Comment fait-on un don ?

Si vous offrez, allez offrir un cadeau à quelqu'un, vous expérimentez toutes les contradictions du don dans la vie humaine, et cela de façon très concrète qui nous mène au cœur d'un problème philosophique et social central. D'abord, vous avez envie de penser que le don est une forme de cadeau tout à fait libre et sans aucune obligation ni mesure. A Noël pourtant, ou dans d'autres occasions solennelles et sociales, le don paraît obligatoire - et qui plus est, mesuré, en lui-même et aussi par la contrepartie - que l'on n'est pas supposé attendre mais que l'on attend quand même - ce que les sociologues appellent aussi l'échange et le contre don. Il y a toutes les contradictions possibles dans le don.

Le problème avec le don

Peut-être faut-il s'interroger sur la manière dont on procède avec le don, qui peut paraître contradictoire et qui pourtant, nous indique aussi quelque chose pour dépasser les contradictions ; le don est certes quelque chose de subjectif, de personnel - c'est moi qui donne à quelqu'un - et il est absolument essentiel que cette relation soit affectée dans le don lui-même ; il y a cette dimension personnelle - quelqu'un donne à quelqu'un d'autre - et pourtant, il faut aussi, un protocole social, la question "comment" est importante, il faut un cadre pour manifester le don, il faut une institution du don. Faut-il dire par là qu'il y a une contradiction ? Est-ce qu'au contraire, le don ne manifeste pas l'institution des relations interpersonnelles, avec toutes leurs intentions, positives comme négatives ? C'est tout le problème du don que toutes les fêtes posent, et sur lequel toutes les disciplines doivent s'interroger.

Publicité

La chronique est à écouter dans son intégralité en cliquant sur le haut de la page. Histoire, économie, sciences, philosophie, histoire de l'art… Écoutez et abonnez-vous à la collection de podcasts "Le Pourquoi du comment " ; les meilleurs experts répondent à toutes les questions que vous n'osez poser.