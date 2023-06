Saint-Denis, pionnière en archéologie urbaine

Il y a quelques semaines s’achevait la fouille de la basilique-Cathédrale de Saint Denis. De nombreuses sépultures mérovingiennes et carolingiennes, pour certaines antérieures à la construction de l’édifice, étaient exhumées. Aujourd’hui, c’est un autre chantier qui débute et ouvre ses portes au public durant les journées de l’archéologie : sous la place Jean-Jaurès, les archéologues dégagent les loges de "la fête du Lendit". Cette fête fut créée à l’occasion de l'ouverture de la châsse reliquaire de Saint-Denis, le 9 juin 1053. Cette ouverture coïncida avec l'exposition en public des reliques de la Passion : un Clou et une partie de la Couronne d'épines du Christ. D’exceptionnelles indulgences sont alors accordées aux pèlerins qui visitent la basilique. Cet événement religieux voit alors l'afflux de marchands. En 1556, Henri II fait transférer la foire à l'abri des remparts de la ville.

Aujourd’hui, les caves de ces loges sont fouillées. Les loges de la foire du Lendit ont été démolies en 1854 et remplacées par des halles métalliques, détruites à leur tour, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Un kiosque à musique, dont on retrouve les vestiges aujourd’hui, y est alors construit, puis détruit vers le milieu du XXe siècle.

Vincent Charpentier s'y est rendu pour réaliser un reportage avec Georges El Haibe, archéologue, responsable de recherche à l’Inrap, spécialiste d’archéologie urbaine.

Vues de la fouille de la basilique de Saint-Denis - © Emmanuelle Jacquot - CD93

Divers objets retrouvés sur la fouille de la place Jean Jaurès à Saint-Denis : tasse polylobée à glaçure jaune (Moyen Âge), Pieds de verres (14e siècle), récipients : coquemar, tèle, tasse et fiole, objets en alliage de cuivre... - @ Emmanuelle Collado, Inrap

Vue générale du chantier (prise depuis l'hôtel de ville) - place Jean Jaurès (Saint-Denis) - © Inrap / UASD

La fouille du Croult, petit ruisseau d’une exceptionnelle richesse

Les archéologues dégagent aussi un très vaste fossé, créé pour protéger la ville des raids viking du IXe siècle. Celui-ci était alimenté en eau, par un petit ruisseau : le Croult.

Ce ruisseau a été fouillé en 1990, et avait été l’objet d’un reportage de France Culture, avec Olivier Meyer, archéologue (émission " Archéologiques "), l’occasion d’écouter cette étonnante archive.

Conservés dans les vases, des milliers d’éléments en cuirs étaient dégagés, dont notamment des poulaines (chaussures, pantoufles). Hormis d’exceptionnelles quantités de céramique, des objets en métal étaient découverts, dont une exceptionnelle bulle papale (document scellé), mais aussi de très nombreuses « enseignes », preuves pour les fidèles d’avoir entrepris un pèlerinage, dont le clergé se débarrassait en les jetant dans les eaux du ruisseau.

Le musée d’Histoire de Saint-Denis présente un étonnant bonnet en jersey, produit à partir de "laine de poisson" : c’est-à-dire la fibre d’une grande moule, la Pinna nobilis, produite en Méditerranée puis exportée.

Avec Claude Héron, archéologue, attaché de conservation du patrimoine, directeur du service départemental d'archéologie de la Seine-Saint-Denis, et membre du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

Depuis 14 ans, au mois de juin, se déroulent les Journées de l’archéologie. Ainsi, se rassemblent désormais 36 nations européennes pour ouvrir chantiers de fouille et musées, afin que tout un chacun puisse en profiter et aller les visiter…

>> Les journées européennes de l'archéologie se tiennent les 16, 17 et 18 juin partout en France et en Europe.

>> Accès directement par la carte.

Pour aller plus loin

