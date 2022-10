Mégalithisme dans le monde

Peu édifiées par les communautés de chasseurs-collecteurs, ces structures, funéraires ou non, pourraient-elles être le reflet direct de la complexité sociale de sociétés se hiérarchisant de plus en plus ? Certaines contrées - notamment celles du Morbihan et de Carnac, au cours du 5e millénaire avant notre ère - pourraient bien l’attester.

Grand menhir brisé (premier plan) et Table des Marchands (arrière-plan), Locmariaquer (Morbihan) - © Luc Laporte

Ces monuments n’appartiennent en rien à un « phénomène mégalithique » unique, tout au contraire : bien des traditions aux origines diverses ont érigé de tels monuments.

Le magazine de l’archéologie fait, ainsi, un tour d’horizon de ces édifices à travers le monde. Pour découvrir les gigantesques Kofun japonais, incroyables monuments en forme de serrure de porte, et associés à des mythes autour de la notion de majesté, d’ouverture sur l’immuable (mythe Iwa). Récemment, la plus grande sépulture funéraire du Japon, le kofun Daisenryô (Ve siècle de notre ère) a été fouillée par l’Agence de la maison impériale.

Petit kofun, tumulus 6 de la nécropole de Umatate, au nord-ouest de Kobe, datée d'entre la fin fin du VIe et le début du VIIe siècles - © Laurent Nespoulous

Afrique de l’ouest mais aussi de l’est livrent aux archéologues d’étonnants monuments : cercles mégalithiques de Sénégambie , édifiés entre le 7e et le 15e siècle de notre ère, stèles d’Éthiopie, que certaines ethnies dont les « Konso » érigent encore actuellement. A Madagascar, des traditions orales permettent de dresser un scénario historique de la tradition mégalithique insulaire.

Nécropole mégalithique de Wanar (World Heritage) au Sénégal - © A. Delvoye

Contrairement à l’idée que nous pourrions nous en faire, le mégalithisme est toujours bien présent, sur l’île de Sumba dans les îles de la Sonde (Indonésie), l’apparition d’un mégalithisme contemporain est liée à un groupe social particulier : les nouveaux riches !

Avec Luc Laporte, directeur de Recherche au CNRS, spécialiste du Néolithique sur la façade atlantique de l'Europe et des mégalithes et Laurent Nespoulos, archéologue, maître de conférences à l’Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales, tous deux co-auteurs avec trois autres personnes de l'ouvrage Mégalithes dans le monde, volumes I et II .

Tumulus C de Péré à Prissé-la-Charrière en cours de fouilles (Plaine d'Argenson, Deux-Sèvres) - © Ballonet.com

Site de San Agustin - Alto de las piedras (Colombie) - © Luc Laporte

