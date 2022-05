Le renseignement américain prend-il la mesure de la menace terroriste d’extrême droite ?

La fusillade de Buffalo samedi dernier – dix morts dans un supermarché d’un quartier noir de cette ville de l’Etat de New York – s’ajoute à la longue liste de crimes racistes qui ont jalonné ce premier quart de siècle. Les Noirs et les Juifs ont été maintes fois visés : fusillades d’El Paso en 2019, attaques contre les synagogues de Pittsburgh et San Diego, émeutes de Charlottesville….

Un terrorisme intérieur que les services de renseignement avaient quelque peu négligé depuis les attentats islamistes du 11 septembre. Quels moyens ont-ils aujourd’hui pour surveiller et poursuivre les suprémacistes blancs ?