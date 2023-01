On a ouvert les sarcophages de Notre-Dame !

Des découvertes d’exception !

C’est sans conteste la découverte qui, en 2022, a passionné les français, celle à la croisée de l’histoire, la grande histoire... Il faut dire que l’incendie de Notre-Dame de Paris avait suscité effarement, que les travaux de reconstruction avançaient à marche toute militaire, surtout que rien, absolument rien, ne prédisait que les archéologues puissent avoir l’opportunité de fouiller dans le saint des saints… Les résultats sont là : les découvertes sont à la hauteur de la grande cathédrale, non pas des pierres mais des sculptures – du jubé médiéval, non pas des tombes mais des sarcophages…

Fouille du transept de Notre-Dame (printemps 2022) et découverte de deux sarcophages - © Denis Gliksman / Inrap

Dépoussiérage des deux sarcophages - © Denis Gliksman / Inrap

Dans le premier sarcophage, un riche prélat, Antoine de la Porte (1627-1710)

Une fois n’est pas coutume, c’est l’archéologie qui nous renseigne sur l’individu inhumé dans ce sarcophage de plomb. Dans un caveau, le cercueil en plomb portait une épitaphe « c’est le corps de messire Antoine de La Porte […] décédé en 24 décembre 1710 en sa 83e année ». Surnommé le « chanoine jubilé », ce riche prélat participa financièrement au réaménagement de la clôture du chœur de Notre-Dame en réalisation du Vœu de Louis XIII et il est inhumé entouré des vestiges liés à la destruction du jubé médiéval. Sur son sarcophage étaient déposées trois médailles à son effigie le représentant de profil. Le cercueil n’est pas intact et l’apport d’oxygène a décomposé les tissus organiques au fil des ans.

Publicité

Epitaphe retrouvée sur le sarcophage d'Antoine de la Porte - © Denis Gliksman / Inrap

Un des médailles retrouvées dans le sarcophage d'Antoine de la Porte, à son effigie. - © Denis Gliksman / Inrap

Les premiers résultats anthropologiques révèlent bien un individu qui porte son âge et les pathologies qui vont de pair. Celui-ci avait aussi une inflammation au gros orteil : la goutte, maladie arthritique liée à un abus de viande, de fruits de mer ou d’alcool, qui a affecté nombre de membres de la famille royale.

Travail au laboratoire de Toulouse sur les sarcophages - © Denis Gliskman / Inrap

Dans le second sarcophage, un cavalier solitaire... et inconnu !

Dans le second cercueil en plomb, l’autre individu est encore anonyme. Le cercueil contenait des restes du linceul ainsi que de très nombreux restes de feuilles et de fleurs : une couronne de fleurs, au niveau du crâne. Son traitement funéraire diffère radicalement du chanoine de La Porte et laisse envisager un statut aristocratique. En effet, le crâne est scié, preuve d’un embaumement. Le squelette est celui d’un homme d’une trentaine d’années, mais surtout d’un cavalier, dès le plus jeune âge. Il aurait surtout souffert d’une grave maladie, la cause du décès est d'une méningite chronique, dont la cause la plus connue est la tuberculose ! La fin de sa vie a, semble-t-il, été difficile puisqu’il a rapidement perdu ses dents. Enfin ce cavalier aurait une « déformation crânienne toulousaine » liée au port d’un bonnet durant la tendre enfance.

Nous voici au début de cette étonnante étude et nombre de recherches sont désormais en cours, dont celles liées à la paléo-génomique et analyses isotopiques, afin de déterminer leurs habitudes alimentaires, leurs carences, les causes de la mort, la date du décès, la stature physique et les spécificités de l’inhumation. Les premiers résultats seront annoncés en fin d’année 2023.

Différentes étapes de l'analyse des sarcophages au laboratoire de Toulouse - © Denis Gliksman / Inrap

Pour parler de ces belles découvertes, Vincent Charpentier a invité Christophe Besnier, archéologue à l’Inrap, coordinateur de la fouille du transept de Notre-Dame de Paris, et Éric Crubézy, paléoanthropologue biologique, Professeur à l’université Toulouse III – Paul Sabatier et membre de l’Institut universitaire de France.

Etude de la mâchoire d'un des deux squelettes retrouvés - © Denis Gliksman / Inrap

À écouter ou à réécouter : La France : un vaste site archéologique ? Carbone 14, le magazine de l'archéologie Écouter plus tard écouter 30 min

À écouter ou à réécouter : Notre-Dame à chœur ouvert La Méthode scientifique Écouter plus tard écouter 58 min

Restes de feuilles retrouvés dans un sarcophage - © Denis Gliksman / Inrap

Pour aller plus loin