir de l’archéologie afghane ?

Avec Nicolas Engel, conservateur en charge des collections Afghanistan et Pakistan du musée Guimet, et Philippe Marquis, directeur de la DAFA (Délégation Archéologique Française en Afghanistan).

Références de l'extrait sonore diffusé en milieu d'émission : " Aziz, for my beloved" par Zohreh Jooya & Majid Derakhshani - Album "Music of the persian mystics".

Voir ci-dessous - © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier

Légendes : photo de gauche : Gobelet, épisodes de l’enlèvement d'Europe, et de Ganymède et l’aigle, Afghanistan, Begram, 1er-2e siècle, Verre peint ; H. 16 ; D. 9,5 cm, Fouilles de la DAFA, mission J. Hackin (1939), Paris, MNAAG / Photo carrée en haut : Gobelet à la hyène Afghanistan, Mundigak, 3000-2500 avant notre ère Terre cuite peinte ; H. 13,8 ; D. 4 cm, Fouilles associées de la DAFA, mission Jean-Marie Casal (1951-1958), Paris, MNAAG / Photo carrée au milieu : Tête de Bouddha, Afghanistan, Hadda, Tapa Kalan, 3e-4e siècle, Stuc, traces de polychromie ; H. 30 ; l. 17,5 ; P. 18 cm, Fouilles de la DAFA, mission Jules Barthoux (1926-1927) MNAAG / Photo de droite en haut : Dieu solaire Surya sur son char, Afghanistan, Bamiyan, niche du Bouddha de 38 mètres, Relevé de peinture exécuté par Jean Carl, 1935, Gouache sur toile ; H. 275 ; L. 186 cm, Fouilles de la DAFA, mission Joseph Hackin (1930), MNAAG / Photo de droite en bas : Plaquette, deux femmes sous une arche, Afghanistan, Begram, ivoire sculpté ; H. 14,6 ; l. 13,5 cm, Fouilles de la DAFA, mission Joseph Hackin (1939), Paris, MNAAG / Photo du bas à gauche : Plaquette, balustrade avec garudas et nagas, Begram, 1er-2e siècle, Ivoire sculpté ; H. 7,3 ; l. 18,4 cm, Fouilles de la DAFA, mission Joseph Hackin (1939), Paris, MNAAG.

À écouter ou à réécouter : Quel avenir pour le passé d'Afghanistan ? Écouter plus tard écouter 29 min

Bouddha de 55 mètres, Afghanistan, Bamiyan, photographie André Godard, 1923, MNAAG, archives photographiques. - © MNAAG, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image musée Guimet

Pour aller encore plus loin