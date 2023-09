La Tène, trophée guerrier celtique

En Europe, l'importance de ce site est si considérable, qu’il est devenu, non pas une référence, mais le site éponyme d’une époque : le second âge du fer, en un mot l’époque gauloise, qui couvre les années 450 à 50 avant notre ère.

Ce site, incarnant à lui seul la culture celtique, se trouve en terres helvètes, au pied du Jura, à une extrémité du lac de Neuchâtel, à l'embouchure d'un bras de la Thielle. « La Tène » signifie « peu profond », dans le dialecte neuchâtelois. Découvert en novembre 1857, le site est l’objet d’intenses collectes qui s’inscrivent dans ce que les archéologues suisses dénomment généralement « la fièvre des palafittes ».

La pêche aux antiquités, gravure réalisée pour "Les Palafittes ou constructions lacustres du lac de Neuchâtel" d’Édouard Desor, 1865 - © Louis Favre

Un pont et… des armes

Les ponts de bois gaulois sont rares, la Tène en possède deux, l’un daté de 658 avant notre ère, l’autre du IIIe siècle avant notre ère. Autour de ces ponts, quelques 4500 objets ont été extraits des eaux. L’essentiel du mobilier est métallique, notamment en fer et datés des années 250-200 avant notre ère. Figurent également des bois, des vanneries, du tissu et du cuir mais aussi des céramiques, des ossements de chevaux. Une part importante de ce corpus mobilier appartient vraisemblablement directement à la sphère martiale : épées dans leurs fourreaux, lances, boucliers, éléments de char, carnyx et enseignes auxquels s’associent des monnaies d’or et des parures, notamment des torques - fameux colliers rigides celtes. Très bien préservées sous les eaux, les armes de La Tène viennent d’être récemment étudiées sous l’angle de la tracéologie afin de comprendre comment les gaulois combattaient et ainsi reconstituer une part de l’art de la guerre celte.

Divers types de matériels retrouvés à La Tène : 1/ Oreille d'un carnyx, une trompe de guerre celtique - 2/ Chaudron en tôle de bronze et en fer - 3/ Fers de lance à douille - 4/ Quart de statère (monnaie) en or - 5/ Crâne de cheval - 6/ Fourreau d'épée - © Jacques Roethlisberger / Antoine Maillier / ADB, Badri Redha / Marc Juillard

Un site énigmatique

La Tène n’est pas un de ces fameux villages de planches palafittes, les archéologues du XIXe y voyait plutôt un lieu à vocation commerciale et militaire : un entrepôt commercial, un oppidum, un péage ou un poste de douane fortifié ayant été le théâtre d’un affrontement militaire. D’autres, ont formulé des hypothèses plus catastrophistes : comme pour un site voisin, le pont de La Tène se serait-il effondré sous la violence d’une crue emportant hommes et armes qui y passaient ? Les archéologues ont tardivement envisagé le « phénomène religieux », et être en présence de pratiques d’offrandes sacrificielles. Doit-on alors imaginer quelque cérémonie religieuse sur le pont de La Tène, avec trophées d’armes, crânes animaux empalés, et cadavres exposés sur le pont ? Les archéologues y voient surtout un immense trophée militaire, commémorant quelque(s) bataille(s), et les armes seraient alors celles des vaincus.

Camille Jullian évoquait les gaulois comme « un peuple de guerre et de bruit », mais évoquons surtout Elien, qui écrivait au tournant du IIIe siècle de notre ère « J'entends dire que les plus téméraires des hommes sont les Celtes. Ils prennent comme thème de leurs chants, les héros morts à la guerre. Non seulement ils combattent couronnés mais érigent aussi des trophées, tout à la fois pour glorifier leurs exploits et pour laisser, à la manière grecque, un souvenir de leur valeur guerrière ».

La roue de La Tène à l'emplacement de sa découverte. Au-dessus, un manche d'outil ; légèrement au-dessus, deux pieux, dont l'un est orienté vers l'objectif. A gauche, une hache emmanchée, 8 septembre 1913 - © Jean Fritz Gras, MCAN PH-MAR-LT-100-19092

