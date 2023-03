Pourquoi le "roast" ne marche pas en France

C'est devenu une tradition aux Etats-Unis : chaque cérémonie de remises de prix de cinéma apporte son florilège de vannes adressées par des humoristes à des célébrités présentes dans le public. Ricky Gervais, le créateur de la série The Office, s’est érigé en spécialiste de l’exercice. En 2020, lors de la cérémonie des Golden Globes, à laquelle assistait Leonardo di Caprio, Ricky Gervais avait mis en parallèle la longueur des films actuels et l’âge des compagnes de l'acteur américain : "Once Upon a Time… in Hollywood dure presque trois heures… Et à la fin du film, sa copine était trop vieille pour lui.” Rire enjoué de l'intéressé.

Le président américain himself s’y prête chaque année, à la Maison Blanche, lors du dîner des correspondants de presse. Hormis Donald Trump, qui a toujours refusé de se plier à l’exercice lors de son mandat, une attitude largement critiquée. La recette du roast est simple : faire des vannes sur une personne, très souvent une célébrité. Une pratique héritée du stand-up, transformée par la télé en phénomène de masse. “Roast”, rôti en anglais, signifie que la personne va être passée sur le grill.

Le roast : des piques à valeur de contre-pouvoir ?

Une sorte de cuisson au second degré, non dépourvue de connotation politique : “Le roast a une valeur de contre-pouvoir politique", analyse Adrien Dénouette, auteur de Nik ta race, une histoire du rire en France . "Il incarne avant tout, et de manière sacralisée, la position du satiriste. Soudain, par son rire, le peuple peut relativiser la supériorité et la situation privilégiée d'une personnalité." Il faudrait y voir une sorte “d’impôt versé sur le terrain de l’image, un prélèvement sur la notoriété”. “On va rire à vos frais !” annonçait Ricky Gervais en préambule à son discours aux Golden Globes.

En France, grincements de dents et rires jaunes

Cette pratique très américaine ne parvient pas à s’imposer en France, pays où la tradition de se chambrer entre amis est pourtant très ancrée. “Qui aime bien châtie bien”, dit-on. En 2007, l’humoriste Thomas Ngijol tente un roast face au candidat Nicolas Sarkozy sur le plateau du Petit Journal sur Canal+. En face, grincements de dents et réponse au premier degré. En 2020, lors de la cérémonie des César, l'actrice Aïssa Maïga qualifie Vincent Cassel de “renoi du cinéma français avant la diversité”, allusion à son rôle dans La Haine. L’acteur peine à masquer l’affront et, il faut le dire, son incompréhension devant une vanne pas très claire. Trois ans plus tard, c’est Juliette Binoche qui se lève et proteste contre une vanne de Jamel Debbouze au sujet des faibles entrées des films d’auteurs français. “Cette difficulté d'assimilation de l'exercice du roast en France est d'autant plus paradoxale que la France est plutôt un pays où la moquerie a toujours été pratiquée, rappelle Adrien Dénouette, allusion à la tradition de l’opéra-bouffe, mais aussi de la caricature dans la presse satirique. L'Angleterre victorienne considérait que la France était un pays moqueur, un pays de railleurs.”

Un genre popularisé par la télévision américaine

C’est pourtant avec un Français que tout a commencé. Le chanteur et acteur Maurice Chevalier fut la cible du tout premier roast officiel, organisé en 1949 à New York. C'était avant que la télévision n’en fasse un phénomène de masse, dans des émissions aussi populaires que celle de l’acteur Dean Martin dans les années 1970, celle de la chaîne Comedy Central au tournant des années 2000, le programme “Yo Momma” sur MTV - qui consistait à insulter les mères des participants - ou enfin les Late night shows, ces émissions de divertissement diffusées en fin de soirée.

Il y a bien eu des tentatives en France, à commencer par les battles de rap. Dans les années 2000, Booba en organisait dans un gymnase, clin d'œil à l'affrontement sportif. “Un rap agressif, un rap de la mise à l'épreuve des autres, une espèce de grande simulation de bagarre”, résume l’auteur. C’est ensuite le fameux “Rap contenders”, un programme diffusé sur Internet, qui tirait profit du concept. Mais il restait alors cantonné à une culture YouTube qui n’intégrait pas encore la culture de masse.

Début 2023, les youtubeurs McFly et Carlito ont organisé un auto-roast, se prenant eux-mêmes comme cibles de l'exercice. Plusieurs rappeurs et figures de la culture numérique se succédaient, lisant un texte écrit par l’auteur Florent Bernard. À voir les commentaires, le tout a été considéré comme une réussite. Mais ce succès ne fait pas oublier l’occasion manquée par les deux youtubeurs, en 2022, de pousser jusqu’au bout le concept du roast, dans sa dimension politique. “Quand ils ont été invités à l'Elysée, c'était l'occasion ou jamais de mettre en boîte le président, comme les Américains s'autorisent à le faire dans certaines cérémonies”, regrette Adrien Dénouette. Au lieu de quoi, la rencontre entre les deux youtubeurs et le président Macron a été perçue comme consensuelle et inoffensive.

Le roast, crash-test de maturité émotionnelle

Peut-être faut-il voir dans ces réactions embarrassées et ces moments de malaise le côté trop écrit et pas forcément spontané du roast à la française ? Ou le refus de nos élites politiques ou artistiques de se prêter à cet exercice collectif d’inversion de la hiérarchie sociale ? Ou encore le rejet d’une pratique populaire, brute de décoffrage, par la culture mainstream ?

Adrien Dénouette affirme que pour réussir un roast, il faut être sûr qu'il sera pris avec distance, mais qu’il faut aussi être capable d'assumer qu’il égratigne, qu’il soit un rituel de mise à l’épreuve. “Et donc cela suppose de gouverner ses nerfs, de faire la démonstration de sa maturité émotionnelle, d’être capable de recevoir des trombes de vannes gratuites, tout simplement parce que ce n'est pas grave ! Ça n'est qu'un affront symbolique, qui se joue sur le terrain verbal.”