Pourquoi le bikini tient-il son nom de la bombe nucléaire ?

Ce n’est pas pour rien que l’expression “bombe atomique” a le double-sens qu’on lui connaît. En 1946, au lendemain de la guerre, les grandes puissances mondiales se lancent dans une course à l’armement. Les États-Unis cherchent une zone éloignée de la population pour mener des essais nucléaires. Le président Truman pointe les îles Marshall, en plein milieu de l'océan Pacifique, et plus précisément un atoll aux lagons bleus et aux plages paradisiaques, l’atoll de Bikini.

L’armée américaine paye ses quelques habitants pour qu’ils quittent leur île, temporairement selon eux. Elle y tourne des films de propagande, où on voit un haut gradé convaincre les habitants du bien-fondé de leur entreprise au nom du “bien de l’humanité”.

Publicité

À l’autre bout du monde, un créateur de mode français ambitionne de révolutionner la mode balnéaire : Louis Réard, ingénieur automobile reconverti dans le textile, l’activité de ses parents. Les maillots deux pièces existent depuis les années 1930, mais s’attachent à bien cacher un endroit tabou : le nombril.

Reconverti dans le textile, Louis Réard voulait moderniser le maillot de bain qui, jusqu'aux années 1940, couvrait le nombril.

Un principe simple : 4 triangles

Réard a en tête un vêtement révolutionnaire et pourtant basique. “On ne peut pas faire plus simple, détaille Patrice Gaulupeau, collectionneur de mode et spécialiste de l’histoire de ce vêtement. Quatre triangles : deux triangles sur la poitrine ; pour la culotte, un triangle devant, un triangle derrière.”

Heim vs Réard, Atome vs Bikini

Une course à l’armement d’un autre genre s’enclenche avec le couturier Jacques Heim et son maillot de bain nommé “Atome”. “On avait découvert l'atome qui était le plus petit élément constitutif jamais trouvé”, rappelle le coauteur de Bikini, la légende, dans lequel il retrace l’épopée du maillot de bain. La rivalité s’articule donc autour de la quête du plus petit des plus petits d’entre eux.

Une opération marketing

Louis Réard a le sens du marketing et il compte bien profiter du momentum médiatique, au moment du premier essai américain, annoncé pour le 1er juillet 1946 dans la presse mondiale. “Pour le monde entier, le 1ᵉʳ juillet, c'est une explosion nucléaire. Le 5 juillet, Bikini va devenir un maillot de bain”, explique Patrice Gaulupeau. Le 5 juillet 1946 est le jour où Réard organise le lancement de son bikini à la piscine Molitor. Dans le Paris d’après-guerre, cet endroit ne sert pas qu’à nager, on y fait aussi la fête.

Le 5 juillet 1946 à la piscine Molitor, à Paris, la présentation du bikini par Louis Réard est éclipsée par l'élection d'une miss maillot de bain.

“Le bikini, la première bombe an-atomique !” annonce un slogan. On imagine que tous les yeux de la soirée se tournent vers Michèle Bernardini, la danseuse qui porte l’invention. Mais en réalité, “ça va être un bide monumental, raconte le collectionneur, dans la mesure où il va faire ça en même temps que l'élection de la plus belle miss en maillot.”

Michèle Bernardini, danseuse au Casino de Paris, sert de mannequin pour présenter l'invention de Réard, le bikini.

Des personnalités sont présentes, parmi lesquels l’actrice Madeleine Sologne, mais elles sont là pour le concours. La presse n’en parle que très peu, malgré les efforts de Réard. En guise de vitrine publicitaire pour ses collections, il fera aménager une voiture-yacht qui fait la tournée des plages.

Refusé voire interdit dans certains pays

Le problème, c’est qu’un tel vêtement n’est pas accepté dans des sociétés encore conservatrices. Il est même interdit dans certains pays, où on met des contraventions aux intrépides baigneuses qui s’aventurent à défier la loi.

La traversée du désert prend fin en 1953. Brigitte Bardot crève l’écran dans le film “Manina la fille sans voile”, censuré dans certains pays. “Elle est avec un petit bikini qui serait petit encore aujourd'hui, décrit Patrice Gaulupeau. Elle a 17 ans, la majorité est à 21, donc ça commence à faire un petit peu de bruit et ça fait encore plus de bruit quand, à 18 ans pile, elle épouse Roger Vadim.”

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le réalisateur se rend au festival de Cannes avec sa femme, qui prend la pose dans un bikini devant les flashs. Une image iconique et le début du commencement de l'explosion du bikini. Il est consacré “vêtement de la saison” par Vogue en 1959, il est porté par Marilyn Monroe et il se trouve au cœur d’une scène marquante du premier “James Bond” au cinéma, qui sera un carton planétaire. L’actrice Ursula Andress y sort de l'eau avec son bikini, une ceinture et un couteau de plongée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les années 1960 et l’émancipation des femmes feront le reste. Dans le même temps, le champ lexical de l’atome envahit la culture populaire, il inspire une chanson américaine reprise par Dalida.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

S’il traverse les âges, son succès ne profite pas à son inventeur, perçu dans le milieu de la mode comme un industriel plus qu’un créateur de génie. “Pour les grands, c'est un boutiquier et ça ne restera qu'un boutiquier, rappelle le collectionneur. Et petit clin d'œil, il sera enterré dans un cimetière en Suisse, à côté de Gabrielle [Coco] Chanel. Hasard de l'histoire, lui qui n'a jamais réussi à faire partie des grands de son vivant, il a fait partie des grands mort.”

L’atoll de Bikini en zone radioactive

De l’autre côté de la planète, certains habitants sont revenus sur leur atoll, après 23 essais américains. Beaucoup d’entre eux ont subi des cancers de la thyroïde et des malformations congénitales. Une étude y a relevé des échantillons de sol largement plus radioactifs que dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. Même derrière les objets les plus petits se cachent les hauts et les bas de l’histoire.

À lire : Bikini, la légende, de Ghislaine Rayer et Patrice Gaulupeau, aux éditions Michel Lafon.