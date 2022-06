Pourquoi les couleurs ont-elles disparu au cinéma ?

Avant, Superman affichait des couleurs pétantes sur son costume. Mais depuis le film de Richard Donner avec Christopher Reeve, le super-héros a perdu de son éclat. Non seulement il a perdu son slip rouge, mais les nuances de bleu de son costume sont plus ternes, depuis que c'est l'acteur britannique Henri Cavill qui l'incarne.

Même chose du côté des séries, on dirait que les personnages de la série Ozark n’ont pas vu le soleil depuis des années. Sur les réseaux sociaux, certains ont même baptisé cette tendance "intangible sludge" : couleur boue. En fait, on pourrait presque dater un film à partir de ses couleurs.

Publicité

Jean-Baptiste Massuet, enseignant-chercheur en études cinématographiques : "Intangible sludge en anglais, mais en français j'ai vu passer le terme de patine monocorde pour désigner ce phénomène que l'on observe dans beaucoup de blockbusters et qui témoigne d' un affadissement de l’esthétique de ces films."

Le spectre du 11 septembre

Cette tendance aux couleurs ternes n’est pas tout à fait nouvelle, elle date du tournant des années 2000, plus précisément d'un événement qui a changé la face du monde : le 11 septembre 2001. Avec leurs images de gravats et de poussière grise qui hantent les films des années 2000, ces attentas ont profondément marqué l’industrie du cinéma.

Morgan Bizet, critique : "Après le 11-Septembre, le cinéma américain a traité de sujets plus sombres, et donc adopté des tonalités plus grises au niveau de l’image pour paraître plus sérieux, et rompre ainsi avec les années 1980 et 1990 qui ont vu triompher des films essentiellement préoccupés par l’action ou l’enfance, la nostalgie. Il y avait d'un côté un cinéma coloré , avec des personnages hauts en couleurs, comme ceux interprétés par Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis par exemple. De l'autre, il y avait Spielberg qui a fait sa trilogie sombre avec Minority report, La Guerre des mondes et Munich, des films avec une esthétique très grise. Il y a eu ensuite Christopher Nolan qui, dans The Dark knight met en scène dès l'ouverture du film une prise d’otage qui rappelle les attentats."

Des super-héros plus adultes

Après le 11-Septembre, le cinéma aurait donc perdu cette insouciance qui caractérisait les années 1990. Il aurait évolué vers quelque chose de plus réaliste, plus adulte. C’est particulièrement visible dans un genre de films qui explose à cette époque : le film de super-héros.

Jean-Baptiste Massuet : "Ce sont des films qui se vendent sur un traitement de plus en plus sombre. Le dernier Batman, c’est exactement ça."

À lire aussi : Batman, à l'origine, plus un détective de polar qu'un super-héros

Un montage de plus en plus frénétique ?

Si les films sont plus ternes, c’est aussi à cause de leur montage, de plus en plus rythmé. Au début des années 2000, certains réalisateurs comme Michael Bay ou Tony Scott s'illustrent avec leurs films montés frénétiquement.

Jean-Baptiste Massuet : "L’ultra-montage de ces films des années 2000 paraît ne pas pouvoir cohabiter avec des colorimétries très fortes, très accentuées, des couleurs très saturées parce que l'œil à chaque plan doit s’habituer à une couleur. Si on avait des couleurs extrêmement saturées dans des films aussi découpés, l'œil serait sans doute constamment sollicité pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors que si on a une sorte de lissage de la couleur, il est plus facile d'opter pour des montages découpés, syncopés, assez cut."

Lisser les couleurs pour éviter un effet stroboscopique et une crise d’épilepsie ? C’est gentil de penser au spectateur !

La révolution du numérique

Les années 2000 correspondent aussi à une révolution technique qui bouleverse le cinéma et la façon de filmer : le numérique. Les caméras numériques changent complètement la manière de travailler des étalonneurs, les techniciens chargés de travailler et d'homogénéiser la couleur des films en post-production. Auparavant, avec l’argentique, les étalonneurs retravaillaient les couleurs de l’image plan par plan. Avec le numérique, les pratiques changent.

À lire aussi : Table ronde : la couleur au cinéma

Jean-Baptiste Massuet : "Il y a dans les caméras numériques des systèmes de capteurs de couleurs extrêmement sensibles et qui permettent de capter des informations lumineuses de façon la plus neutre possible. La caméra est réglée de manière à ce que les informations captées ne soient pas trop saturées en couleurs. Cette captation un peu neutre - ce qu’on appelle le fichier Raw dans les caméras numériques - va permettre par la suite en post-production de gérer ou de concevoir la couleur différemment.

Ainsi, pour résumer, la caméra numérique enregistre une image très pâle et c'est ensuite que l'on peut lui appliquer un filtre pré-établi afin de redonner au film une couleur harmonisée. L’un des films pionniers de cette technique, c’est O’Brother des frères Coen, sorti en 2000. Le long-métrage repose sur une correction colorimétrique pensée sur l’ensemble du film pour donner à l’image une couleur jaune un peu comme du foin séché, alors que le film a été tourné dans la verdure luxuriante du Mississippi.

L'influence de la pub

Mais si les images sont devenues ternes au cinéma, c’est aussi à cause de l’influence de la publicité. Au début des années 2000, tout le monde se met à travailler avec ces fichiers Raw un peu ternes.

Dans les agences de publicité, il a fallu un long temps d’adaptation pour que les étalonneurs parviennent à traiter ces images brutes pour leur redonner leur éclat. C'est ainsi qu'une esthétique terne est née involontairement.

Isabelle Barrière, étalonneuse : "Les directeurs artistiques s’étaient tellement habitués à cet effet terne qu'ils ne souhaitaient pas poser un contraste normal et ils s'étaient mis à apprécier ces tons pastels. On a donc eu pendant plusieurs années, et ça peut encore perdurer, cette mode des publicités plutôt fades et pastel. Et celle-ci s'est répercutée dans l'esthétique du cinéma."

Un filtre sombre pour cacher les effets spéciaux

Cette couleur terne et sombre a aussi un avantage pour le réalisateur : dissimuler les petits défauts de l’image, notamment les trucages.

Isabelle Barrière : "C’est beaucoup plus facile de placer des effets spéciaux pour qu'ils soient moins remarqués, beaucoup plus crédibles dans de la pénombre et sous la pluie qu’en plein soleil."

On comprend mieux pourquoi le tyrannosaure de Jurassic Park apparaît la nuit sous la pluie ou pourquoi la bataille de Winterfell dans la série Game of Thrones se déroule dans la nuit noire. Au sujet de cet épisode en particulier, beaucoup de spectateurs s’étaient plaint à l’époque que l’image était si sombre qu’on ne distinguait pas grand chose sur l'écran.

Mais si les images paraissent ternes et sombres, c’est aussi parce que nos écrans ne sont pas toujours adaptés. On regarde de plus en plus souvent les films sur un écran d’ordinateur, voire sur un smartphone. Et en effet, regarder un film prévu pour du “HDR” (High Dynamic Range) sur un écran standard risque de paraître un peu fade.

Ainsi, et même s'il existe des contre-exemples de réalisateurs qui continuent à tourner en pellicule pour leur conserver un éclat plus vivace, le numérique a changé définitivement notre perception des couleurs.

À lire aussi : La standardisation des couleurs des blockbusters