Cinéma Pourquoi la France préfère-t-elle les versions doublées ? Par Alexis Magnaval

Dans de nombreux pays, films et séries sont diffusés par défaut en version originale sous-titrée, au cinéma ou à la télé. La France semble, elle, vouer un culte aux versions doublées et à leurs voix si reconnaissables. Et c’est loin d’être seulement une question de maîtrise de l’anglais.

Marge Simpson, les personnages de la série “Friends”, Eddie Murphy, Julia Roberts, Jim Carrey… À l’évocation de ces noms, des voix vous sont sans doute venues en tête : des voix qui parlent en français. Mais qu’est-ce qui fait que la France est si attachée à ces VF, au cinéma ou à la télévision ? Pour les films étrangers projetés dans les salles françaises en 2021, les versions sous-titrées représentent environ 29 % des entrées seulement, selon des chiffres donnés par le Centre national du cinéma. Et la tendance est similaire au moins sur les 10 dernières années. La faute au médiocre niveau d’anglais général en France, seulement 34e dans le classement annuel d’EF Education First ? Oui, mais pas seulement. Pour trouver l’explication, il faut rembobiner d’un siècle. En 1929, l’apparition du cinéma parlant ouvrait la voie aux versions multiples, puis au doublage. Une pratique devenue une tradition ancrée culturellement, avec des acteurs français de doublage spécialisés, des voix devenues objets de patrimoine, le tout faisant de la France un champion du doublage. Publicité Le grand récit de la VF est décrypté par : Maï Boiron, traductrice pour le doublage et le sous-titrage Martin Barnier, historien du cinéma, professeur à l'Université Lumière Lyon 2 Thierry Le Nouvel, traducteur et réalisateur Jean-François Cornu, sous-titreur et traducteur Bibliographie : Le doublage et le sous-titrage, histoire et esthétique, Jean-François Cornu, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p.54-71, 91-114 Le doublage, Thierry Le Nouvel, Eyrolles, 2007 Bilan 2021 du CNC N°345 – mai 2022 EF English Proficiency Index 2022 Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) n° 0043 du 19/02/1928, p. 4 et 5 Revue “La Cinématographie française”, 30/07/1932, p.9

