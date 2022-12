Lascaux et le mystère de la « scène du Puits »

Parce qu’elle est vraiment étonnante, cette peinture dénommée « la scène du puits » a fait couler beaucoup d’encre depuis sa découverte.

Les éléments de la scène du puits. Image extraite d'une vidéo d'animation créée pour le Musée de l'Homme (2022) - © Escalenta - Nova Pista / Camille Beurton / Musée de l'Homme - MNHM

Jean-Loïc Le Quellec "On a appelé cet ensemble "scène" parce que, au même endroit, il y a un homme, le bison, le rhinocéros, et l'oiseau apparemment posé sur un bâton. Quelques autres petits détails et rien à droite ni à gauche. A priori donc, notre regard embrasse tout ça d'un seul coup. C'est un peu automatique dans notre esprit de considérer ça comme une scène. [...] Ce n'est pas parce que les images sont juxtaposées qu'il s'agit bien d'une scène. [...] Les scènes sont rarissimes dans l'art préhistorique, dans l'art des cavernes. Ce n'est pas vrai pour l'art rupestre en général, car il y a d'autres endroits dans le monde où on a beaucoup de scènes, au contraire."

Et si on avait oublié un 5e élément : le dessin du cheval qui fait face à la scène du puits ? Image extraite d'une vidéo créée pour le Musée de l'Homme - © Escalenta - Nova Pista / N. Aujoulat - Centre national de la préhistoire / Musée de l'Homme - MNHM

Jean-Loïc Le Quellec "Tous les observateurs se sont fait avoir depuis le début, en regardant cette paroi comme si c'était une scène, en l'encadrant dans une sorte de cadre virtuel, comme un tableau de musée. [...] Eh bien, la scène continue bien au-delà du cadre virtuel qu'on lui a imposé, et pour voir la suite de la scène, il faut se retourner complètement, regarder derrière soi, et là, on voit apparaître un cheval qui réellement, lui, fait partie de la scène puisqu'il est réalisé avec le même pot de peinture."

Jean-Loïc Le Quellec "L'abbé Breuil était persuadé qu'il s'agissait de la description pure et simple d'un accident de chasse mémorable, et il pensait même que le chasseur devait être enterré au pied de l'image ! Il a fait une fouille pour vérifier, mais il n'y avait pas de chasseurs au pied. Ça, c'est une description que je dirais "littérale" des images."

La vérité peut-elle sortir du puits ?

Il faut dire que cette peinture est la plus troublante de la préhistoire, puisqu’elle semble, une fois n’est pas coutume, nous raconter une histoire, une histoire dont nous pourrions presque comprendre le sens.

Parmi bien d’autres, Georges Bataille l’évoquera à maintes reprises puisque pour lui « Elle est de lecture facile, et que l’homme du puits de la caverne de Lascaux est, tout à la fois une des premières figurations connues de l’être humain, l’une des plus significatives".

Les interprétations les plus opposées se sont succédé. Ainsi, pour Michel Jouvet , cette « scène » représenterait tout simplement un rêveur et le contenu de son rêve, tandis que Michel Onfray y perçoit un axe primitif autour duquel s’organise ce cosmos peint. Peut-être, André Leroi-Gourhan aurait-il trouvé la clef de ce mystère : « Longtemps encore, les auteurs commenteront cette scène trop simple et chercheront le lien mystérieux qui allie le rhinocéros qui s’éloigne, les points alignés, le poteau surmonté d’un oiseau et la scène centrale d’une sauvagerie si explicite qu’on serait tenté d’y voir un piège à préhistoriens trop sagaces. »

Plan de la grotte de Lascaux et visualisation de l'endroit où se trouve la scène du puits. Image extraite d'une vidéo d'animation créée pour le Musée de l'homme - © Escalenta - Nova Pista / Camille Beurton / Musée de l'Homme - MNHM

Jean-Loïc Le Quellec "Elle est surnommée la scène du puits, car elle se trouve dans ce qu'on appelle le puits, qui est une sorte de tunnel vertical. Dès le départ, avec ce puits, on touche à quelque chose d'assez incertain, d'un petit peu mystérieux. Il y a beaucoup d'incertitude dans cette grotte et dans l'art préhistorique en général, mais là, tout de suite, avec le puits lui-même et sa localisation, on a une incertitude qui est que c'est un endroit très difficile d'accès et dangereux."

Que signifie cette scène avec ses 4 éléments principaux ? Image extraite d'une vidéo créée pour le Musée de l'Homme - © Escalenta - Nova Pista / Camille Beurton / Musée de l'Homme - MNHM

Jean-Loïc Le Quellec "On est toujours dans l'incertitude de l'interprétation. Ces images sont finalement tellement énigmatiques qu'elles suscitent, appellent, notre interprétation. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'essayer d'y voir quelque chose, même si, au fond, tout ce que l'on peut dire, c'est que l'on a aucune idée de ce que ça représente."

Jean-Loïc Le Quellec "Une caractéristique de l'art rupestre en général, c'est qu'il est indéplaçable et que l'endroit où il a été fait relève d'un choix et que, donc, très probablement, la localisation de l'art a quelque chose à voir avec sa signification. Donc, dans ce sens là, oui, la localisation de la scène du puits a certainement quelque chose à voir avec sa signification."

