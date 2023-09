Les argonautes de la Polynésie

Les îles sont des milieux privilégiés pour les archéologues, qui entreprennent de comprendre la conquête de ses milieux particuliers, par des communautés maritimes préhistoriques, pour mieux percevoir l’évolution de ces entités culturelles insulaires, comme les transformations qu’elles opèrent sur le milieu et les paysages.

Les îles sont aussi le terrain privilégié d’ethnologues. Reviennent alors en mémoire les recherches de Bronislaw Malinowski , qui, voici plus d’un siècle, inventa l’anthropologie de terrain, dans les îles Trobriand . Le titre de cette émission est d’ailleurs, le direct emprunt à l’un de ses chefs-d’œuvre : « Les argonautes du Pacifique occidental » (1922).

Publicité

Carte simplifiée des migrations dans les îles du Pacifique - © Aymeric Hermann, CNRS

De la Mer de Chine au coeur du Pacifique

Aymeric Hermann, jeune chargé de recherche au CNRS, s’intéressant au passé de territoires maritimes gigantesques, « le triangle polynésien », évoque, avant tout, une exceptionnelle aventure collective, une des migrations les plus extraordinaires que l’humanité n’ait jamais entreprise : la conquête du Pacifique… Il s’agit alors de véritables expéditions sur des navires hauturiers, les catamarans, qui attendront la Polynésie française, Hawaï, la Nouvelle-Zélande, comme l’île de Pâques et enfin le continent américain (où ils acquièrent la patate douce).

Dans leurs migrations, les polynésiens acheminent vers ces îles un véritable « Paysage transporté » composé de végétaux, d’animaux : chiens, cochons, cocotiers et bananiers… également, quelques espèces clandestines, le rat, notamment, mais aussi un petit coquillage vivant, adhérant dans la terre des plantes : Allopeas gracile.

Carte à bâtonnets pour la navigation (rebbelib), Iles Marshall (Micronésie) - ©Trustees of the British Museum

Au cœur de réseaux d’échanges complexes

Aymeric Hermann se penche, non seulement sur la circulation des hommes, mais aussi sur celle des objets en Polynésie, afin de comprendre l’évolution de ses sociétés, régies par des chefferies… L’herminette est, en Océanie, un outil capital de la culture matérielle et tient une place centrale dans les systèmes technique et symbolique de ces sociétés. Son étude permet d’approcher à la fois les organisations sociales, les pratiques cérémonielles ou religieuses et les relations intercommunautaires passées.

Des carrières de basaltes sont connues et étudiées sur l’île d’Eioa (Iles Marquises), et montrent tout à la fois une production standardisée nécessitant un artisanat spécialisé, peut-être à temps plein, des spécialistes en quelque sorte.

Herminettes samoanes identifiées dans les outliers - © Aymeric Hermann, CNRS

Des analyses spectrométriques effectuées sur les outils en pierre ont révélé que certaines lames d’herminette étaient utilisées comme biens d’échange à des époques reculées. En découvrant la provenance des roches utilisées pour les confectionner, ces analyses mettent en lumière l’existence d’anciens réseaux d’échange interinsulaires à longue distance, entre les archipels des Samoa, Tonga et Fidji, d’une extrémité à l’autre de la Polynésie centrale, entre les deux îles principales de la Nouvelle-Zélande, et plus exceptionnellement, entre les îles Samoa et les îles Cook, les Tonga et Tahiti, ou Hawaï, et les atolls des Tuamotu.

Amas d'éclats à Eiao (Iles Marquises) - © Jean-François Butaud

En Polynésie orientale, ces réseaux d’échange sont systématiquement associés à des contextes archéologiques antérieurs au XVe siècle. Dans ce système économique non marchand, ces échanges intercommunautaires d’objet sont une des clefs de voûte du pouvoir et des élites des chefferies, qui les accaparent, en contrôlent les flux, les redistribuent enfin.

Avant l’arrivée européenne (le « premier-contact »), les sociétés polynésiennes, ont, ainsi, mis en place d’intensives interactions régionales et une forte centralisation des systèmes sociopolitiques. Au cœur de jeux d’alliances entre chefferies lointaines, nous voici face à un monde très connecté.

Marae Pererau (Piha'e'ina, Mo'orea) en cours de restauration - © Aymeric Hermann, CNRS

À écouter ou à réécouter : De Taiwan à l’Amérique, l’épopée maritime austronésienne Le Salon noir Écouter plus tard Lecture écouter 30 min

À écouter ou à réécouter : Retracer les migrations polynésiennes grâce à des outils en pierre Le Journal des sciences Écouter plus tard Lecture écouter 6 min

Pour aller plus loin

Pirogue à balancier de Taumako, Iles Santa Cruz - © C.M. Woodford, 1924