Pourquoi la littérature jeunesse doit être plus politique

Christian Bruel vient de publier L’Aventure politique de la littérature jeunesse, (éd. La Fabrique, novembre 2022), le premier ouvrage qui parle de politique et de livre pour enfants depuis… 42 ans ! Cette analyse encore impensée de la littérature jeunesse n'est-elle pas justement un révélateur des tabous qui se sont emparés de celle-ci ? Voici quelques éléments de réponse dans un entretien avec l'auteur et éditeur jeunesse.

"Un rapport au monde décalé"

Pour que les livres pour enfants soient des armes, il faudrait déjà qu'ils leur permettent de résister. L'éditeur se souvient ainsi d'un ouvrage qui l'a marqué enfant : "J’ai découvert avec stupeur un personnage de panthère qui aidait deux petites filles, Delphine et Marinette, à résister à la pression familiale, à la pression de leurs parents. Et de découvrir à 4 ou 5 ans qu’il était possible qu’il y ait une instance qui soit une instance de résistance à une chose qui me semblait complètement immanente, tombée du ciel, à savoir la puissance parentale, ça m’a fait du bien." Pourtant, aujourd'hui, la littérature jeunesse est devenue consensuelle et ceux qui s’opposent, ceux qui pensent ou vivent loin des normes sociales n’y sont plus représentés.

La littérature jeunesse est assez traditionnelle dans ses représentations familiale

"Ce qui est curieux, c’est que dans le livre de jeunesse en général, il y a un type de rapport au monde qui est extrêmement décalé, explique Christian Bruel. Prenez l’exemple de la famille : les représentations de la configuration familiale dans les albums ont été longues à ressembler un tout petit peu au réel, c’est une banalité de dire que la famille a changé et ce n’est qu’il y a une quinzaine d’années qu’on a vu arriver des familles monoparentales à la marge, et encore à l’extrême marge de la marge. Ce qui m’intéresse presque le plus c’est qu’il y a des pans entiers de la réalité psychologique et sociale qui n’apparaissent jamais en littérature pour l’enfance et la jeunesse. La manière de vivre ensemble autrement que sous la forme du couple n’existe pas ; pratiquement pas de célibataire, un danger pour la famille qui apparaît toujours comme étant destinée à la reproduction."

Parler de désir à de jeunes adolescents est toujours un tabou. "Le corps, il ne faut pas trop y toucher dans le livre de jeunesse, et il ne faut surtout pas trop renseigner les enfants sur leur corps, fait remarquer l'éditeur. Dans les documentaires, y compris dans les livres d’éducation sexuelle, le clitoris a été longtemps absent. La première fois qu’on en voit un mentionné en littérature jeunesse, c’est dans un livre sur Jeanne d'Arc."

Des ouvrages politiques disparus

Un autre tabou persiste : il ne faudrait pas parler politique ou idéologie avec les enfants. Cela n'a pas toujours été le cas, au début du XXe siècle, ils avaient accès à des journaux d’opinion, et ce jusque dans les années 1980, comme avec Virgule, un journal dirigé par l'auteur-illustrateur PEF (alias Pierre Élie Ferrier).

Cette couverture du mensuel "Virgule", d'avril 1982, avait fait sensation à l'époque. - Photo Christian Bruel

"Il y a un numéro célèbre qui est paru en 1982 et qui a été la perte de PEF, raconte Christian Bruel. C’est un numéro dans lequel vous aviez en couverture un personnage d’enfant coupé en deux, une moitié garçon, une moitié fille, et le texte d’accompagnement disait : "Garçons et filles comment on vous séparent". Et puis il y avait "la guerre d’Algérie", on demandait aux jeunes d’enquêter dans leur famille auprès des hommes qui avaient participé aux combats pour savoir ce qu’ils en avaient pensé. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y avait un petit en-tête en couverture qui disait qu’on allait enquêter sur les châtiments corporels dans la famille."

La lecture partagée, outil indispensable

Redonner la possibilité aux enfants d’être des acteurs sociaux serait la base de leur émancipation. Une piste ? Favoriser la lecture partagée, entre enfants. "Jacques Rancière, un philosophe que j’aime beaucoup, dit que n’importe qui doit absolument pouvoir intervenir dans la politique, tout le monde devrait pouvoir, défend Christian Bruel. Moi j’ajoute : les enfants et les jeunes aussi. Et pas sous des formes relativement démagogiques comme sont les conseils d’enfants ou les choses comme ça. Je pense qu’il faudrait vraiment que les enfants, et les adultes, puisent dans les livres qui leurs sont destinés une puissance d’agir. Et cette puissance d’agir il faut qu’elle soit collective, ça j’en suis persuadé, il faut sortir d’une lecture qui ne serait que scolaire ou dans la bibliothèque ou dans le secret de sa chambre, il faut qu’elle soit partagée par les enfants eux-mêmes, et pas forcément sous le regard des adultes.

D'après l'éditeur, pour permettre aux enfants d’être acteurs de leur émancipation, il faut remettre du “je” et de l’opinion dans leur littérature. "Ça permettrait une chose qui manque un peu actuellement : une capacité à l'auto-évaluation, à l’auto-estimation. Je crois qu’on rend service aux enfants en leur donnant les moyens de s’estimer au double sens du terme : d’avoir de l’estime, de la considération, et d’avoir aussi le sens de l’endroit où ils sont dans le tissu social, pour pouvoir bouger le curseur. Comment est-ce qu’ils peuvent peser sur leur destin ? S’ils ne s’auto-évaluent pas, ils ne pèseront pas sur leur destin." Alors*,* êtes-vous prêt à remettre un peu d’idéologie dans les livres pour enfants ?