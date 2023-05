Les fouilles de la nécropole de Lutèce et de la Caserne Sully à Saint-Cloud

Chantier de la fouille de Port-Royal - © Camille Colonna / Inrap

Camille Colonna "C'est une toute petite fouille qui fait entre 200 et 300 mètres carrés. Mais c'est une parcelle miraculeusement préservée, parce qu'il n'y a pas eu de constructions sur le niveau antique, ni à l'époque médiévale, ni au 18ᵉ siècle, et elle se situe miraculeusement entre le RER qui a été construit dans les années 70 et les immeubles qui ont été construits aux 19ᵉ et 20ᵉ. Donc, il ne reste plus que cette petite parcelle, mais elle est parfaite parce que cette nécropole, on ne l'avait pas fouillée ni observée depuis le XIXᵉ siècle."

Redécouverte de la grande nécropole de Lutèce

La création d’une nouvelle sortie du RER B de la station « Port Royal », a entrainé une fouille archéologique sur une petite parcelle de 200 m2. Comme il est coutume dans le monde romain, la nécropole est implantée au bord d’une voie, à la sortie de la cité, ici le long du cardo maximus (l’actuelle rue Saint-Jacques). L’essentiel de nos connaissances sur cette nécropole provient d’observations faites au XIXe siècle, lors des grands travaux parisiens.

Publicité

Vues du chantier de fouilles de Port-Royal (nécropole de Lutèce) - © Mahaut Tyrrell / Elise Roussin / Inrap

Camille Colonna "A l'époque romaine, ici, nous sommes dans les jardins, dans les champs, et, à l'Antiquité, le monde des morts et le monde des vivants sont complètement séparés, et les nécropoles sont toujours implantées à l'extérieur des villes et le long des axes qui mènent aux villes."

La fouille a exhumé 50 sépultures. Leur densité est importante : de nombreux recoupements sont observés. Aucune organisation des sépultures ne semble prédominante et toutes sont des inhumations. Les individus inhumés sont des adultes des deux sexes, mais aussi des enfants. Les dépôts funéraires se composent de récipients en céramique (tasses, gobelets, cruches ou plat...) ou en verre (balsamaire, lacrymatoire). Plus rarement, une monnaie est placée dans la bouche du défunt ou dans son cercueil. Cette pratique, courante dans l’Antiquité, constitue l’obole destinée au passeur des enfers, Charon pour franchir le Styx. Plusieurs traces de chaussures subsistent par la présence de nombreux petits clous qui formaient la semelle parfois aux pieds de l’individu, mais aussi déposées sur le côté du défunt. Quelques objets liés à l’habillement (fibules, bijoux, épingles, ceintures) ont également été mis au jour.

Camille Colonna "À l'époque de l'Antiquité, il n'y a pas de normes, les sépultures n'ont pas d'orientation prédominante et ne sont pas rangées. On inhume les personnes un peu comme on veut, elles peuvent être dans tous les sens. [...] Il faut imaginer que c'est le cimetière des Parisiens, c'est vraiment la population locale de Lutèce qui est inhumée ici, donc des hommes, des femmes et des enfants."

Camille Colonna, archéologue et anthropologue à l'Inrap, fait visiter le chantier de fouilles pour l'émission d'archéologie de France Culture.

Objets en céramique, contenants en verre, retrouvés dans les sépultures de la nécropole sud de Lutèce (Port-Royal) - © Camille Colonna / Gwenaelle Desforges / Hélène Civalleri - INRAP

Camille Colonna "Les découvertes du 19ᵉ siècle indiquaient que là où nous fouillons, nous étions en "extérieur" de la nécropole. Donc, cette fouille permet de déplacer la limite de la nécropole et de voir qu'elle est encore plus grande que ce que l'on croyait."

Les vestiges des grands siècles à Saint-Cloud

1/ Fouille dans la cour d'honneur et vestiges de la petite orangerie de Saint-Cloud - 2/ Vue de la fouille de la poudrière (Saint-Cloud) - © JD Desforges / SAI 78-92

A Saint-Cloud, l’ancienne caserne Sully accueillera le musée du Grand Siècle, en 2026. En amont, des fouilles sont entreprises par le service archéologique interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine.

Jean-David Desforges "Le chantier de fouille approche les 6000 mètres carrés. On a également une opération d'archéologie du bâti sur le bâtiment de 1825/1830, avec une stratigraphie très importante puisque l'on descend à cinq mètres de profondeur par endroit."

Jean-David Desforges "Sous la cour d'honneur de la caserne, on retrouve le jardin de l'hôtel du Duc de Chârost, jardin aménagé en terrasse et d'un dénivelé assez important. Marie-Antoinette, quand elle devient la propriétaire de Saint-Cloud, n'en veut plus et fait combler ses parties basses en terrasse par tout ce qui provient d'un autre chantier qu'elle ordonne. C'est la démolition de l'église de Saint-Cloud et de son quartier."

La caserne Sully a été édifiée par Charles X, en 1825-1827, pour y loger la garde royale. L’édifice gardera sa vocation militaire jusqu’en 2008, date de son abandon. Aujourd’hui, les archéologues exhument sur ces rives de la Seine des occupations de multiples périodes : l’âge du Bronze, l’Antiquité, le Moyen-âge et la période moderne.

Hormis d'importants déblais romains et médiévaux issus de l’ancienne église de Saint-Cloud, un important bâtiment carolingien, peut-être aristocratique, vient d’être mis au jour le long d’une voie gallo-romaine. C'est en 1658 que le domaine de Saint-Cloud est acheté par le roi Louis XIV, pour son frère « Monsieur » et futur duc d'Orléans. En 1784, le château devient la propriété de la reine Marie-Antoinette. Celle-ci fait transformer le château par son architecte attitré, Richard Mique. Les deux orangeries sont alors transformées en serres à fleur. La petite orangerie est actuellement en cours de fouilles et révèle outillage, pots de faïence et porcelaine orientalisante.

Jean-David Desforges "Nous fouillons la petite orangerie qui se trouve en contrebas (de la grande). C'est un bâtiment qui fait une trentaine de mètres de longueur, cinq mètres de profondeur et qui a subi plusieurs transformations. [...] On y a retrouvé des systèmes de chauffage, des systèmes d'adduction d'eau avec un canal et un bassin. Ce bâtiment nous a livré tous les éléments de ses fonctions, toutes les traces de son évolution puisque la façade monumentale, orientée vers le château, va être transformée et remise régulièrement au goût du jour avec des colonnes, des pierres de taille. C'est un bâtiment très transformé dont l'évolution reste encore à bien comprendre."

Vincent Charpentier visite le chantier de cette fouille avec Jean-David Desforges, archéologue et responsable d'opérations.

Jean-David Desforges "Avant l'unification foncière pour la création du domaine de Monsieur, le frère de Louis XIV, on a un parcellaire de faubourgs, donc plusieurs types d'activités et d'habitats, comme l'agriculture ou également un moulin avec un cours d'eau qui l'alimente, qui provient du plateau. On a aussi une parcelle qui appartient à l'Hôtel Dieu de Saint-Cloud. On a aussi un parcellaire avec de grands murs qui vont accueillir donc jusqu'au XVIIᵉ siècle de grands propriétaires, [...] et à côté de gens plus modestes, des artisans, des marchands. Le secteur n'est pas encore fermé par le parc et l'on a des voies de faubourg entre Saint-Cloud et Sèvres."

1/ Fouille de la canalisation de la fontaine du XVIIe s.-2/ Montre trouvée dans les vestiges (1870-1871) - 3/ Tesson d'assiette du mess de la caserne 1875-1880 - © JD Desforges SAI 78-92

Pour aller plus loin

➢ Camille Colonna

• sa page sur le réseau Linkedin .

• Article sur la fouille de la nécropole (site de l'Inrap).

• A regarder, une animation sur le chantier de la fouille de la nécropole sud de Lutèce (You Tube).

➢ Jean-David Desforges

• Publications de Jean-David Desforges, sur le site Academia de l'Université de Caen , sur le site Google Scholar , sur le site OpenEdition Journals .

• Le blog de Jean-David Desforges .

• Deux articles à lire sur la caserne Sully et le projet de musée, Le Grand siècle à l'honneur à la caserne Sully (M.L.B), et Un musée pour le Grand siècle (Pauline Vinatier) - site HDS Mag.

Quelques références