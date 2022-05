Où sont les femmes... néolithiques ?

L’archéologie du genre, (féminin ou masculin) est désormais sur le devant de la scène depuis plus d’un quart de siècle, avec ses avancées, parfois ses errements. On avait cru entrevoir la divinisation de la nature et l’émergence de grandes déesses donneuses de vie, la dualité entre la femme et le taureau, tandis que d’autres s’interrogeaient sur le caractère naturel ou culturel de la division sexuelle du travail…

Statuette cycladique, venant de Syros, Bronze ancien, IIIe millénaire, marbre, exposée au Musée national d’Athènes - © Collection Dagli Orti / Musée national archéologique Athènes / Gianni Dagli Orti / Aurimages.

Femmes d’hier

Dans son approche des femmes, Jean-Guilaine se met, aujourd’hui, hors champ des théories et des idéologies, faisant ainsi table rase des autres disciplines, l’anthropologie sociale notamment. Il propose une approche très originale, basée sur le corpus des représentations féminines produites par les sociétés néolithiques et de l’âge du Bronze, entre Europe et Proche-Orient. Figurines, statuettes, stèles, gravures ou peintures rupestres, celles-ci sont représentées dans toute leur diversité, stylisées, réalistes, schématiques, parfois plantureuses, debout, assises ou endormies, autant d’expressions qui touchent à l’idéel.

Publicité

Ensemble de quatre figurines d’argile associées à des fauteuils, tables, autels, tambours, vers - 4500 av. n. è. (Musée historique, Tărgovište, Bulgarie) - © akg-images / Erich Lessing.

L’ouvrage Femmes d’hier, images, mythes et réalités du féminin néolithique (Odile Jacob, 2022) pose donc désormais les fondements d’une histoire de celles-ci, afin de mieux leur redonner toute leur place dans la trajectoire de l’humanité.

Toutes les illustrations présentes sur cette page sont extraites de l'ouvrage de Jean Guilaine.

Cinq statues féminines et deux masculines, IVe millénaire. Au Moyen Âge, elles sont décapitées et mutilées par le clergé, jugées "païennes" (Groppoli Piagnaro) - © Cliché musée des statues, stèles de Lunigiana, Pontremoli, courtoisie d’A. Ghiretti.

La « Dame de Pazardžik » (Bulgarie), argile, culture de Gumelnitsa, Ve millénaire (Naturhistorisches Museum, Vienne, Autriche) - © akg-images / Erich Lessing

Pour aller plus loin

À lire : Matières à penser | « Les femmes changent tout » par Frédéric Worms

À lire aussi : Ballon d'or féminin : pourquoi il a fallu attendre 2018