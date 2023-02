Rome et ses religions

Cultes publics et cultes privés

Au cœur des religions romaines, le fameux culte impérial semble incontournable, toutefois cet élément capital de la vie politique s’avère sans réel rapport avec la religion. Selon Festus, célèbre grammairien du IIe siècle de notre ère, les religions romaines se composaient, tout à la fois, de « cultes publics et privés ». Ainsi, le monde romain possédait une multitude de cultes privés, pratiqués au sein de la maisonnée, actes collectifs intégrant ses membres et leurs esclaves, ou dans certaines importantes occasions, les fêtes du peuple, la majorité, le mariage, ou le retour d’un voyage…

John Scheid "Les Romains eux-mêmes ne connaissaient que des religions de communautés séparées et chaque groupe avait sa religion dans cette communauté. [...] Chaque cité romaine de l'empire a sa religion dans le même système. Les familles aussi avaient leur religion, malgré le fait que la pratique était surtout dominée par la pensée chrétienne où il n'y a qu'une seule religion et que tout le reste n'apparaissaient que comme des formes appauvries ou erronées de la religion."

Publicité

Loin de notre conception du monde religieux, aucune constitution religieuse, code de droits sacrés, ou encore moins de catéchisme n’existent à Rome, seules des coutumes sont bien présentes. Ces pratiques y sont toujours collectives et contrairement à nos propres sociétés contemporaines, le Romain ne cherche pas à atteindre un autre niveau de piété, au travers de pratiques individuelles.

John Scheid "La religion romaine, que ce soit celle de l'État, de la famille ou du groupe privé, est toujours collective. La religion privée a son centre dans les pièces collectives de la famille et on honore en premier lieu les dieux Lares qui sont les divinités du terroir où se passe une activité humaine. Et puis il y a ce qu'on appelle les dieux Pénates, qui sont, en jargon romain, les dieux de la maison, de l'intérieur. [...] Les cultes privés, il faut le souligner, pouvaient aussi se célébrer à l'extérieur, par exemple dans les grands temples publics."

Fouille de Narbonne : tombe à crémation en cours de fouille / Vue aérienne du chantier / Chaton de bague formé d’une intaille / bouteilles en verre / Tombe à crémation - © Denis Gliksman / Inrap

Reconstituer les rites religieux

Les rites funéraires sont un espace particulièrement privilégié pour appréhender les religions et leurs pratiques avec l’exposition du défunt, la procession puis les funérailles, les huit jours, enfin les fêtes des morts.

Curieusement, voici plus de vingt ans, l’histoire des religions de l’Antiquité semblait être tombée dans une impasse. De nouvelles approches archéologiques permirent, cependant, à cette discipline, de sortir de ce mauvais pas. La fouille de l’exceptionnelle nécropole antique de Narbonne, réalisée en 2019 par l’Inrap, en est une saisissante illustration. Ici, la nécropole ne se limite pas à de simples pratiques d’enfouissement, car on oublie, bien trop souvent, les services commémoratifs célébrés près des tombes, services qui répètent le sacrifice des funérailles. Ainsi, ce que découvrent les archéologues, tant à Pompéi, Rome ou Narbonne, ce sont des gestes, ceux par exemple du bris de vaisselle auprès des tombes.

Des pratiques magiques ?

Le monde romain possède aussi des cultes orientaux, ceux d’Isis, Cybèle et notamment Mithra, culte à mystère. Moins connue est la place des pratiques magiques. Quelques beaux cas de magie antique ont été récemment découverts dans une cave de Chartres, mais aussi à Mayence comme à Rome, dans le nymphée des Parioli. Acte individuel, il nécessite le recours d’un magicien extérieur à la communauté. La defixio, qui consiste à envoûter une personne au moyen d'une tablette de malédiction, nécessite d'invoquer les divinités et leurs pouvoirs, puis l’Oran peut alors demander le sort de son ennemi : souvent la paralysie, l’amnésie voire la mort de la victime. Ces croyances touchent toutes les couches sociales. Ainsi, Germanicus, successeur de Tibère, aurait lui-même été l’objet d’un sortilège ! Au Ve siècle de notre ère, le pouvoir tente de lutter contre ces pratiques magiques au travers des « lois des douze tables ».

Pratiques magiques et rites quotidiens s’avèrent, somme toute, assez proches. Une forte similitude existe aussi entre religion privée et rites quotidiens de la religion publique d’état,

Avec John Scheid, archéologue et historien, spécialiste de l'Antiquité romaine. Professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Auteur d’un ouvrage récent, les Romains et leurs religions : la piété au quotidien (Editions du Cerf, 2023).

John Scheid "Faire une histoire de la religion privée avec nos cimetières, c'est un peu difficile. Mais, heureusement, il y a l'archéologie, et avec les progrès de l'archéologie de terrain, la professionnalisation, on a appris à fouiller les sites et notamment, on a relancé complètement l'étude des rites de la mort. On est un peu en panne dans les sanctuaires parce que les grands temples, malheureusement, ont souvent été dévastés, victimes de leur beauté".

Plaque funéraire en marbre avec inscription découverte à Narbonne. - © Denis Gliksman / Inrap

>> Diffusion d'un extrait d'un reportage sur la fouille des berges de la Robine à Narbonne , avec Jérôme Hernandez, archéologue à l’Inrap.

John Scheid "Cette nécropole de Narbonne va être dans le futur une des sensations, parce que l'on a rarement des traces d'une nécropole si bien conservée en sous-sol, mais aussi, les traces du culte funéraire des vivants en surface. C'est absolument extraordinaire, et cela, grâce à une trentaine d'années de recherches pendant lesquelles l'archéologie a vraiment révélé le monde des rites funéraires que l'on connaissait mal auparavant."

À écouter ou à réécouter : Narbonne, archéologie d’outre-tombe Carbone 14, le magazine de l'archéologie Écouter plus tard écouter 28 min

À écouter ou à réécouter : Retrouver les gestes et les rituels de Pompéi Carbone 14, le magazine de l'archéologie Écouter plus tard écouter 29 min

Pour aller plus loin

Pages de John Scheid : sur wikpedia , sur le site du Collège de France (biographies et bibliographie complètes, ses leçons inaugurale et de clôture à visionner, ses cours et séminaires...).

: sur wikpedia , sur le site du Collège de France (biographies et bibliographie complètes, ses leçons inaugurale et de clôture à visionner, ses cours et séminaires...). Page de présentation de son ouvrage L es Romains et leurs religions : la piété au quotidien*, publié en février 2023 aux éditions du Cerf (site de l'éditeur).

(site de l'éditeur). A visionner, un entretien avec John Scheid, L'éclairage de la religion sur la société romaine sur la chaîne Youtube du Collège de France.

Quelques références citées