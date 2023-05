Sauvons nos épaves modernes

On le sait, la France possède un des plus puissants territoires maritimes, où nombre de naufrages se sont déroulés… Si les plus anciens remontent à l’âge du Bronze, voire du Fer, les plus nombreux appartiennent aux périodes historiques.

Des milliers de Titanic dans les eaux françaises

Quelques 6500 épaves sont actuellement recensées le long de nos côtes, et quantités d’autres restent à découvrir. Les premières fouilles archéologiques sous-marines ont été entreprises par le commandant Cousteau dans le port de Marseille ; depuis les années 1950, le champ chronologique des recherches s'est considérablement élargi. Ainsi les épaves modernes et leur coque métallique sont peu à peu rongées par les eaux marines. La dégradation de ces coques constitue une perte pour le patrimoine mais aussi, un vrai risque écologique le long du littoral… Un nouveau projet tente d’évaluer la conservation de ces épaves et entreprend des recherches sur deux d’entre elles : le HMS Daffodil, sombré à Dieppe le 18 mars 1945, et le Liban, cargo sombré en Méditerranée.

Publicité

Lila Reboul "Le DRASSM a sous sa protection des sites allant de la grotte Cosquer (- 28 000 ans) jusqu'aux vestiges de la Seconde Guerre mondiale. On peut même citer des épaves beaucoup plus récentes, comme l' Amoco Cadiz en 1978. [...] il est enregistré dans notre base patriarche, car considéré comme du patrimoine. La législation française ne met pas de borne chronologique pour la protection du patrimoine archéologique. Il faut qu'il y ait un intérêt archéologique, historique, patrimonial pour que l'on considère que c'est un bien culturel maritime."

Echantillons de métal installés à l’avant bâbord de l'épave du Liban. - © F. Osada

Marine Bayle "Ces épaves sont de véritables récifs visités par de nombreux plongeurs. Au moment où ces épaves tombent au fond des océans, des mers, elles sont recouvertes de peinture, puis, très rapidement, en fait, les peintures vont se détériorer, la corrosion va se former et la vie va s'y installer. Donc, ce sont vraiment des sites assez exceptionnels également du point de vue de la vie qui s'y développe."

Lila Reboul "Les épaves métalliques sont pour beaucoup des sortes de bombes à retardement, puisqu'elles sont, pour certaines, pleines de leur carburant. Toutes les épaves liées aux premier et second conflits mondiaux sont chargées de munitions, d'engins explosifs. D'ailleurs, on a été confrontés à ce problème dans le cadre du programme SOS, avec une des premières épaves que l'on avait sélectionnée, maintenant interdite à la plongée."

Installations des coupons de métal à l’avant tribord du HMS Daffodil. - © F. Osada

À écouter ou à réécouter : Chasseurs et pilleurs d’épaves en Méditerranée La Fabrique de l'Histoire Écouter plus tard écouter 24 min

À écouter ou à réécouter : Epaves, trésors engloutis : que nous dit l'archéologie ? La Fabrique de l'Histoire Écouter plus tard écouter 52 min

Lila Reboul "On voit les premières coques en fer de navires au début du 19ᵉ, puis surtout des cuirassés qui ne sont pas des coques totalement en fer, mais des coques en bois blindées. On les voit dans les batailles, autour des années 1850/1860, la bataille de Crimée, les guerres de Sécession, et on a ensuite des coques en acier qui arrivent à la fin du 19ᵉ."

Marine Bayle "Des couches de corrosion se sont créées sur le long terme : on a des couches qui ont 60 ans, 70 ans, et jusqu'à 120 ans pour l'épave du Liban en Méditerranée. L'objectif est de comprendre comment ces couches se sont formées, les caractériser et protéger l'épave. Pour cela, on va utiliser un processus ancien, connu, qui est de mettre au contact un matériau moins noble pour qu'il se corrode à la place de l'épave. Par exemple, on va placer de l'aluminium, qui va jouer le rôle d'anode et se dégrader à la place de notre acier."

Levé au sondeur multifaisceaux de l’épave du HMS Daffodil. - © Cartographie A. Rochat, Drassm

Levé au sondeur multifaisceaux de l’épave du Liban. - © Cartographie A. Rochat, Drassm

Lila Reboul "Quant à la dégradation de ces épaves, on voit un affaissement, des effondrements. Mais, on a aussi, aujourd'hui, des moyens de mesurer que l'on n'avait pas auparavant. A la suite des tempêtes, des grosses chaleurs, on observe, aujourd'hui, plus de mouvements sur ces épaves qu'il y a quelques années."

Pour aller plus loin

Marine Bayle "Nous (Entreprise A-Corros) sommes spécialisés dans la corrosion du métal, qu'il soit ancien ou d'aujourd'hui, et dans tout type d'environnement. Dans le cadre du projet SOS Épaves, l'objectif était d'apposer ces anodes sur ce système corrodé ancien. Ces systèmes de protection par anode ou galvanique sont utilisés sur de nombreux systèmes portuaires et sur des bateaux."

Logo SOS (Save Our Shipwrecks) - © DR

Partenaires du projet SOS Epaves

Le projet SOS Épaves (Save Our Shipwrecks)

A regarder, une vidéo sur le projet (chaîne you tube du DRASSM).

une vidéo sur le projet (chaîne you tube du DRASSM). >> Le projet est financé par l’Agence Nationale de la Recherche sur la période 2019-2023. Il regroupe un consortium de quatre partenaires :

Le projet est financé par sur la période 2019-2023. Il regroupe un consortium de quatre partenaires : Le Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération (LAPA-NIMBE), unité mixte de recherche du CNRS au CEA Saclay, CNRS UMR3685.

(LAPA-NIMBE), unité mixte de recherche du CNRS au CEA Saclay, CNRS UMR3685. L’Institut des sciences analytiques et de Physicochimie pour l’environnement et les Matériaux (IPREM) de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, unité mixte de recherche UMR5254.

(IPREM) de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, unité mixte de recherche UMR5254. La société A-CORROS Expertise, Bureau d’études et d’expertise en corrosion et anticorrosion et laboratoire de conservation-restauration du patrimoine culturel, Arles.

Expertise, Bureau d’études et d’expertise en corrosion et anticorrosion et laboratoire de conservation-restauration du patrimoine culturel, Arles. Le DRASSM , Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines, Ministère de la Culture, Marseille.

, Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines, Ministère de la Culture, Marseille. Ce projet se propose d’adapter des protocoles expérimentés de longue date sur des structures métalliques modernes et d’en vérifier la faisabilité et l’efficacité sur des épaves métalliques déjà corrodées et colonisées par une riche biodiversité. Son objectif est donc double, d’une part une meilleure compréhension des mécanismes de dégradation des épaves, d’autre part la mise en place de traitements de protection cathodique.

>> Les épaves concernées :

Le HMS Daffodil : l’épave du Train-Ferry n° 3 (TF3) correspond à l**’un des trois vaisseaux britanniques construits à la fin de la Première Guerre mondiale** afin d’acheminer des convois ferroviaires chargés d’armes et de munitions directement depuis les usines d’armement jusqu’au front et de rapatrier les éléments endommagés sans rupture de charge. Le TF3, rebaptisé HMS Daffodil, est transformés en Landing Ship Sternchute (engin de débarquement à rampe arrière), afin de permettre le transport et la mise à l’eau de petites unités lors du débarquement de juin 1944 en Normandie. Le HMS Daffodil coule en heurtant une mine le 18 mars 1945. Ce bateau très singulier ayant fonctionné de 1917 à 1944, constitue un témoignage précieux permettant d’alimenter de façon originale l’histoire des conflits récents. Cette épave, à 23 m de fond, est étudiée depuis plusieurs années par Michel Huet, président de la Commission départementale d’Archéologie sous-marine de l’Oise, FFESSM. L’étude réalisée s’inscrit dans le cadre d’une opération programmée amorcée en 2010, visant à mieux documenter ce type de bateaux et notamment l’épave du Daffodil. En coulant, ce vaisseau d’environ 107 m de long pour 18 m de large s’est brisé en deux parties de longueurs inégales. Un important travail graphique a été effectué sur les parties avant et arrière du bateau,. L'acquisition d'une image sonar de l'ensemble du site permet également de disposer d'une meilleure vision d'ensemble des vestiges.

l’épave du Train-Ferry n° 3 (TF3) correspond à l**’un des trois vaisseaux britanniques construits à la fin de la Première Guerre mondiale** afin d’acheminer des convois ferroviaires chargés d’armes et de munitions directement depuis les usines d’armement jusqu’au front et de rapatrier les éléments endommagés sans rupture de charge. Le TF3, rebaptisé HMS Daffodil, est transformés en Landing Ship Sternchute (engin de débarquement à rampe arrière), afin de permettre le transport et la mise à l’eau de petites unités lors du débarquement de juin 1944 en Normandie. Le HMS Daffodil coule en heurtant une mine le 18 mars 1945. Cette épave, à 23 m de fond, est étudiée depuis plusieurs années par Michel Huet, président de la Commission départementale d’Archéologie sous-marine de l’Oise, FFESSM. L’étude réalisée s’inscrit dans le cadre d’une opération programmée amorcée en 2010, visant à mieux documenter ce type de bateaux et notamment l’épave du Daffodil. En coulant, ce vaisseau d’environ 107 m de long pour 18 m de large s’est brisé en deux parties de longueurs inégales. Un important travail graphique a été effectué sur les parties avant et arrière du bateau,. L'acquisition d'une image sonar de l'ensemble du site permet également de disposer d'une meilleure vision d'ensemble des vestiges. Le Liban : Le Liban est un paquebot construit en 1882 et coulé le 7 juin 1903 au sud de l’ile Maïre (au large de Marseille) . Il a sombré à la suite d’une collision avec un autre navire de la même compagnie maritime Fraissinet, l’Insulaire . Le Liban se rendait en Corse, chargé du fret postal et avec à son bord 43 membres d’équipage et plus de 143 passagers. Au moment du naufrage, les passagers sans billets se faisaient recenser sur le pont c’est pourquoi on ne connait pas le nombre exact de victimes. L’épave du Liban est située sur la face Sud de l’île Maire. Orientée dans un axe Nord/Sud, la proue au Sud est encastrée contre les Farillons du large à une profondeur de 32 mètres ; la poupe repose sur un fond de 36 mètres. Plusieurs mobiliers archéologiques ont été prélevés (cloche, bouteilles de verres, cahiers d’écolier, encriers, hublots, vaisselle …) sans qu’ils soient aujourd’hui conservés dans les collections publiques.

. . Le Liban se rendait en Corse, chargé du fret postal et avec à son bord 43 membres d’équipage et plus de 143 passagers. Au moment du naufrage, les passagers sans billets se faisaient recenser sur le pont c’est pourquoi on ne connait pas le nombre exact de victimes. Orientée dans un axe Nord/Sud, la proue au Sud est encastrée contre les Farillons du large à une profondeur de 32 mètres ; la poupe repose sur un fond de 36 mètres. (cloche, bouteilles de verres, cahiers d’écolier, encriers, hublots, vaisselle …) sans qu’ils soient aujourd’hui conservés dans les collections publiques. Une vidéo sur les épaves et leur peuplement (chaîne You tube du GEOM - Groupe d’Etudes et d’Observations Méditerranéennes - assoGEOM ).

L’Alfred Merlin, est un des 3 navires de recherche à disposition du Drassm pour ses missions de protection et études des épaves sous juridiction française. - © T. Seguin

À écouter ou à réécouter : Le trésor sous-marin de Rochelongue Carbone 14, le magazine de l'archéologie Écouter plus tard écouter 29 min

À écouter ou à réécouter : À l'abordage : archéologie de la piraterie Carbone 14, le magazine de l'archéologie Écouter plus tard écouter 29 min

À écouter ou à réécouter : Michel L'Hour, pionnier de l'archéologie sous-marine J'ai déjà connu le bonheur Écouter plus tard écouter 45 min