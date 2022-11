Pierre Clastres affirmait, en 1974, qu’il n’existe pas de sociétés sans État, mais des sociétés contre l’État (cf. Clastres 1974, La société contre l'État). Dans les pas de l’immense anthropologue, le magazine de l’archéologie de France culture se penche sur les gaulois contre l’État, l’occasion d’aborder l’idéologie et la représentation du monde, qui conduisirent les gaulois vers certains systèmes politiques au détriment d’autres, comme de percevoir les territoires des peuples de cette gaule encore indépendante.

Portrait d’un Gaulois, découvert à Levroux (Indre) hauteur = 9,2 cm - © Collection musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun. Photographie, François Lauginie

La gaule indépendante et ses territoires

Voici peu, se tenait au Sénat - c’est à dire au cœur de l’État - un colloque autour de la fabrique des territoires de la France… On le sait, nos 35.000 communes sont les héritières directes des seigneuries médiévales, des paroisses de l’ancien régime, comme des limites des cités antiques. Mais, pour autant, pourrions-nous remonter au-delà, percevoir dans la création de ces espaces politiques, des temps encore plus anciens, celui des celtes et des gaulois du premier millénaire avant notre ère ?

Publicité

À écouter ou à réécouter : Tout ça n’vaut pas une fouille à Mediolanum Écouter plus tard écouter 30 min

Carte du phénomène « princier » du Premier âge du Fer dans la zone nord-alpine - © Patrice Brun et Bruno Chaume (2013)

Légendes : Zone grise : « berceau » du phénomène ; étoile rouge : centre princier attesté ou probable ; étoile bleue : centre princier possible ; cercle vert : important établissement artisanal ; cercle jaune : tombe à importation grecque ou étrusque ; tiretés : limite du complexe culturel nord-alpin aux VIe et Ve siècles av. J. C.

Vix, Lavau, sociétés vers l’État ? sans l’État ou contre l’État ?

Au cours ou à la fin de la Protohistoire, l’État apparait en Mésopotamie, en Égypte, dans le monde Égéen, en Asie Mineure et à Rome. Nous tentons de montrer avec l'invitée Sophie Krausz, qu'il existe, peut-être, une évolution de l’idéologie de l'État au sein des sociétés gauloises. Alors même que ces sociétés fréquentent très tôt les États grec et romain, il semble qu'elles n'aient pas été séduites par ce système politique. Ainsi, au cours du premier puis du second âge du Fer, les Gaulois conservent fermement leurs identités politiques et font leurs propres choix quant à l'urbanisation et à l'État.

Au VIe siècle avant notre ère, un système princier se met en place (sites de Vix, de Lavau). Cette tentative de changement politique vers l’État entraîne l’apparition éphémère de formes urbaines mais il ne s’agit là que d’une brève tentative, une expérience violente, qui n’a pas su se maintenir dans le temps. La société contre l’État aurait-elle été plus forte que le pouvoir des élites ? Probablement ! Puisqu’aucune forme étatique ne réapparait en Europe continentale et notamment en Gaule, avant le IIIe avant notre ère….

Carte des phénomènes princiers en Europe (VIIIe-Ve s. av. J .-C.) - © Patrice Brun 1999

Pour aller plus loin

À écouter ou à réécouter : Les Gaulois à l’œil nu Écouter plus tard écouter 27 min

Bibliographie choisie