Patrimoine en danger : halte aux démolisseurs !

Si tout semble avoir été dit sur cette affaire, parfois jusqu’à l’excès, ces menhirs sont en parfaite adéquation avec cette phrase de Victor Hugo : « Chaque jour, quelque vieux souvenir de la France s’en va, avec la pierre sur laquelle il était écrit ».

C’est en 1832, qu’Hugo publie, dans la Revue des deux Mondes, un véritable brûlot : « Guerre aux démolisseurs ». Si les acteurs ont quelque peu changé, l’urgence face au saccage des vestiges du passé s’avère plus que d’actualité. A l’occasion des Journées du Patrimoine et de la sortie de l'Atlas des sites archéologiques menacés , l’émission fait un tour d’horizon des causes de ces destructions, notamment en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et dans le Maghreb.

Le muravec le dessin du pingouin de la grotte Cosquer (Marseille). © Getty - © Laurent Coust/SOPA Images/LightRocket

Hormis l’action des hommes, le changement climatique s’avère aujourd’hui un nouveau facteur pris en compte dans la déprédation du Patrimoine. En France, la grotte Cosquer en est sûrement l’exemple le plus saisissant. Sans oublier que les côtes françaises sont aussi très menacées par la montée du niveau marin, notamment la côte atlantique où le trait de côte a reculé de 20%. Il en est de même pour nos glaciers, qui, eux aussi possèdent nombre de vestiges archéologiques.

Maliwan, à la frontière entre Le Myanmar et la Thaïlande. Pilleurs de perles. - © B. Bellina

Les perles bleues de la péninsule thaïe-malaise - © B. Bellina

La péninsule thaïe-malaise est un carrefour entre Océan Indien et Mer de Chine, avec les routes maritimes de la Soie, lien entre les mondes méditerranéen et chinois. Nous voici face aux premières cités-États cosmopolites d’Asie du Sud-Est. Les perles en pierres semi-précieuses, mais aussi en verre, jouaient un rôle très important dans ces échanges, notamment les cornalines issues du Deccan (Inde). Aujourd’hui, le pillage de ces objets est systématique, notamment dans les sites portuaires, mais aussi dans les sépultures. Les anthropologues ont mis en évidence que ces perles cristallisent aujourd’hui certaines revendications d’ordre mémoriel, identitaire ou religieux en fonction des groupes ethniques. Pour les archéologues, le seul moyen est de travailler autour de ces objets pillés, parfois même avec les pillards.

Un des bouddhas de Bâmiyân (Afghanistan) en 1979, avant leur destruction. © Getty - © Andrew Forbes/Pictures From History/Universal Images Group

La destruction, en 2001, des Bouddhas de Bamiyân en Afghanistan a eu un retentissement mondial. Moins connue est la falaise des Bouddhas percées de 1000 grottes contenant un art rupestre et aujourd’hui victimes des conséquences du dérèglement climatique. Deux cités spectaculaires et fortifiées de la période islamique (9e -13e siècle) sont aujourd’hui largement minées et pour partie détruites : Shahr-e Gholghola (« la cité des murmures ») et Shahr-e Zohak (« la ville rouge »). L’Afghanistan résume à elle seule tous les maux, guerre, pillage, variations climatiques, mais aussi aménagement du territoire. A 40 kilomètres au sud-est de Kaboul, se dresse Mes Aynak, un site majeur sur lequel la DAFA a œuvré : des ateliers, des entrepôts, des zones d’habitat, mais aussi plusieurs monastères bouddhiques ont ainsi été recensés. Ces derniers présentent une architecture en terre bien préservée et une décoration exceptionnelle (stupas, statues, peintures murales…). Mais ce site est implanté sur un des plus grands gisements mondiaux de cuivre, exploité par la chine et dont le gouvernement taliban souhaite l’extension.

Depuis quelques mois, un phénomène émerge en Afghanistan, dans la province de Balkh : un pillage industrialisé, encadré par des experts et des archéologues professionnels, employant les techniques les plus modernes de l’archéologie. Parmi plus d’une centaine de sites, Dilberjin Tepe (IVe av. -Ve de notre ère), l’antique cité de la « colline de la fée ravissante », au pied de l’Amou-Daria, fleuron du bouddhisme d’Asie centrale, est réduite à néant, ses plus beaux vestiges excavés finançant armes et combattants de l’organisation État islamique.

