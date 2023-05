La conquête du cheval : une révolution !

La conquête du cheval est une révolution, conquête semble-t-il tardive mais aux résultats immédiats. Dès 1960, dans son extraordinaire roman anthropologique, « Pourquoi j’ai mangé mon père », Roy Lewis s’interrogeait sur la domestication du cheval, du moins sur l’ancêtre du cheval (l’hipparion), par un jeune pithécanthrope, dont la conclusion se révèlera par un cuisant échec. La question de la domestication du cheval a suscité nombre d’articles, de suppositions. Si, dès le Paléolithique, il tient un rôle central dans l’art de nos cavernes (notamment dans la grotte de Pech Merle, Lot), la toute première domestication s’opère loin de l’Europe occidentale.

Ludovic Orlando "Le cheval de Przewalski, génétiquement, diverge de la lignée qui va devenir le cheval domestique moderne. [...] Nos travaux ont montré que les chevaux de Botaï n'ont certainement pas donné naissance aux chevaux domestiques modernes, mais qu'ils ont donné naissance à la population du cheval de Przewalski, autrement dit, le cheval de Przewalski, celui que l'on pensait comme le dernier représentant des chevaux sauvages de la préhistoire, est en fait le descendant du premier cheval que l'on a domestiqué, mais qui est retourné à l'état sauvage."

Le panneau des chevaux ponctués de la grotte de Pech-Merle dans le Lot - © DR

Figurine Magdalénienne de Duruthy, Abbaye d'Arthous, France - © Ludovic Orlando

Ludovic Orlando "Les archéologues qui ont étudié ce terrain de la culture du botaï (en Asie centrale, au nord centre du Kazakhstan) nous indiquent que c'est là qu'il y a tout un faisceau d'indices qui pourraient laisser entendre que le cheval a été domestiqué pour la première fois (-5500 ans environ)."

Deux foyers : le Kazakhstan et le Caucase

Pour les archéologues, la première domestication du cheval se déroule au sein d’une culture, « la culture de Botaï », au cœur du Kazakhstan, il y a 5 500 ans. Le cheval est alors exploité pour sa viande (hippophagie) mais aussi en vue de produits lactés issus des juments. Toutefois, les chevaux de Botaï ne sont pas à l’origine de nos chevaux modernes. Une vaste enquête analysant des chevaux de l’Atlantique à la Chine, est alors lancée, afin de déterminer un nouveau foyer de domestication.

Eleveurs de chevaux en Mongolie Intérieure, Chine, (Juillet 2019). - © Ludovic Orlando

Ludovic Orlando "Les chevaux de Botaï n'étaient pas les ancêtres directs des chevaux domestiques modernes. Donc, s'ils ont été domestiqués à Botaï, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont laissé aucune descendance jusqu'à nous aujourd'hui. En fait, on perd la trace de ce cheval de bataille dans les lignées archéologiques que l'on a analysées au-delà de 5000 ans environ."

C’est au cœur du Caucase, il y a 4 400-4 200 ans, que des communautés domestiquent à nouveau le cheval, non pas en vue de sa simple consommation, mais pour sa force motrice. Ces nouveaux éleveurs opèrent alors les prémices d’une sélection entraînant des modifications de la morphologie et de l’anatomie du cheval. Ainsi, deux gènes sont sélectionnés : le premier (ZFPM1) modifie la docilité versus l’anxiété, le second (GSDMC) réduit le risque de développer le mal de dos chronique.

Ludovic Orlando "Faute du candidat de choix qu'était Botaï, il a bien fallu que l'on regarde tous les autres foyers qui nous avaient été indiqués par l'archéologie et on s'est dit que l'on allait surtout pas se cantonner à ne regarder que les hypothèses qui avaient été formulées, mais en fait reprendre, d'un oeil neuf, l'ensemble des sites connus pour décider lequel d'entre eux serait l'ancêtre des chevaux domestiques modernes."

Ludovic Orlando "Quand on séquence l'ensemble de l'ADN de beaucoup de chevaux qui existent, depuis l'Atlantique au Pacifique, et ce depuis le Paléolithique supérieur jusqu'à la domestication (4000 ans à 2000 ans), on se rend compte que les populations naturelles de cheval, avant leur domestication, sont très structurées dans l'espace, autrement dit, les chevaux qui vivaient sous nos latitudes, en France, il y a 10 000 ans de cela, ne sont pas les mêmes génétiquement que ceux qui vivaient en Roumanie, qui ne sont pas eux-mêmes les mêmes que ceux qui vivaient en Anatolie, et ainsi de suite."

Indienne sioux Lakota avec son cheval dans la réserve de Rosebud aux Etats-Unis (avril 2003) © Getty - © Robert VAN DER HILST / Gamma-Rapho

Ludovic Orlando "Le peuple Lakota nous a contacté, et nous avons décidé de travailler main dans la main ensemble pour intégrer non pas que des évidences archéologiques, mais plutôt intégrer aussi les traditions orales de ces peuples, qui ne pratiquent pas la transmission de leurs connaissances sacrées ou d'autres types de connaissances par l'écriture, mais par le chant et la tradition orale."

Les Indiens des plaines possédaient le cheval bien avant que nous le pensions !

Pour la nation Lakota, le cheval est monté depuis des temps immémoriaux. Tout au contraire, les chercheurs occidentaux supposent que les Indiens natifs auraient acquis leurs premiers chevaux lors de la révolte des Pueblos, en 1680. A la demande des aînés, gardiens du savoir, et des chefs traditionnels Oglala Lakota Oyate, une étude génomique sur le cheval américain est alors lancée. Le résultat est sans appel : trois des vingt-neuf fossiles de chevaux du Wyoming, du Nebraska et du Kansas, découverts en milieu indien, sont antérieurs à 1600.

Ludovic Orlando "C'est bien avant la révolte des Pueblos, que des Indiens ont eu accès aux chevaux. Et d'ailleurs, ils n'ont pas eu accès qu'aux chevaux puisque nos travaux archéologiques montrent que les Indiens avaient développé toute une science de vétérinaire du cheval, puisque certains des vestiges que l'on a analysé sont des crânes de chevaux qui ont survécu à des fractures qui auraient dû normalement les tuer."

Hormis ce résultat, ce programme avait pour but de prendre en compte, et à part égale, tout à la fois les sciences indigènes traditionnelles et la paléo-génomique la plus moderne. Ludovic Orlando prône ici, non pas une archéologie simplement multidisciplinaire, mais une archéologie totale.

Ludovic Orlando "Le cheval à l'état naturel, le cheval d'avant les humains, d'avant la domestication, est un animal qui est finalement très casanier. Il vit, il naît et il meurt quasiment au même endroit, si bien que ses gènes se différencient localement et ne s'échangent pas à de très, très grande distance. Ça a été une surprise pour nous puisque aujourd'hui, l'animal qui est l'archétype de la migration, de la mobilité, c'est bien le cheval ! Donc, avant les humains, ce n'est pas du tout le cas."

Eleveurs de chevaux Argentins, Doña Sofía, Argentine, (Décembre 2021) - © Ludovic Orlando

Fosse gauloise contenant huit chevaux et huit hommes, à proximité de l'oppidum de Gondole (Puy de Dôme) - © U. Cabezuelo / Inrap

Fouille de chevaux inhumés durant la seconde guerre mondiale (Bar-le duc) - © Vincent Charpentier

