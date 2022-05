T'as voulu voir le Machu Picchu !

C'est le Pérou !

L’Empire Inca est un hapax, un ensemble hors norme, qui s’étend sur la frange ouest de l’Amérique du Sud et couvre le Chili, l’Argentine, la Bolivie, le Pérou et l’Équateur. On le compare souvent à l’Empire romain sous Trajan, sa particularité étant surtout d’être le seul grand empire archaïque au monde à se développer dans l’hémisphère sud. De sa capitale, Cuzco, ce puissant État impose son modèle d’organisation sociale à des centaines de peuples, par essence hétérogènes, et une langue commune.

Carole Fraresso "L'Empire Inca couvre plusieurs pays, dans les Andes, de la Bolivie au Chili, en passant par le Nord-Ouest argentin. Il s'étend, au Sud, jusqu'en Équateur et en Colombie."

Carole Fraresso "L'intelligence des Incas a été d'intégrer à leur propre empire, les réussites des différentes civilisations antérieures, comme par exemple, les chemins de pierre qui sont développés par les Waris, vers 600-900 après Jésus-Christ, donc avant les Incas, qui, eux, vont développer ce système routier sur plus de 40 000 kilomètres. C'est le système routier le plus performant avant l'ère industrielle."

Vue du Machu Picchu - © World Heritage Exhibitions

Carole Fraresso "Machu Picchu est avant tout la résidence impériale de l'Inca Pachacutec, construite vers 1450 après Jésus-Christ, où l'Inca vient avec sa cour. Il y a un espace sacré, une zone urbaine où l'on va réaliser les activités rituelles cérémonielles, lire le ciel aussi. Et c'est un endroit stratégique, aussi, de par son emplacement, un endroit sacré, au sommet d'une montagne entourée par des montagnes qui sont considérées comme les divinités tutélaires de la religion inca, les Apus. "

Le Machu Picchu

A l’été 1911, un archéologue de l’université de Yale, Hiram Bingham part à la recherche de la cité perdue de Vilcabamba, la ville que les conquistadors appelaient le refuge des « derniers survivants de la race du soleil ». Le 24 juillet, il en découvre une autre, au sommet d’un massif de 2 438 mètres d’altitude : les ruines de cité du Machu Picchu. Contrairement à l’avis de l’archéologue, les objets collectés au Machu Picchu, voici un siècle, ont été conservés par l’université de Yale, et l’objet d’un complexe dossier juridique entre Pérou et Etats-Unis, en vue de leur restitution. Celle-ci s’est réalisée en 2011.

Masque funéraire représentant le visage d’Ai Apaec - Culture Mochica (100 - 800 apr. J.-C) - © Musée Larco, Lima-Pérou

Carole Fraresso "Il y a eu des fouilles récentes sur le Machu Picchu, grâce aux nouveaux outils dont l'archéologie dispose pour étudier les sites de cette ampleur, notamment l'utilisation de drones et surtout de radars de sol et les technologies Lidar qui permettent d'aller voir ce qui se passe en-dessous du site, et qui ont permis d'étudier d'où arrivait les systèmes de canalisations d'eau qui alimentent le site de Machu Picchu."

Chavín, Mochica, Moche et les autres

Une fois n’est pas coutume, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine se consacre à 3 000 ans de civilisations précolombiennes et aux cultures Inca, Chavín, Mochica, Moche, Tiwanaku… Plus de 190 chefs-d’œuvre et pièces originales d’un des plus grands musées péruviens - le musée Larco de Lima - sont ainsi réunies pour la première fois en Europe.

Détail d’une cruche à bord évasé illustrant les épisodes de l’épopée mythologique d’Ai Apaec. Culture Mochica 100 - 800 apr. J.-C. - © Musée Larco, Lima-Pérou

Bol bimétallique cérémoniel avec scène mythologique ciselée. Culture Chimu 1100 - 1470 apr. J.-C. (Or et Argent) - © Musée Larco, Lima-Pérou

Carole Fraresso "Ce que l'on appelle "la dualité andine" est fondamentale, et aujourd'hui encore. On a ce concept dans la pensée qui est de dire que les forces opposées de la nature doivent se rencontrer pour créer quelque chose de nouveau. Dans les Andes, on appelle ça le "tinkuy". Donc, par exemple, l'homme/la femme, le soleil/la lune, le sec/l'humide, le bas/le haut, sont des notions opposées qui doivent se rencontrer pour créer l'harmonie, l'équilibre."

Culture matérielle et cosmogonie

Curieusement la cosmogonie andine, d’une étonnante stabilité, perdure 3.000 ans. Comme en Mésoamérique, les idéologies incas sont basées sur la dynamique créée par l’opposition et la complémentarité de principe avec un monde d’en haut, celui d’en bas, le soleil s’opposant au monde souterrain, « Hanan Pacha » et le condor étant antagonistes de « Uku Pacha » et du serpent. Si ces deux mondes se doivent d’être en équilibre, en harmonie, un troisième existe celui des hommes et de la surface de la Terre, symbolisés par le Kay Pacha, le puma et le jaguar.

Peinture murale à relief illustrant le visage du héros mythologique mochica Ai Apaec, Huaca de la Luna, (Trujilo, Pérou) - © World Heritage Exhibitions

Carole Fraresso "Les rituels sont nombreux aujourd'hui encore. [...] Ils intègrent aussi un système politique, c'est-à-dire qu'ils permettent aux élites, aux gouvernants, de justifier, de légitimer leur pouvoir et d'assurer aux populations, quelque part, un ordre des choses."

L’émission est l’occasion d’évoquer l’épopée de Ai Apaec, étrange personnage aux dents menaçantes, porteur d’une coiffe de félin et de plumes d’oiseaux. A l’image de Gilgamesh en Mésopotamie, « Celui qui fait les choses », est un héros qui vivra de nombreuses aventures contre un crabe géant, combattra dans le labyrinthe d’une conque marine, rencontrera une chamane-chouette pour mourir et renaître afin de sauver le soleil et de s’accoupler avec la terre « Pachamama ».

Avec Carole Fraresso, chercheuse associée à l’ Institut français d’Etudes andines et au musée Larco de Lima .

Carole Fraresso "Tous les objets, dans l'exposition, ont été retrouvés dans des tombes. Ce sont donc des objets funéraires, mais qui avaient aussi la fonction d'être des contenants à liquides, comme l'eau, mais aussi la chicha, bière de maïs fermenté, qui est présente absolument partout pour célébrer les morts. [...] Ces objets sont effectivement funéraires, mais ont une vocation idéologique parce qu'ils renferment des messages."

