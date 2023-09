Les bannis de la terre

Dans de nombreuses sociétés, certains individus s’avèrent bannis de toute sépulture, pratique, somme toute, très particulière mais qui semble exister depuis le Néolithique, voici donc plusieurs millénaires.

Curieusement, ce thème reste très peu étudié par l’anthropologie sociale et l’archéologie ; seuls quelques historiens s’y penchant dès les années 1970. Aujourd’hui, nous ne savons donc encore que peu de chose sur ce qui a conduit les sociétés à priver intentionnellement un individu de traitement funéraire.

Les funérailles, un rite de passage ?

Les funérailles ont pour objectif de faire passer le défunt d’un monde vers un autre. Rappelons comme l’écrit Maurice Godelier « nulle part la mort ne s’oppose vraiment à la vie ». Ainsi, les rites funéraires sont toujours, de par le monde, rythmés par un schéma en trois temps : rites de séparation, rites de marge et rites d’agrégation (cf. l’œuvre d 'Arnold van Gennep ). Une sépulture nécessite donc un rite funéraire, quel qu’il soit, et ainsi, la privation de sépulture signifie la privation de funérailles.

Femme ensevelie alors qu’elle était probablement vivante (Moyen âge, rue Porte-Saint-Jean, Orléans) - © Laure Ziegler (Pôle d’Archéologie de la Ville d’Orléans)

Bannis, exclus...

Les modalités de ces privations de sépulture sont-elles toujours les mêmes, ou varient-elles selon les contextes sociohistoriques reliés à quelque crise (guerres, épidémies, catastrophes naturelles comme à Pompéi) ? Quels sont d’ailleurs les enjeux qui président à cette privation : raisons religieuses ou enjeux sociaux ? Les circonstances et les raisons qui conduisent à ne pas pratiquer les rituels funéraires sont variées. La volonté de ne pas honorer le défunt est un comportement souvent édicté par la volonté de punir. Dans de nombreuses sociétés, les individus dangereux ou déviants durant leur vie sont exclus de sépulture. Ce fut longtemps le cas, en France, pour les condamnés à mort, inhumés sans funérailles. La malemort, qui constitue une rupture de l’ordre des choses, peut parallèlement entraîner l’absence de funérailles et donc de tombes : durant l’Antiquité romaine, les foudroyés étaient exclus de sépulture… Enfin, le statut social d’un individu ne donne parfois pas à la tombe, c’est le cas de certains enfants, des esclaves ou des étrangers, par exemple.

Esclave enseveli dans une fosse, dans un espace détritique (XVe-XIIe siècle ; Valle da Gafaria, Lagos, Portugal) - © Maria Teresa Ferreira (Université Coimbra, Portugal)

Du Néolithique à nos jours

Les archéologues sont quelque peu démunis, puisqu’un traitement non-funéraire d’un individu laisse bien moins de traces matérielles et est bien plus difficile à identifier. L’émission s'est déjà fait l’écho de cette étonnante pratique durant le moyen-âge, notamment à Orléans, mais aussi en évoquant les condamnés au pilori. Cependant, dès le Néolithique, certains individus sont aussi exclus de sépulture et donc de funérailles. C’est le cas, par exemple, des individus de Fontbrégoua (Salernes, Var) qui ont été l’objet de pratiques anthropophages.

Les archéologues travaillant sur cette période découvrent parfois des corps jetés dans des fosses domestiques, et reposant dans des positions parfois invraisemblables, les corps seraient alors traités comme de simples déchets, les individus n’ayant pas le statut social permettant de bénéficier d’une sépulture. Il pourrait, cependant, s’agir de pratiques ritualisées liées à la mise à mort d’individus et cela en dehors d’événement funéraire. La structure 124 du site néolithique d ’Achenheim, en Alsace, est datée d'environ 4400 avant notre ère. Dans ce vaste silo de 2,50 m de diamètre, six individus y gisent, sur le dos, le ventre ou le côté, parfois entremêlés. Leurs positions laissent supposer qu’ils ont été abandonnés dans la fosse, sans autre ménagement... Ce macabre dépôt se compose de cinq adultes et d’un adolescent, tous des hommes, qui présentent de nombreuses fractures aux jambes, mains, pieds, côtes, clavicules, crâne et mandibule qui illustrent un phénomène violent, une fureur guerrière (cf. Photo de une).

Pour aller plus loin

Références bibliographiques