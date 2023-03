Traque d’objets archéologiques entre Amazonie et Mississippi

Mettre en lumière la biographie et l’histoire souvent complexe de ces biens conservés dans nos musées, telle est la tâche à laquelle s’est attelé l’invité du magazine de l’archéologie de France Culture. archéologue américaniste, André Delpuech s’est ainsi récemment penché sur des objets issus d’Amazonie et du Mississippi.

Un singe en Amazonie ?

Désormais conservée au musée du Quai Branly, sous le numéro d’inventaire 71.1887.160.1, une grande statue de pierre fut rapportée d’Amazonie, en 1847, par Francis de La Porte, dit « le comte de Castelnau » (1802-1880), à la tête de la première grande expédition scientifique française en Amérique du Sud. C’est au cœur de l’Amazonie que Castelnau obtient la statue dans le hameau de São José de Barra, sur la rive septentrionale du rio Negro, à l’emplacement de la future ville actuelle de Manaus. Rapportée en France, cette sculpture représentant un possible «singe accroupi » est présentée au Louvre. Le Brésil évoque alors un pillage, une spoliation. C’est dans ce contexte qu'apparaît au Brésil, une pièce de théâtre intitulée «La statue amazonienne», pamphlet, allégorie satirique sur la France et ses scientifiques, aussi ignares que mal intentionnés… Cette mauvaise publicité fera naître des doutes sur son authenticité : le singe accroupi serait-il un faux ?

Dessin de la statue amazonienne par le Comte de Castenau / La même statue en pierre exposée au musée du Quai Branly-Jacques Chirac - © Comte de Castelnau / André Delpuech

Découverte d’un objet sacré du Mississippi

Au cœur des réserves du Musée d'art et d'archéologie du Pays de Laon, la recherche d’objets archéologiques collectés anciennement dans le Saint-Domingue français, est l’occasion de mettre au jour d’un lot de dessins figurant des objets appartenant à une toute autre culture : celle des Natchez de la basse vallée du Mississippi. Les manuscrits sont datés de 1735 et proviennent d’un ancien cabinet de curiosités. Ils représentent des pipes à l'effigie de félins provenant d'un temple Natchez, pillé lors d’un affrontement entre français de Louisiane et amérindiens.

Reproductions d'une pipe Natchez, conservées au musée de Laon - © Musée de Laon

Six mois après les trouvailles du musée de Laon, André Delpuech découvre qu’une des pipes cérémonielles natchez est conservée dans les collections d’Amériques du Musée du quai Branly - Jacques Chirac à Paris. Celle-ci a été offerte, en 1950, par Charles Ratton (1895-1986), célèbre marchand parisien d’art tribal, au Musée de l’Homme. L'examen de l'objet confirme alors la reproduction conservée à Laon.

Cette pipe possède un lien direct avec la religion, puisqu’elle était utilisée en hommage au «soleil »… Elle provient d’un grand temple, situé au Grand Village des Natchez, et désormais fouillé par les archéologues. A l’intérieur du temple, figurait un feu sacré qui n'était pas autorisé à s'éteindre, et les ossements d’ancêtres aristocrates. Seuls les prêtres et les principaux chefs le fréquentaient. Désormais, les collections publiques françaises possèdent un rare objet de culture Natchez, dont l’histoire peut être retracée.

Aujourd’hui, l’histoire et la biographie de quantité d’objets ethnographiques et archéologiques, issus de lointains voyages et conservés dans nos musées, restent à écrire...

