Les Celtes réinventés par l’archéologie

Le magazine de l’archéologie se penche sur la découverte de 40 ans d’archéologie celte, pour mieux percevoir cette société sous un nouveau jour.

Les Celtes, 750 ans d’Histoire… et d’archéologie

Dès le Ve siècle avant notre ère, les Celtes désignent, pour les auteurs grecs, l’ensemble des populations occidentales nord-alpines. Si leurs puissants voisins méditerranéens ont certainement exercé une influence sur les Celtes, ces derniers ont développé une société et un mode de vie qui ont tantôt emprunté les mêmes voies, mais tantôt complètement divergé, notamment en ce qui concerne l’écriture, l’urbanisation, l’Etat…

Aux VIe e et Ve siècle avant notre ère, la société gauloise est dominée par des princes. De la France à la Bohême, sont créées des villes réunissant autour des princes, de nombreux artisans, c’est le cas de Bourges, Lyon, à Vix en Bourgogne, la Heuneburg en Wurtemberg.

Monnaie celte - © Ph. Delange et K. Gruel

Au IVe siècle avant notre ère, la société est dominée par des aristocrates, moins riches mais plus nombreux que précédemment. L’art celtique atteint sa maturité à cette période, à en voir certains objets, dont le fameux disque de Roissy, désormais conservé au musée d’Archéologie nationale. La production agricole se développe, servie par une diversification de l’outillage en fer et l’invention des moulins rotatifs. Cette période, entre 450-300 avant notre ère, est l’époque où les Celtes sont les plus puissants : leurs guerriers sont engagés par les Grecs comme mercenaires ; ils colonisent la vallée du Danube et même l’actuelle Turquie. C’est à cette époque d'expansion que les Celtes franchissent les Alpes et pénètrent jusqu’au cœur de l’Italie du Nord. Vers 400 avant notre ère, ils s’installent, par exemple, dans la région de Bologne, au sud du Pô. Ils forment alors une société multi-ethnique avec les populations indigènes, étrusques et italiques.

A partir du IIe siècle avant notre ère, les activités artisanales se développent. Des agglomérations se forment sur les grands carrefours naturels. On échange, grâce aux premières monnaies, des objets en fer, en bronze, en verre, du vin importé d’Italie, du sel, des céréales et de la viande. Bientôt, entre Bretagne et Bohême, nobles, artisans et agriculteurs créent ensemble de véritables villes, les oppida.

Monnaies celtes / Casque d’apparat, Agris (Charente) / Vase peint à décor zoomorphe - © Ph. Delange et K. Gruel / J. Gomez-C2RMF / V. Guichard

1 site tous les 10 km² ?

Dans la base de données informatisée des archéologues, plus de 15 000 sites de l’âge du Fer sont recensés. Leur densité, dans l’état actuel des connaissances, serait donc d’un habitat pour 10 km² : les Celtes gaulois n’habitaient vraiment pas au fond des bois !

Au travers de fouilles, les archéologues ont ainsi reconstitué une histoire, dont la chronologie peut être désormais écrite à 10 ans près, une histoire qui autorise la confrontation des sources textuelles antiques aux réalités archéologiques.

Vases peints avec des figurations animalières présentes avec les postures des cerfs dans leur milieu naturel à la période du rut - © Y. Deberge / Inrap / AOrOc

