L'origine du monde... magdalénien

Les œuvres d’art mobilier sont fort rares dans le Sud-Est de la France. Celles de Bellegarde appartiennent au tout début du Magdalénien et datent de 20 000 ans. Comme celles de Lascaux , elles figurent donc parmi les plus anciennes œuvres connues pour cette culture. Ces gravures sur plaquettes sont plus fréquentes dans des grottes (celle d’Enlène , par exemple), beaucoup plus rarement dans un campement de plein air comme à Bellegarde.

Des chevaux...

Les plus anciennes plaquettes gravées sont des profils de chevaux et appartiennent au Magdalénien inférieur initial (- 20 000 ans). L’une présente un profil de cheval isolé. Naseau, bouche, ganache, œil, crinière, oreilles sont bien visibles. L’autre porte trois profils de chevaux juxtaposés avec yeux, ganaches, toupet. La figuration des oreilles de l’un des chevaux au moyen de petits segments rectilignes « en antennes » est un trait stylistique que l’on retrouve dans certaines cavités en Ardèche, mais aussi dans la grotte Cosquer à Marseille, et aussi à Lascaux en Dordogne.

Dalles gravées (de gauche à droite et de haut en bas) : 1. avec un profil de cheval - 2. avec trois profils de chevaux - 3. avec un motif de vulve - © Denis Gliksman, Inrap

Et l’origine du monde !

Un niveau plus récent (Magdalénien moyen, 16 000 ans), a révélé une exceptionnelle représentation féminine, une gravure de vulve, figurée de manière exagérée et disproportionnée, encadrée par le haut des jambes. Des représentations de vulves isolées sont connues dans de très nombreuses grottes. En revanche, l’association d’un triangle pubien et de deux jambes est exceptionnelle et n’était connue que sur une paroi de la grotte du roc de Cazelle , en Dordogne.

D’autres figurations ?

De fines incisions plus difficiles à interpréter ont également été observées sur une grande dalle d’une cinquantaine de centimètres. Celle-ci a été découverte brisée sur le sol, parmi d’innombrables objets de silex taillé. Fichées en terre, des dalles gravées auraient été très probablement dressées au cœur même de l’espace domestique, et auraient donc été visibles par tous.

En haut : Coquilles perforées / en bas : nucléus à lamelles en silex blond - grattoir en silex - lamelles retouchées en silex blond - © Denis Gliksman, Inrap

Le gisement magdalénien de Bellegarde

Ce site a été exploré sur environ 2 000 m² par des archéologues, au préalable de l’implantation d’un site d’enfouissement de déchets. Le gisement témoigne d’une exceptionnelle succession d’occupations réparties en 5 grandes phases s’échelonnant sur environ 6 000 ans et couvrant quasiment tout le Magdalénien, depuis - 20 000 jusqu’à - 14 000 ans. La séquence a bénéficié de 17 datations par le carbone 14, très cohérentes. Au total, 24 000 litres de sédiments ont été tamisés, à l’eau, permettant de collecter des petites tablettes de pierres et leurs fragments comme une part importante d'outils et d'armes en silex, parfois réalisés sur des supports de toutes petites dimensions. Souhaitons que ces découvertes, et notamment l’art de Bellegarde, rejoignent un grand musée consacré à la Préhistoire.

Vue générale du site de Bellegarde, au pied des Costières de Nîmes, fouillé par l’Inrap en 2016, qui a livré un important mobilier paléolithique - © Rémi Benali, Inrap

